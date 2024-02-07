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Каналикулит

Авторы:Richard C. Allen, MD, PhD, University of Texas at Austin Dell Medical School
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Каналикулит – это воспаление канальца.

Строение слезной системы

Этиология каналикулита

Наиболее частая причина каналикулита – это инфицирование Actinomyces israelii, грамположительными палочками с тонкими ветвящимися филаментами. Но причиной инфекции могут быть и другие бактерии, грибки (например, Candida albicans) и вирусы (например, вирус простого герпеса). Все чаще причиной каналикулита становится мигрировавшая в каналец инфекция от передержанного окклюдера слезной точки, применяющегося для лечения синдрома «сухого глаза».

Симптомы и признаки каналикулита

Симптомы и признаки включают слезотечение, выделения, "красный" глаз (особенно с носовой стороны) и умеренную болезненность над вовлеченным участком.

Диагностика каналикулита

  • Клиническая оценка

Диагноз предполагается на основании симптомов и признаков, появлении мутных выделений при надавливании над слезным мешком и канальцем, и ощущении шероховатости во время зондирования слёзных путей, вызванной некротическими массами.

Каналикулит можно дифференцировать с дакриоциститом. При каналикулите слезные точки и канальцы эритематозны и отечны. При дакриоцистите слезные точки и канальцы в норме, однако в слезном мешке или рядом с ним находится эритематозное, отекшее, болезненное образование.

Лечение каналикулита

  • Вспомогательные мероприятия (например, теплые компрессы)

  • Антибиотики

  • Оперативное вмешательство по удалению конкрементов или инородных тел

Лечение каналикулита заключается в наложении теплых компрессов, промывании слезного канальца раствором антибиотика и устранении любых сращений и инородных тел из канальцев, что обычно требует оперативного вмешательства (часто делается амбулаторно под местной анестезией) (1). Подбор антибиотика, как правило, проводят эмпирическим путем: цефалоспорины I поколения или синтетические пенициллины, устойчивые к пенициллиназе, но выбор препарата может быть основан на результатах бакпосева промывных образцов. Хирургическая каналикулотомия обычно дает положительный результат.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Freedman JR, Markert MS, Cohen AJ: Primary and secondary lacrimal canaliculitis: A review of literature. Surv Ophthalmol 56(4):336-347, 2011. doi: 10.1016/j.survophthal.2010.12.001

Основные положения

  • Распространенными причинами каналикулита являются инфекции или фиксированная пробка слезного канала.

  • У пациентов часто наблюдаются слезотечение, выделения, покраснения глаз (особенно с носовой стороны) и умеренная болезненность над вовлеченным участком.

  • Во время осмотра может быть получен секрет при надавливании на слезный мешок и каналец, а при зондировании слезной системы могут присутствовать ощущения песка в глазах.

  • Лечение включает в себя поддерживающие меры, такие как компрессы, и антибиотики, однако как правило требуется хирургическое вмешательство.

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