Компрессионная оптическая нейропатия

Компрессионная невропатия зрительного нерва - это поражение, которое возникает при сдавлении зрительного нерва, как правило, опухолью. Сдавливание является причиной медленной, безболезненной, прогрессирующей потери зрения. Необходимо провести визуализацию зрительного нерва (обычно с помощью магнитно-резонансной томографии), чтобы оценить наличие объемного образования или опухоли. Обычно для удаления опухоли требуется хирургическое вмешательство.
Этиология компрессионной оптической нейропатии
Компрессионная нейропатия зрительного нерва часто вызвана опухолью, например, опухолью орбиты или гипофиза (1). Воспаление (например, от орбитальной псевдоопухоли) или другие заболевания (например, заболевание щитовидной железы) также являются возможными причинами.
Справочные материалы по этиологии
1. Liu A, Craver EC, Bhatti MT, et al: Population-based incidence and outcomes of compressive optic neuropathy. Am J Ophthalmol 36:130-135, 2022. doi: 10.1016/j.ajo.2021.10.018
Симптомы и признаки компрессионной оптической нейропатии
Компрессионная нейропатия зрительного нерва, вызванная опухолью или новообразованием, обычно вызывает медленную, безболезненную, прогрессирующую потерю зрения (1). Обычно поражается один глаз и, как правило, страдает центральное зрение, за исключением опухолей гипофиза, которые могут сдавливать перекрест зрительных нервов. Сдавливание в области зрительной хиазмы вызывает двустороннюю потерю периферического зрения (битемпоральная гемианопсия).
Справочные материалы по симптоматике
1. Biousse V, Newman NJ: Diagnosis and clinical features of common optic neuropathies. Lancet Neurol 15(13):1355-1367, 2016. doi: 10.1016/S1474-4422(16)30237-X
Диагностика компрессионной оптической нейропатии
Методы визуализации
Поля зрения оценивают на предмет потенциальной потери центрального и периферического зрения, которые обычно медленно ухудшаются при компрессионной нейропатии зрительного нерва. На офтальмоскопии зрительный нерв может выглядеть отечным, бледным или неизмененным. Оптическая когерентная томография проводится для оценки зрительного нерва и может выявить утолщение или атрофию зрительного нерва. Нейровизуализация (обычно магнитно-резонансная томография [МРТ]) проводится для обнаружения любого образования или опухоли, которые давят на зрительный нерв.
Лечение компрессионной оптической нейропатии
Хирургическое лечение
Иногда облучение
Лечение зависит от причины компрессионной оптической нейропатии. Обычно требуется хирургическое вмешательство для удаления или уменьшения массы опухоли. Помимо хирургического вмешательства, при некоторых опухолях применяется облучение. Медикаментозное лечение может быть показано при определенных причинах (например, при заболеваниях глаз щитовидной железы). После операции у некоторых пациентов улучшается зрение.