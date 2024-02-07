Дакриостеноз представляет собой обструкцию или стеноз носослезного протока, приводящую к избыточному слезотечению.

Обструкция носослезного протока может быть врожденной или приобретенной. Одной из причин врожденной обструкции является недостаточное развитие любой части носослезных протоков. Как правило, мембрана на дистальном конце носослезного протока сохраняется (клапан Хаснера). Характерными симптомами являются слезотечение и гнойное отделяемое. В возрасте от 2 недель (чаще всего 3–12 недель) воспаление может переходить в хронический конъюнктивит.

Существует множество причин приобретенной обструкции носослезного канала. Самой частой причиной является возрастной стеноз носослезного протока. Другие причины включают челюстно-лицевые переломы в анамнезе, хирургические операции на пазухах, которые могут изменять строение носослезного протока, воспалительные заболевания (например, саркоидоз, гранулематоз с полиангиитом [ранее гранулематоз Вегенера]), опухоли (например, опухоли верхней челюсти и пазух решетчатой кости) и дакриолит.

К причинам стеноза слезной точки или канальца относятся хронический конъюнктивит (особенно простой герпес), некоторые виды химиотерапии, побочные реакции на глазные капли (особенно местное применение эхотиофата йодида) аутоиммунные заболевания кожи (например, пемфигоид слизистых оболочек, красный плоский лишай) и радиация.

Диагностика дакриостеноза Клиническая оценка Диагноз дакриостеноза обычно устанавливается клинически. В некоторых случаях также производится зондирование и промывание слезовыводящей системы физраствором с или без флуоресцеина. Рефлюкс указывает на стеноз.

Лечение дакриостеноза Ручная или хирургическая декомпрессия

Лечение основного заболевания Врожденный дакриостеноз часто проходит сам собой в возрасте от 6 до 9 месяцев. Детям в возрасте до 1 года также рекомендовано проведение ручной компрессии слезного мешка 4–5 раз в день. Детям после 1 года может быть рекомендовано проведение зондирования носослезного протока, как правило, под общей анестезией. В случае рецидивирующего стеноза в носослезный проток можно временно имплантировать силиконовую трубку. В случае приобретенной обструкции носослезного протока при возможности необходимо лечить основное заболевание. Если лечение невозможно или является неэффективным, в некоторых случаях хирургическим путем создают дополнительное сообщение между слезным мешком и носовой полостью (дакриоцисториностомия). В случаях стеноза слезной точки или канальца обычно лечением является их расширение. Если каналикулярное сужение является значительным и снижает качество жизни пациента, может применятся хирургическая процедура (конъюнктиводакриоцисториностомия или C-DCR), во время которой проводится имплантация боро-силикатной капиллярной трубки с низким коэффициентом теплового расширения (дренаж Джонса), идущей от слезного мясца (маленький розовый узелок на медиальном уголке глаза) в носовую полость.