Энтропион и эктропион века

Эктропион Изображение MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Эктропион (выворот нижнего века) вызывается связанной с возрастом атонией ткани, параличом VII черепного нерва и посттравматическими или послеоперационными изменениями. К его проявлениям относятся слезотечение (из-за плохого оттока слез через носослезную систему, которая может перестать контактировать с глазным яблоком) и симптомы «сухого» глаза. Диагноз ставится на основе клинических данных. Симптоматическое лечение заключается в использовании заменителей слезы днем и препаратов для увлажнения роговицы (глазных лубрикантов) ночью; наиболее эффективным лечением является хирургическое.