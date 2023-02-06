Выполнение латеральной кантотомии

Все предварительные этапы следует выполнить как можно быстрее, включая грубую оценку остроты зрения, осмотр глазного яблока, а иногда простую обработку и промывание области боковой спайки века.

Разместите все свои инструменты на поднос рядом с изголовьем кровати, чтобы все было в пределах радиуса доступа и вам не нужно было бы обращаться за помощью.

Подготовьте кожу с помощью антисептика, например, такого как повидон, йод или хлоргексидин; не допускайте попадания антисептика в глаз. Необходимо обложить область операционного поля стерильными салфетками (простынями).

В область проведения латеральной кантотомии необходимо ввести 1 мл или 2 мл местного анестетика, содержащего адреналин.

Чтобы разрушить ткань от латерального угла глазной щели до края орбиты, используйте иглу или гемостат, это необходимо сделать в течение временного интервала от 20 секунд до 2 минут. Разрушение этой ткани помогает уменьшить кровотечение и облегчает осмотр места разреза при обширном травматическом отеке.

Для выполнения разреза от латерального уголка глаза до края орбиты длиной примерно 1–2 см (кантотомия) необходимо использовать ножницы для иридэктомии.

Нужно разрезать нижнюю, а иногда и обе ножки латеральной кантальной связки (кантолиз). Большинство экспертов рекомендуют начинать с нижней связки. Поднимите нижнюю часть латерального края века. С помощью ножниц, направленных в противоположную сторону от глазного яблока, найдите и удалите пораженный корешок. Отделить нижнюю связку помогут поддергивающие движения ножницами. При условии, если сухожилие все еще не повреждено, вы почувствуете дрожь, как при оттягивании струны.

Следующим шагом некоторые эксперты рекомендуют в плановом порядке выполнить рассечение верхней связки. Другие рекомендуют проводить повторный осмотр с целью ослабления воздействия синдрома компрессии глазницы (например, путем измерения внутриглазного давления), рассечение верхней связки рекомендуется, если воздействие СКГ продолжается.

Чтобы рассечь верхнюю связку, приподнимите и обнажите нижнюю часть с боковой стороны верхнего века. Следует проверить, разрезана ли верхняя связка сухожилия, ударяя по ней ножницами.