Дакриоцистит

При остром дакриоцистите у пациента наблюдаются боль, эритема и отек вокруг слезного мешка. Диагноз устанавливают на основании симптомов и признаков, в т. ч. наличии рефлюкса гнойных выделений из слезной точки при нажатии на область слезного мешка.

Первичное лечение заключается в теплых компрессах, а также приеме антибиотиков внутрь при легких случаях и внутривенно при тяжелых случаях. В качестве антибиотикотерапии обычно выбирается цефалоспорин I поколения или устойчивый к пенициллиназе синтетический пенициллин. Если они оказываются неэффективными, можно заподозрить инфицирование слезного мешка метициллин-резистентным Staphylococcus aureus (МРЗС) и необходимо изменить схему лечения. Если препарат выбора оказывается неэффективным, на основании результатов исследования культуры может быть произведено дренирование абсцесса и замена антибиотиков. Есть некоторые доказательства того, что раннее хирургическое вмешательство (эндоскопическая дакриоцисторинотомия) эффективно для лечения острого дакриоцистита и ускоряет разрешение (1).