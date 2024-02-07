Клиническая оценка

Диагноз предполагается на основании симптомов и признаков, появлении мутных выделений при надавливании над слезным мешком и канальцем, и ощущении шероховатости во время зондирования слёзных путей, вызванной некротическими массами.

Каналикулит можно дифференцировать с дакриоциститом. При каналикулите слезные точки и канальцы эритематозны и отечны. При дакриоцистите слезные точки и канальцы в норме, однако в слезном мешке или рядом с ним находится эритематозное, отекшее, болезненное образование.