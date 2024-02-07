Рефракционная хирургия направлена на изменение кривизны роговицы для более точной фокусировки света на сетчатке. (См. Обзор рефракционных аномалий.) Цель рефракционной хирургии заключается в уменьшении зависимости от очков или контактных линз. Большинство людей, подвергшихся рефракционной хирургии, достигли этой цели; более 95% лиц не нуждаются в последующем ношении корригирующих линз для зрения вдаль.

Идеальными кандидатами для рефракционной хирургии являются здоровые люди в возрасте 18 и более лет, которые не удовлетворены ношением очков или контактных линз и не имеют другой глазной патологии.

Противопоказания к рефракционной хирургии включают:

Острые глазные заболевания, в том числе сильную сухость глаз

Аутоиммунные заболевания или заболевания соединительной ткани, которые могут ухудшить заживление ран

Прием изотретиноина или амиодарона

Рефракция должна быть стабильной хотя бы в течение последнего года перед операцией. После операции может произойти реактивация латентного вируса простого герпеса, поэтому пациенты должны быть соответственно об этом осведомлены.

Побочные эффекты рефракционной хирургии включают такие временные симптомы, как:

Ощущение инородного тела

Чувствительность к свету

Ореолы вокруг источников света

Сухость

Порой эти симптомы сохраняются.

Возможные осложнения включают:

Гиперкоррекцию

Недокоррекцию

Инфекцию

Нерегулярный астигматизм

Проведение эксимер-лазерных процедур, затрагивающих поверхностные слои стромы, может приводить к возникновению помутнения. Если инфекция, неправильный астигматизм или формирование помутнения приводят к постоянным изменениям в центральной части роговицы, может быть утрачена наилучшая корригированная острота зрения. При отсутствии противопоказаний к рефракционной хирургии риск осложнений низкий, шанс потери зрения менее 1%.