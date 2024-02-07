Кожа век является частым местом образования доброкачественных и злокачественных новообразований.
Ксантелазма
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Ксантелазма – часто встречающееся доброкачественное подкожное отложение желто-белых жировых бляшек на верхнем и нижнем веках. У некоторых пациентов ксантелазма сопровождается дислипидемией, однако в большинстве случаев такой связи нет. Диагноз устанавливают по внешнему виду. Необходимости в лечении нет, хотя ксантелазмы могут быть удалены по косметическим соображениям; следует назначить лечение по поводу лежащей в основе дислипидемии.
Базальноклеточная карцинома
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Базальноклеточная карцинома часто возникает на краях век и классически связана с выпадением ресниц, как показано, на внутренней части кантуса и на верхней щеке. Метастазы развиваются редко. Диагноз устанавливают при биопсии.
Лечение заключается в хирургическом удалении по классической методике или по методике Моха. При местнораспространенной или метастатической базальноклеточной карциноме лечение низкомолекулярными ингибиторами сигнального пути Hedgehog (например, висмодегибом или сонидегибом) позволяет избежать резекции глазного яблока (1).
Другие злокачественные опухоли
Другие виды злокачественных новообразований встречаются реже; к ним относятся плоскоклеточная карцинома, карцинома сальных желез и меланома. Опухоли век могут имитировать хронический блефарит или хронический халязион. Поэтому, если хронические блефариты, хронический халязион или подобные им образования не поддаются лечению, должна быть проведена биопсия.
Общие справочные материалы
1. Allen RC: Surgical management of periocular cancers: High- and low-risk features drive treatment. Curr Oncol Rep 19(9):57, 2017. doi: 10.1007/s11912-017-0618-1