Хронический блефарит – неинфекционное воспаление неизвестной этиологии. Мейбомиевы железы век вырабатывают липиды, которые уменьшают испарение слезной пленки, образуя липидный слой поверх водного. При дисфункции мейбомиевых желез нарушается состав липидов, а протоки и отверстия желез заполняются твердыми, восковидными пробками. У многих больных развивается розацеа и рецидивирующий ячмень или халязион.

Себорейный блефарит часто сочетается с себорейным дерматитом лица и кожи головы или розацеа. Часто присоединяется вторичная бактериальная инфекция, локализующаяся на чешуйках, образующихся на краях век. Мейбомиевы железы могут закупориваться.

Хронический Блефарит Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

У многих пациентов с дисфункцией мейбомиевых желез или себорейным блефаритом также наблюдается повышенное испарение слезы и вторичный филаментозный кератит, также известный как синдром «сухого глаза». Частой причиной хронического блефарита также является инфицирование клещами Demodex (folliculorum и brevis).

Хронический блефарит также может развиваться у пациентов с карциномой век (особенно если блефарит односторонний и наблюдается выпадение ресниц) или иммуноопосредованными заболеваниями, такими как пемфигоид слизистой оболочки глаза.