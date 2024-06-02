Наследственная нейропатия зрительного нерва

Потеря зрения у пациентов с наследственной оптической невропатией Лебера обычно начинается между 15 и 35 годами (возраст начала манифестации варьирует от 1 года до 80 лет). Характерным является безболезненное выпадение центрального поля зрения сначала на одном глазу, а затем через некоторое время (от нескольких недель до нескольких месяцев) и на другом. Хотя зарегистрированы и случаи одновременной потери зрения на оба глаза. Большинство пациентов теряют зрение и острота зрения снижается до 20/200. Офтальмоскопическое исследование может показать телеангиэктатические микроангиопатии, отечность слоя нервных волокон вокруг диска зрительного нерва и отсутствие окрашивания при флюоресцентной ангиографии. В итоге развивается атрофия зрительного нерва.

У некоторых пациентов с наследственной атрофией зрительного нерва Лебера также наблюдаются нарушения проводимости сердца. У других пациентов наблюдаются малые неврологические отклонения, такие как постуральный тремор, потеря лодыжечного рефлекса, дистония, спастичность или заболевания, схожие с рассеянным склерозом.