Опухоли глазницы

Наиболее распространенными доброкачественными опухолями у взрослых являются менингиомы, мукоцеле и мальформации кавернозных вен (ранее известные как кавернозные гемангиомы) (3). Плеоморфная аденома слезной железы встречается реже. Менингиомы крыла клиновидной кости удаляются путем краниотомии при наличии клинических проявлений, иногда за операцией следует курс лучевой терапии. Полная резекция опухоли возможна лишь в редких случаях, поскольку клетки менингиомы инфильтративно врастают в основание черепа. Мукоцеле чаще всего исходят из лобной или клиновидной пазухи, поэтому их дренируют в полость носа. Кавернозные венозные мальформации (наиболее распространенная доброкачественная опухоль орбиты) и плеоморфные аденомы слезных желез удаляют.

Кавернозная гемангиома Скрыть подробности На этом изображении на КТ-сканах в аксиальной (вверху) и корональной (внизу) проекциях показана четко очерченная опухоль в интракональном пространстве за левым глазным яблоком. Это образование представляет собой кавернозную венозную мальформацию. Images courtesy of James Garrity, MD.

Наиболее распространенными злокачественными опухолями у взрослых являются лимфома, плоскоклеточная карцинома и метастатическое поражение. Реже встречается аденокарцинома слезной железы, которая является агрессивной опухолью.

Лимфомы, затрагивающие орбиту, являются наиболее частыми злокачественными опухолями орбиты и, как правило, являются В-клеточными и характерно низкодифференцированными (обычно это MALT-лимфома [лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистой оболочкой], также известная как экстранодальная В-клеточная лимфома маргинальной зоны). Они могут быть двухсторонними и односторонними, а также могут существовать как изолированно в области орбиты, так и в множестве других локализаций. Многие орбитальные лимфомы сопровождаются минимальными симптомами и результатами физикального осмотра, несмотря на впечатляющие изменения на рентгенограмме. Лучевая терапия является эффективной для лечения лимфомы глазницы с некоторыми побочными эффектами, но лечение моноклональными антителами (например, ритуксимаб) против поверхностного рецептора (например, CD20) лимфоцитов также эффективно и следует рассмотреть вопрос о его применении в дополнение к или вместо лучевой терапии, в особенности, если лимфома является системной.

Орбитальная лимфома Скрыть подробности На этом изображении первый КТ-скан в корональной проекции (слева) показывает гомогенное образование, соответствующее глазному яблоку (красная стрелка). На втором КТ-скане в корональной проекции (в центре) показано образование с четкими контурами в правой ямке слезной железы (синяя стрелка). На осевом КТ-скане (справа) показано гомогенное образование слезной ямки, прилегающее к правому глазному яблоку (желтая стрелка). Images courtesy of James Garrity, MD.

Большинство плоско-клеточных карцином исходит из близлежащих околоносовых пазух. Хирургическое вмешательство, лучевая терапия, или оба этих направления являются основой терапии.

Метастазирующие заболевания обычно лечат лучевой терапией. Метастатический процесс с вовлечением глазницы является, как правило, неблагоприятным прогностическим признаком; важным исключением при этом являются карциноидные опухоли.

Аденокистозная карцинома слезной железы подлежит хирургическому вмешательству, после чего, как правило, используется лучевая терапия (иногда конформная протонная лучевая терапия) или комбинация внутриартериальной химиотерапии с лучевой терапией и хирургической операцией согласно протоколу лечения.