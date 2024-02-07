skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Трихиаз

Авторы:Richard C. Allen, MD, PhD, University of Texas at Austin Dell Medical School
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Трихиаз — это анатомически неправильное направление роста ресниц (в сторону глазного яблока) у пациента без энтропиона.

Чаще всего трихиаз бывает идиопатическим, но к известным причинам относятся также блефарит, посттравматические или послеоперационные изменения, рубцы в области конъюнктивы (например, после пемфигоида слизистой оболочки глаза, атопического кератоконъюнктивита, синдрома Стивенса-Джонсона, химических ожогов), эпиблефарон (добавочная кожная складка нижнего века, которая направляет рост ресниц в вертикальное положение), и дистихиаз (врожденный добавочный ряд ресниц).

В хронических случаях возможно изъязвление роговицы и образование рубцов. Симптоматически это проявляется ощущением инородного тела, слезотечением и покраснением глаз.

Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Трихиаз отличается от энтропиона нормальным положением век. Диагностика включает окрашивание роговицы флуоресцеином для исключения эрозий или изъязвления.

Лечением является удаление ресниц пинцетом. Если ресницы отрастают, что случается довольно часто, электролиз или криодеструкция являются более эффективными методами для профилактики рецидивов. Если имеется энтропион, необходимо его пролечить.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.