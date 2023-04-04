Хотя этиология открытоугольной глаукомы может быть разнообразной (см. таблицу Открытоугольная глаукома: классификация на основе механизма блокировки оттока), в 60–70% случаях в Соединенных Штатах точную причину выяснить невозможно и в таком случае ставится диагноз "первичная открытоугольная глаукома". При открытоугольной глаукоме поражаются оба глаза, но обычно в разной степени.

Факторы риска первичной открытоугольной глаукомы включают:

Пожилой возраст

Отягощенный семейный анамнез по данному синдрому

Негроидная раса

Уменьшение центральной толщины роговицы

Системную гипертензию

Диабет

Миопия

У лиц негроидной расы глаукома протекает более тяжело, развивается в более раннем возрасте и в 6–8 раз чаще оканчивается слепотой.