Дакриоцистит – это инфицированное воспаление слезного мешка, в некоторых случаях приводящее к формированию абсцесса. Чаще всего вызывается стафилококковыми и стрептококковыми возбудителями, как правило, вследствие обструкции носослезного канала.
Слезы вырабатываются основными и добавочными слезными железами и собираются в слезной точке. Из слезной точки слезы вытекают через канальцы, через носослезный проток в нос. Основная слезная железа отвечает за рефлекторное слезотечение, когда глаз раздражает инородное тело или при разрезании лука. Вспомогательные слезные железы постоянно увлажняют глаза.
Откуда берутся слезы
Острый дакриоцистит
При остром дакриоцистите у пациента наблюдаются боль, эритема и отек вокруг слезного мешка. Диагноз устанавливают на основании симптомов и признаков, в т. ч. наличии рефлюкса гнойных выделений из слезной точки при нажатии на область слезного мешка.
Первичное лечение заключается в теплых компрессах, а также приеме антибиотиков внутрь при легких случаях и внутривенно при тяжелых случаях. В качестве антибиотикотерапии обычно выбирается цефалоспорин I поколения или устойчивый к пенициллиназе синтетический пенициллин. Если они оказываются неэффективными, можно заподозрить инфицирование слезного мешка метициллин-резистентным Staphylococcus aureus (МРЗС) и необходимо изменить схему лечения. Если препарат выбора оказывается неэффективным, на основании результатов исследования культуры может быть произведено дренирование абсцесса и замена антибиотиков. Есть некоторые доказательства того, что раннее хирургическое вмешательство (эндоскопическая дакриоцисторинотомия) эффективно для лечения острого дакриоцистита и ускоряет разрешение (1).
Photo courtesy of James Garrity, MD.
Хронический дакриоцистит
У больных с хроническим дакриоциститом обычно имеется образование под медиальной спайкой век и хронический конъюнктивит. Наиболее полное лечение завершившегося острого дакриоцистита или хронического конъюнктивита – это проведение операции, создающей дополнительное сообщение между слезным мешком и полостью носа (дакриоцисториностомия, ДЦР).
Photo courtesy of James Garrity, MD.
Общие справочные материалы
1. Lilja M, Leivo T, Uusitalo M, Vet S, al: Acute versus late endoscopic dacryocystorhinostomy in treatment of acute dacryocystitis: A prospective randomised trial with an 18-month follow-up. Acta Ophthalmol 2023 Sep 14. doi: 10.1111/aos.15752