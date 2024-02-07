Блефарит – это воспаление краев век, которое может быть как острым, так и хроническим. Симптомы включают зуд и жжение полей век с покраснением и отеком. Диагностика включает сбор анамнеза и обследование. При остром язвенном блефарите обычно применяют местно антибиотики или системные антивирусные препараты. При остром неязвенном блефарите возможно назначение местно глюкокортикоидов. Хроническое заболевание следует лечить с применением искусственных заменителей слезы, теплых компрессов и иногда оральных антибиотиков (например, тетрациклина или азитромицина) при дисфункции мейбомиевых желез, и рекомендуют соблюдение гигиены век и искусственные заменители слезы при себорейном блефарите.
Этиология блефарита
WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Блефарит может быть острым (язвенный или неязвенный) или хроническим (вследствие дисфункции мейбомиевых желез, себорейного блефарита, заражения демодексом).
Острый блефарит
Причиной острого язвенного блефарита обычно является бактериальная инфекция (обычно стафилококковая) края века у корней ресниц, вовлекающая в процесс фолликулы ресниц и мейбомиевые железы. Он также может быть вызван вирусами (например, вирусом простого герпеса или вирусом Varicella-zoster). Бактериальные инфекции, как правило, имеют большую склонность к образованию корки, чем инфекции вирусного типа, при которых имеется большее количество прозрачных серозных выделений.
Острый неязвенный блефарит обычно вызывается аллергической реакцией, затрагивающей ту же область (например, атопический блефародерматит и сезонный аллергический блефароконъюнктивит), и вызывает следующее:
Интенсивный зуд и воспаление (обычно по краям обоих век);
Растирание глаза (реакция на зуд, который может усилить конъюнктивальный зуд и усугубить атопический дерматит [экзему] века); или
Контактная чувствительность (дерматоблефароконъюнктивит).
Хронический блефарит
Хронический блефарит – неинфекционное воспаление неизвестной этиологии. Мейбомиевы железы век вырабатывают липиды, которые уменьшают испарение слезной пленки, образуя липидный слой поверх водного. При дисфункции мейбомиевых желез нарушается состав липидов, а протоки и отверстия желез заполняются твердыми, восковидными пробками. У многих больных развивается розацеа и рецидивирующий ячмень или халязион.
Себорейный блефарит часто сочетается с себорейным дерматитом лица и кожи головы или розацеа. Часто присоединяется вторичная бактериальная инфекция, локализующаяся на чешуйках, образующихся на краях век. Мейбомиевы железы могут закупориваться.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
У многих пациентов с дисфункцией мейбомиевых желез или себорейным блефаритом также наблюдается повышенное испарение слезы и вторичный филаментозный кератит, также известный как синдром «сухого глаза». Частой причиной хронического блефарита также является инфицирование клещами Demodex (folliculorum и brevis).
Хронический блефарит также может развиваться у пациентов с карциномой век (особенно если блефарит односторонний и наблюдается выпадение ресниц) или иммуноопосредованными заболеваниями, такими как пемфигоид слизистой оболочки глаза.
Симптомы и признаки блефарита
Общие для всех блефаритов симптомы включают зуд и жжение полей век, а также раздражение конъюнктивы со слезотечением и светобоязнью, ощущением инородного тела. Зуд чаще развивается вследствие аллергических, а не инфекционных причин. Симптомы, как правило, ухудшаются рано утром, в отличии от симптомов сухого кератоконъюнктивита, которые, как правило, ухудшаются к концу дня.
Острый блефарит
При остром язвенном блефарите образуются мелкие пустулы в фолликулах ресниц, которые со временем вскрываются, формируя поверхностные краевые язвы. Плотно прилежащие корочки оставляют после удаления кровоточащую поверхность. Во время сна веки склеиваются между собой высохшими выделениями. Рецидивирующий язвенный блефарит может вызвать рубцевание век и потерю или неправильный рост (трихиаз) ресниц.
При остром неязвенном блефарите края век становятся отечными и покрасневшими; ресницы могут покрываться корочками засохшей серозной жидкости.
Хронический блефарит
При обследовании пациента с дисфункцией мейбомиевых желез можно выявить расширенные уплотненные отверстия желез, из которых при надавливании выделяется восковидный плотный желтоватый секрет. При себорейном блефарите на краях век образуются сальные, легко отделяемые чешуйки. У большинства больных с себорейным блефаритом и дисфункцией мейбомиевых желез имеются такие характерные симптомы сухого кератоконъюнктивита, как ощущение инородного тела, песка, напряжение и усталость глаз, а также затуманивание зрения при длительной зрительной нагрузке. При заражении Demodex пациенты могут иметь хронический блефарит, который не отвечает на стандартное лечение; симптомы включают покраснение, воспаление, зуд и рецидивирующие ячмени. Обследование на заражение клещами Demodex выявляет цилиндрические чешуйки на ресницах, как правило, у основания.
Диагностика блефарита
Обследование с помощью щелевой лампы
Диагноз ставится после осмотра при помощи щелевой лампы. При хроническом блефарите, который не поддается лечению, может потребоваться биопсия для исключения опухолей век или иммуноопосредованных состояний, которые могут имитировать заболевание.
Лечение блефарита
Примененяют бактерицидные препараты для лечения острого язвенного блефарита, теплые компрессы и иногда местно глюкокортикоиды для острого неязвенного блефарита.
