У молодых людей сужение угла передней камеры не происходит. По мере старения человека хрусталик глаза продолжает расти. В некоторых случаях (но далеко не у всех) рост хрусталика смещает радужку вперед, таким образом, сужая УПК. Факторы риска развития узких углов включают семейный анамнез, преклонный возраст и расу; риск выше в азиатских и инуитских популяциях и ниже в европейских и африканских популяциях.

У людей с узким углом передней камеры также наблюдается уменьшение расстояния между зрачковым краем радужки и хрусталиком. При расширении зрачка силы оттягивают радужку центропетально и кзади, тем самым увеличивая контакт между радужкой и хрусталиком (расстояние между радужкой и хрусталиком уменьшается), что препятствует прохождению жидкости между хрусталиком и радужкой, через зрачок и из задней камеры глаза в переднюю (зрачковый блок). Давление влаги, постоянно выделяемой цилиарным телом в заднюю камеру, смещает периферическую часть радужки вперед («бомбаж»), закрывая угол. Закрытый угол блокирует отток жидкости и приводит к быстрому (в течение нескольких часов) и сильному (> 40 мм рт. ст.) повышению внутриглазного давления (ВГД). Незрачковые механизмы блокады включают синдром плато радужной оболочки, при котором передняя центральная камера глубокая, но периферическая передняя камера становиться мелкой из-за цилиарного тела, которое смещается вперед.

Острая закрытоугольная глаукома требует немедленного выявления и лечения, потому что зрение может быть потеряно быстро и навсегда.

Закрытоугольная глаукома называется интермиттирующей, если эпизод зрачкового блока спонтанно разрешается через несколько часов, обычно после сна лежа на спине.

Хроническая закрытоугольная глаукома развивается, если происходит постепенное сужение угла, провоцирующее образование спаек между радужкой и трабекулярной сетью; в этих случаях подъем ВГД происходит медленно.

Расширение зрачка (мидриаз) может сместить радужку в угол и спровоцировать возникновение острого приступа глаукомы у пациентов с узким УПК.