Компрессионная оптическая нейропатия

Методы визуализации

Поля зрения оценивают на предмет потенциальной потери центрального и периферического зрения, которые обычно медленно ухудшаются при компрессионной нейропатии зрительного нерва. На офтальмоскопии зрительный нерв может выглядеть отечным, бледным или неизмененным. Оптическая когерентная томография проводится для оценки зрительного нерва и может выявить утолщение или атрофию зрительного нерва. Нейровизуализация (обычно магнитно-резонансная томография [МРТ]) проводится для обнаружения любого образования или опухоли, которые давят на зрительный нерв.