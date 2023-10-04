Дерматозойный бред

При дерматозойном бреде пациенты ошибочно считают, что они инфицированы паразитами.
Пациенты с дерматозойным бредом непоколебимо уверены, что заражены насекомыми, червями, клещами, вшами или другими организмами. Часто они живо описывают, как возбудитель проник в их кожу и перемещается по телу, и приносят образцы волос, кожи и детрита, например, высушенные корки, пылинки и ниточки на предметных стеклах или в контейнерах (симптом «спичечного коробка») для подтверждения реальности заражения паразитами. Состояние считается типом соматоформного бредового расстройства. У пациентов могут наблюдаться и другие психиатрические или физические нарушения (например, структурные мозговые расстройства, токсический психоз) (1).
Общие справочные материалы
1. