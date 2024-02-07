Трихиаз — это анатомически неправильное направление роста ресниц (в сторону глазного яблока) у пациента без энтропиона.

Чаще всего трихиаз бывает идиопатическим, но к известным причинам относятся также блефарит, посттравматические или послеоперационные изменения, рубцы в области конъюнктивы (например, после пемфигоида слизистой оболочки глаза, атопического кератоконъюнктивита, синдрома Стивенса-Джонсона, химических ожогов), эпиблефарон (добавочная кожная складка нижнего века, которая направляет рост ресниц в вертикальное положение), и дистихиаз (врожденный добавочный ряд ресниц).

Трихиаз Изображение Photos courtesy of James Garrity, MD.

В хронических случаях возможно изъязвление роговицы и образование рубцов. Симптоматически это проявляется ощущением инородного тела, слезотечением и покраснением глаз.

Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Трихиаз отличается от энтропиона нормальным положением век. Диагностика включает окрашивание роговицы флуоресцеином для исключения эрозий или изъязвления.

Лечением является удаление ресниц пинцетом. Если ресницы отрастают, что случается довольно часто, электролиз или криодеструкция являются более эффективными методами для профилактики рецидивов. Если имеется энтропион, необходимо его пролечить.