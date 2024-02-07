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Энтропион и эктропион века

Авторы:Richard C. Allen, MD, PhD, University of Texas at Austin Dell Medical School
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Энтропион – это заворот нижнего века. Эктропион – выворот нижнего века.

Энтропион

Причинами энтропиона (инверсия века) являются снижение тургора тканей с возрастом, постинфекционные изменения (в частности, после трахомы), аутоиммунное заболевание кожи (например, пемфигоид слизистых оболочек), посттравматические изменения или блефароспазм. Ресницы при энтропионе соприкасаются с поверхностью глаза, что в некоторых случаях может приводить к изъязвлению и рубцеванию роговицы. Симптомы включают ощущение инородного тела, слезотечение, покраснение глаза. Диагноз ставится на основе клинических данных. Окончательное лечение – хирургическое вмешательство или лечение основной этиологии (например, инфекции или воспаления) (1).

Эктропион

Эктропион (выворот нижнего века) вызывается связанной с возрастом атонией ткани, параличом VII черепного нерва и посттравматическими или послеоперационными изменениями. К его проявлениям относятся слезотечение (из-за плохого оттока слез через носослезную систему, которая может перестать контактировать с глазным яблоком) и симптомы «сухого» глаза. Диагноз ставится на основе клинических данных. Симптоматическое лечение заключается в использовании заменителей слезы днем и препаратов для увлажнения роговицы (глазных лубрикантов) ночью; наиболее эффективным лечением является хирургическое.

Общие справочные материалы

  1. 1. Vallabhanath P, Carter SR: Ectropion and entropion. Curr Opin Ophthalmol 11(5):345-351, 2000. doi: 10.1097/00055735-200010000-00010.PMID: 11148701

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