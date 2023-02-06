Удаление инородного тела из глаза

При глубоком внедрении инородного тела в оболочки глаза его необходимо удалить, используя (в зависимости от предпочтений) копье, низкоскоростной офтальмологический бор или иглу 25-го или 27-го калибра, прикрепленную к маленькому (например, туберкулиновому) шприцу.

Инструмент нужно держать таким образом, как держат карандаш.

Пациенту необходимо смотреть прямо на предмет.

К инородному телу в роговице нужно всегда подходить с периферической части роговицы (т.е., не пересекать поле зрения пациента инструментом для извлечения) и использовать свою доминирующую руку. Подход выполняется в два действия.

Вначале, не применяя увеличительное стекло, расположите свою рабочую руку (локтевой сустав) возле лица пациента (напротив челюстной дуги или области переносицы) и поднесите инструмент для извлечения к области вблизи периферической части роговицы.

Далее, уже с использованием увеличительного стекла, удерживая инструмент для извлечения по касательной к поверхности роговицы, медленно и осторожно приближайтесь к инородному предмету, продолжая движение внутрь от периферической части роговицы.

Удерживайте копье или иглу со скосом вверх, а затем используйте наконечник для того, чтобы убрать или вытащить посторонний предмет из роговицы. Для полного извлечения посторонних предметов может понадобиться повторить эту процедуру несколько раз. С помощью этой техники также можно удалить некоторые поверхностные кольца ржавчины. Если инородное тело было смещено, но осталось на поверхности глаза, попробуйте смыть его водой или используйте один из тех же инструментов для извлечения, которые уже использовались для удаления инородного тела.