В зависимости от клинических показаний для лечения хронического блефарита, синдрома «сухого глаза», теплых компрессов, гигиены ресниц и иногда местного или системного использования антибиотиков.
Эктопаразитицид (например, лотиланер) - при подозрении на заражение демодексом
Острый блефарит
Острый язвенный блефарит лечат мазью с антибиотиком (например, бацитрацин/полимиксин B или эритромицин) (1). Острый вирусный язвенный блефарит лечат системными противовирусными препаратами (например, при простом герпесе — ацикловиром, при опоясывающем лишае — фамцикловиром или валацикловиром).
Лечение острого неязвенного блефарита начинают с исключения раздражающего фактора (например, трения) или вещества (например, новых глазных капель). Теплые компрессы на закрытые веки могут помочь уменьшить симптомы и ускорить выздоровление. Если отек сохраняется > 24 часов, можно использовать местные кортикостероиды (например, фторметолоновую глазную мазь).
Хронический блефарит
Первичное лечение дисфункции мейбомиевых желез и себорейного блефарита заключается в гигиене век и теплых компрессах, которые расплавляют воскообразные пробки. Иногда для выведения закупоренного секрета и равномерного распределения слезной пленки необходим массаж век.
При необходимости дополнительное лечение себорейного блефарита включает в себя мягкое очищение края век (скраб для век) два раза в день ватным тампоном, смоченным в разбавленном растворе детского шампуня (2–3 капли на ½ стакана теплой воды) или с помощью имеющихся в продаже салфеток и средств для мытья, которые содержат такие ингредиенты, как мягкое очищающее средство для век, масла чайного дерева и кокоса или 0,01% хлорноватистой кислоты. Если в течение нескольких недель не удается провести гигиену век, то для уменьшения количества бактерий на краях век можно использовать местную мазь с антибиотиками (эритромицин, бацитрацин/полимиксин B или капли, например, азитромицин 1,0% или сульфацетамид 10%).
Блефарит, ассоциированный с заражением Demodex, должен первоначально лечиться местно маслом чайного дерева низкой концентрации или хлорноватистой кислотой. Если состояние не поддается лечению безрецептурными препаратами, можно назначить эктопаразитицид (1).
Пациентам с рецидивирующими или рефрактерными симптомами могут потребоваться пероральные антибиотики, такие как азитромицин или тетрациклин (например, доксициклин) с альтернативными режимами дозирования, назначаемыми под контролем офтальмолога.
Вторичный сухой кератоконъюнктивит может также развиться, когда при дисфункции мейбомиевых желез ими недостаточно вырабатывается маслянистый секрет, что приводит к усиленному испарению слез. У большинства пациентов эффективно применение заменителей слезы днем, нейтральных глазных мазей ночью (например, вазелин) и, при необходимости, установка окклюдеров слезных точек (специальные приспособления для закрытия слезной точки для уменьшения оттока слезы).
Справочные материалы по лечению
1. Amescua G, Akpek EK, Farid M, et al: Blepharitis Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology 126(1):P56-P93. doi: 10.1016/j.ophtha.2018.10.019
Прогноз при блефарите
Лечение острого блефарита чаще всего является эффективным, но в некоторых случаях он может рецидивировать и/или переходить в хроническую форму. Хронический блефарит – это вялотекущее, рецидивирующее и устойчивое к лечению заболевание. При обострениях возникают неудобство, дискомфорт и косметические дефекты, но обычно не наблюдается рубцевания роговицы или потеря зрения. Решающее значение имеют длительная поддерживающая терапия и профилактика с теплыми компрессами и гигиеной век.
Основные положения
К распространенным формам блефарита относятся острый язвенный (часто вторичный по отношению к стафилококковой или герпесвирусной инфекции), острый неязвенный (обычно аллергический) и хронический (часто с дисфункцией мейбомиевых желез, себорейным дерматитом или инвазией демодекса).
Хронический блефарит всегда сопровождается вторичным кератоконъюнктивитом (синдромом «сухого глаза»).
Общие для всех блефаритов симптомы включают зуд и жжение век, а также раздражение конъюнктивы со слезотечением и светобоязнью и ощущением инородного тела.
Диагноз ставится на основе осмотра с помощью щелевой лампы.
Если хронический блефарит односторонний, следует рассмотреть альтернативные диагнозы, включая карциному века.
Рекомендуется поддерживающее лечение (теплые компрессы, очистка ресниц, лечение синдрома «сухого глаза» при необходимости).
Специфические лекарственные препараты могут включать местные противомикробные препараты для лечения острого язвенного блефарита, системные противовирусные препараты при подозрении на вирусную инфекцию и местные кортикостероиды при персистирующем остром неязвенном блефарите.
Лечение хронического блефарита включает в себя лечение сухого кератоконъюнктивита с помощью искусственных слез и, при необходимости, использование теплых компрессов и местных или системных антибиотиков.
Дополнительная информация
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Michelle K. Rhee, Elizabeth Yeu, Melissa Barnett, et al: Demodex blepharitis: A comprehensive review of the disease, current management, and emerging therapies. Eye & Contact Lens: Science & Clinical Practice. 49(8):311-318. DOI: 10.1097/ICL.0000000000001003OPEN