Типичные высыпания характеризуются интенсивным зудом, представлены фиолетовыми (пурпурными) плоскими папулами и бляшками с полициклическими очертаниями. На темной коже эритема может выглядеть более пурпурной или коричневой, чем на светлой коже. Вначале высыпания достигают в диаметре от 2 до 4 мм, имеют угловатые очертания и отчетливый блеск при смешанном свете.

Сыпь обычно располагается симметрично, чаще на сгибательных поверхностях запястий, ног, туловище, головке полового члена, а также слизистых оболочках полости рта и гениталий, но также может быть распространенной. Кожа лица поражается редко. Начало заболевания может быть внезапным или постепенным.

Дети болеют редко.

Кожные проявления красного плоского лишая Красный плоский лишай (предплечье) На этом изображении показаны небольшие папулы с отблеском при перекрестном освещении, типичные для красного плоского лишая. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Красный плоский лишай На этом изображении показаны везикулобуллезные поражения (некоторые вскрыты) в результате красного плоского лишая. Image courtesy of Karen McKoy, MD. Красный плоский лишай (наружная поверхность бедра) На этом изображении показаны папулы и бляшки, возникшие в результате красного плоского лишая. Image courtesy of Karen McKoy, MD. Красный плоский лишай (на руке) На этой фотографии показаны папулы и бляшки красного плоского лишая. На тыльной стороне руки видны фиолетовые папулы с плоскими вершинами. Эритема может выглядеть более пурпурной или коричневой на темной коже. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Красный плоский лишай (Рука) На этом изображении показаны фиолетовые плоские папулы, сливающиеся в бляшки на тыльной поверхности кисти у пациента с красным плоским лишаем. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Красный плоский лишай (предплечье) На этом изображении показаны небольшие папулы с отблеском при перекрестном освещении, типичные для красного плоского лишая. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Красный плоский лишай На этом изображении показаны везикулобуллезные поражения (некоторые вскрыты) в результате красного плоского лишая. Image courtesy of Karen McKoy, MD. Красный плоский лишай (наружная поверхность бедра) На этом изображении показаны папулы и бляшки, возникшие в результате красного плоского лишая. Image courtesy of Karen McKoy, MD. Красный плоский лишай (на руке) На этой фотографии показаны папулы и бляшки красного плоского лишая. На тыльной стороне руки видны фиолетовые папулы с плоскими вершинами. Эритема может выглядеть более пурпурной или коричневой на темной коже. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Красный плоский лишай (Рука) На этом изображении показаны фиолетовые плоские папулы, сливающиеся в бляшки на тыльной поверхности кисти у пациента с красным плоским лишаем. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD.

В период обострения новые высыпания могут появляться в местах минимальной травмы кожи (феномен Кебнера), например при поверхностной царапине. Высыпания могут сливаться или со временем изменяться, становясь гиперпигментированными, атрофичными, гиперкератотическими (гипертрофический красный плоский лишай) или везикулобуллезными. Несмотря на интенсивный зуд, экскориации и корки наблюдаются крайне редко. При поражении кожи волосистой части головы может развиваться очаговая рубцовая алопеция (плоский волосяной лишай, lichen planopilaris).

Слизистая оболочка полости рта поражается примерно в 50% случаев; высыпания на слизистой оболочке полости рта могут возникать без поражения кожи. Признаком красного плоского лишая на слизистых оболочках полости рта являются сетчатые, кружевидные линейные высыпания голубовато-белого цвета (сетка Уикхема), в особенности на слизистой оболочке щек. Также могут поражаться края языка и слизистая оболочка десен в участках, лишенных зубов. Может развиваться эрозивная форма красного плоского лишая, при которой у больного возникают поверхностные, часто болезненные, рецидивирующие язвы на слизистой оболочке полости рта, которые при длительном течении изредка озлокачествляются. Характерно хроническое рецидивирующее течение.

Красный плоский лишай (полости рта) Скрыть подробности Красный плоский лишай может поражать полость рта. Сетчатые, кружевидные линейные высыпания голубовато-белого цвета (сетка Уикхема: видна на изображении на боковых поверхностях языка), в особенности при обнаружении на слизистой оболочке щек, являются признаком красного плоского лишая слизистых оболочек полости рта. Image provided by Thomas Habif, MD.

Часто поражаются слизистые оболочки наружных половых органов и влагалища. До 50% женщин с поражениями слизистой оболочки полости рта имеют недиагностированный красный плоский лишай вульвы. У мужчин часто наблюдается генитальное поражение, особенно в области головки полового члена.

Поражение ногтей встречается менее чем в 10% случаев. Клинические признаки варьируют по интенсивности обесцвечивания ногтевого ложа, продольных борозд и латерального утончения, а также полной потери ногтевой матрицы и ногтей, с рубцеванием проксимальной ногтевой складки на ногтевом ложе (образование птеригиума).