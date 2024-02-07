Опухоли век

Базальноклеточная карцинома века Изображение RALPH C. EAGLE, JR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Базальноклеточная карцинома часто возникает на краях век и классически связана с выпадением ресниц, как показано, на внутренней части кантуса и на верхней щеке. Метастазы развиваются редко. Диагноз устанавливают при биопсии.

Лечение заключается в хирургическом удалении по классической методике или по методике Моха. При местнораспространенной или метастатической базальноклеточной карциноме лечение низкомолекулярными ингибиторами сигнального пути Hedgehog (например, висмодегибом или сонидегибом) позволяет избежать резекции глазного яблока (1).