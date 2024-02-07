Обзор аномалий рефракции (Overview of Refractive Error)

В эмметропичном (нормально преломляющем) глазу входящие лучи света фокусируются с помощью роговицы и хрусталика на сетчатке, формируя четкое изображение, которое затем передается в головной мозг. Хрусталик является эластичной структурой, что более выражено у молодых людей. Во время аккомодации цилиарная мышца придает хрусталику форму для правильного фокусирования изображения. Аномалии рефракции препятствуют нормальной фокусировке изображения на сетчатке, приводя к нечеткости зрения (см. рисунок Аномалии рефракции).

Виды аномалий

При миопии (близорукости) точка фокусировки находится перед сетчаткой глаза из-за слишком большой кривизны роговицы, слишком длинной передне-задней оси глаза (ПЗО) или сочетания этих факторов. При данном виде аномалии ухудшается зрение вдаль, но близкие объекты видны четко. Для коррекции миопии используются вогнутые (минусовые) линзы. Миопия у детей обычно увеличивается с возрастом, пока ребенок не перестанет расти.

При гиперметропии, или дальнозоркости, точка фокуса располагается за сетчаткой из-за слишком плоской роговицы или слишком короткого ПЗО. У взрослых при этом объекты становятся расплывчаты и вдали, и вблизи. В детском и юном возрасте умеренная гиперметропия обычно компенсируется аккомодацией. Для коррекции гиперметропии используются выпуклые (плюсовые) линзы.

При астигматизме несферическая (непосто­ян­ная) кривизна роговицы или хрусталика приводит к тому, что световые лучи разной направленности (вертикальные, горизонтальные, косые) фокусируются одновременно в различных точках. Для коррекции астигматизма используются цилиндрические линзы (часть, отрезанная от цилиндра). Цилиндрические линзы вогнуты или выпуклы вдоль одной из рефракционных осей и не имеют рефракционной силы по другой.

Пресбиопия – это возрастная потеря хрусталиком способности изменять форму для фокусирования на близких объектах. Обычно пресбиопия становится заметной при достижении 40 лет. Для коррекции зрения вблизи используются выпуклые (плюсовые) линзы. Они могут быть представлены как отдельные очки или как вставка в бифокальные линзы или линзы с переменным фокусным расстоянием.

Анизометропия – это существенное различие между рефракционными аномалиями 2 глаз (обычно > 3 диоптрий). Очковая коррекция создает различия в размере изображения (анизейкония), которые могут приводить к затруднениям в фузии 2х изображений разного размера или даже в подавлении одного из них другим.

Симптомы и признаки аномалий рефракции Основным симптомом аномалий рефракции является расплывчатое зрение вдали и/или вблизи. Головная боль может быть следствием чрезмерного компенсаторного цилиарного мышечного тонуса или длительного прищуривания и нахмуривания. Аномалия рефракции может способствовать перенапряжению зрения (дискомфорт и утомляемость глаз), когда чрезмерная фиксация взгляда (например, на экран компьютера) может привести к высыханию глазной поверхности, вызывая раздражение глаз, зуд, астенопию, ощущение инородного тела и покраснение. У детей можно заметить такие симптомы аномалии рефракции, как нахмуривание и прищуривание при чтении, слишком частое моргание или протирание глаз.

Диагностика аномалий рефракции Определение остроты зрения

Рефракция

Комплексное обследование глаз При необходимости определение остроты зрения и рефракции (определение аномалии рефракции) следует делать каждые 1 или 2 г. Скрининговые исследования остроты зрения у детей помогают определить аномалии рефракции до того, как они могут стать помехой обучению. Комплексное исследование глаз, которое проводится офтальмологом или оптометристом, должно включать исследование рефракции.