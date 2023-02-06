Промывание глаза и выполнение выворота века

Незамедлительное начало промывания является первоочередной задачей при лечении химических ожогов глаз. Следует отложить другие аспекты оценки и лечения, даже обычные предварительные задачи, включая внешний осмотр глаза и элементарную оценку остроты зрения, до окончания промывки глаза.

По возможности необходимо проверить pH глаза перед проведением промывания, коснувшись нижнего свода кусочком лакмусовой индикаторной бумаги или тест-полоской для измерения pH мочи. В случаев, если лакмусовая индикаторная бумага не доступна сразу, измерьте pH как можно скорее после начала промывки. Нормальный уровень рН глаза, измеренный с помощью индикаторной бумаги, составляет около 7,0.

Попросите пациента посмотреть вверх, а затем нанесите каплю местного глазного анестетика на нижнюю часть свода пораженного глаза. Необходимо сказать пациенту держать глаза закрытыми до момента начала промывания, чтобы предотвратить вытекание препарата. Во время промывания может понадобиться повторное закапывание капель каждые 5–10 минут.

Если в глаза могли попасть частицы и значительное химическое воздействие маловероятно, перед промывкой удалите потенциальные частицы при помощи увлажненной ватной палочки. Необходимо очистить как нижнюю, так и верхнюю части свода.

Одной рукой держите конец инфузионной трубки на расстоянии 3–5 см от глаза. Нужно полностью открыть трубку для достижения оптимального потока промывающей жидкости.

Направьте поток промывающего раствора на всю поверхность глаза, включая нижний и верхний своды конъюнктивы и роговицу. Поток должен течь по поверхности и никогда не должен направляться прямо на роговицу.

Чтобы хорошо промыть своды, нужно вывернуть веки. Для выворачивания век можно пользоваться свободной от инфузионной трубки рукой, или это может сделать помощник двумя руками, используя марлевые салфетки. Также можно использовать векорасширитель, особенно в случае наличия блефароспазма. Использование ретрактора века может вызвать боль, которая требует лечения (обычно поддается лечению пропаракаином местно).

При лечении химического ожога также нужно быстро промыть поверхность кожи век и периорбитальной области, чтобы удалить оставшиеся химические вещества.

Продолжительность промывания зависит от клинического сценария и должна продолжаться до нормализации рН. Во многих случаях промывание продолжается в течение 15–20 минут, при этом часто используется несколько литров жидкости. При кислотных, и особенно при щелочных ожогах, некоторые специалисты рекомендуют увеличить продолжительность промывания до 1–2 ч. В случае ожога щелочью может понадобиться промывание водой на протяжении многочасового периода.

При длительном промывании (например, > 15 минут) следует рассмотреть возможность использования склеральной линзы. Следует рассмотреть возможность добавления 10 мл 1% лидокаина в каждый литр жидкости для промывания с целью обеспечения анестезии и перехода на коммерчески доступную жидкость вместо физиологического раствора или лактата Рингера.