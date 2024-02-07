Контактные линзы обеспечивают улучшение периферического зрения в большей степени, чем это могут сделать очки, и могут быть назначены, чтобы исправить следующие нарушения:

Миопия

Дальнозоркость

Астигматизм

Анизометропия

Анизейконию (разницу в размере изображения)

Афакия (отсутствие хрусталика) врожденная или после удаления катаракты

Кератоконус (конусообразная роговица)

Для коррекции миопии и гиперметропии используются мягкие или жесткие линзы. Мягкие торические (с разным индексом кривизны по разным осям) или жесткие контактные линзы используются для коррекции выраженного астигматизма; они применимы во многих случаях, но требуют тщательного квалифицированного подбора.

Контактные линзы также используются для коррекции пресбиопии. При одном способе коррекции (монозрение) более слабый глаз корригируется для зрения вблизи (чтения), а ведущий глаз – для зрения вдаль. Жесткие и мягкие бифокальные и мультифокальные контактные линзы также могут с успехом применяться, но процедура их подбора занимает длительное время, т.к. точная регулировка имеет большое значение.

В отличие от очков, ни жесткие, ни мягкие контактные линзы не могут защитить глаз от тупой или проникающей травмы.

Уход и осложнения при использовании контактных линз Должна строго соблюдаться инструкция для гигиены и обработки линз. Плохая гигиена контактных линз может привести к инфекции роговицы или стойкому воспалению. Контактные линзы иногда вызывают безболезненные поверхностные изменения роговицы. Использование контактных линз может быть болезненно, когда Эпителий роговицы поврежден (см. Ссадины роговицы и инородные тела).

Неправильный подбор линз (слишком свободная посадка, слишком плотная посадка, плохо центрированная линза).

Недостаток влаги между роговицей и линзой.

Ношение линз во вредной окружающей среде (например, бедной кислородом, задымленной, ветреной).

Неправильное надевание или снятие линз.

Попадание мелких инородных частиц (например, сажи, пыли) между линзой и роговицей.

Слишком длительное ношение линз (синдром избыточного ношения). Синдром длительного ношения контактных линз вызывает покраснение, светобоязнь и слезотечение. Спонтанное выздоровление может произойти примерно через день или около того, если не носить линзы. В некоторых случаях необходимо активное лечение (например, местнодействующие антибиотики в форме глазных капель или мази). Расширение глаза с помощью мидриатических капель может облегчить светобоязнь. Мидриатики временно парализуют мышцы радужки и цилиарного тела, таким образом, уменьшая болезненные ощущения, возникающие при движении воспаленных мышц. При синдроме длительного ношения линз или любом другом состоянии, при котором не удается быстро устранить боль с помощью снятия линз, прежде, чем их нова надеть, необходимо консультация офтальмолога или оптика-оптометриста. Факторы риска инфицирования роговицы (развитие кератита), связанного с ношением контактных линз: Нарушение гигиены линз

Ношение их ночью или чрезмерно длительное ношение

Использование водопроводной воды для промывания линз

Глаза со сниженным защитным механизмом поверхности глазного яблока (например, сухость, низкая чувствительность роговицы) Инфекции требуют незамедлительного лечения у офтальмолога или оптометриста. Язва роговицы Язва роговицы представляет собой потенциально опасную для зрения инфекцию роговицы и подозревается, если у носителя контактных линз присутствуют сильные болевые ощущения (боль и ощущение инородного тела в глазу), а также при снижении зрения, покраснении, светобоязни и слезотечении. Использование контактных линз увеличивает риск язвы роговицы. Риск возрастает примерно в 15 раз, если контактные линзы оставить на ночь. Язвы роговицы могут быть вызваны бактериями, вирусами, грибами или амебами. Диагноз устанавливается при обследовании при помощи щелевой лампы и окрашивании роговицы флуоресцеином. Присутствует эпителиальный дефект роговицы (который окрашивается флуоресцином) и инфильтрат роговицы (скопление лейкоцитов в строме роговицы). В некоторых случаях дефект достаточно крупный и плотный, чтобы его можно было заметить невооруженным глазом, как белое пятно на роговице. Рекомендуется проводить микробиологический анализ культур и мазков роговичного инфильтрата, контактной линзы и футляра от контактных линз. Ношение контактных линз должно быть прекращено. Антибиотик в форме глазных капель назначают эмпирически для лечения возможной бактериальной инфекции. Первичная терапия заключается в применении препаратов широкого спектра действия, включая антибиотики из группы фторхинолонов в глазных каплях каждые 15–60 минут в течение первых 24–72 часов, с постепенным удлинением интервалов между закапываниями. В случае, если язва большая, глубокая или находится в оптической зоне роговицы, назначают дополнительный антибиотик в форме глазных капель, такой как цефазолин, ванкомицин или концентрированный тобрамицин. Позже на основании результатов посева антибиотик может быть заменен или отменен. Запущенные случаи могут плохо отвечать или вообще не отвечать на лечение, что может приводить к выраженному снижению зрения.

Жесткие контактные линзы Жесткая линза, в отличие от мягкой, способна изменить естественную форму роговицы в иную, более преломляющую поверхность, и, таким образом, обеспечивает более последовательное улучшение рефракции у людей, которые имеют астигматизм или неровную поверхность роговицы. Использовавшиеся ранее полиметил метакрилатные жесткие линзы сменились газопроницаемыми (ГПК/1), сделанными из смесей фторуглерода и полиметилметакрилата. Диаметр ГПК/1 равняется 6,5–10 мм, они покрывают часть роговицы, скользя по покрывающей ее слезной пленке. Жесткие контактные линзы могут улучшать зрение у людей с миопией, гиперметропией и астигматизмом. Жесткие контактные линзы могут также исправить неровности роговицы, такие как кератоконус. В большинстве случаев пациенты с кератоконусом видят лучше с жесткими контактными линзами, чем с очками. Линзы типа ГПКЛ можно разработать так, чтобы они точно соответствовали глазу. Для достижения полного комфорта при ношении они требуют адаптационного периода примерно от 4 до 7 дней. В течение этого периода пациент каждый день постепенно увеличивает количество часов ношения линз. Важно, чтобы пациент не испытывал болевых ощущений. Боль является признаком неправильного подбора контактных линз или раздражения роговицы. При надевании очков после снятия жестких контактных линз у носителей линз может временно наблюдаться (< 2 часов) нарушение зрения (очковая нечеткость).

Склеральные контактные линзы Склеральные контактные линзы изготовлены из жестких газопроницаемых материалов; имеют больший диаметр, чем роговичные контактные линзы; образуют пространство над поверхностью роговицы, а их края опираются на склеру. Они позволяют тонкому слою жидкости омывать поверхность роговицы, что делает эти линзы комфортными даже у пациентов с тяжелым заболеванием поверхности глаза. Они изготавливаются по индивидуальному заказу для каждого пациента и, как правило, их легче адаптировать, чем традиционные ГПЛ меньшего диаметра. Склеральные контактные линзы могут исправить высокие степени неправильного астигматизма (например, прогрессирующий кератоконус).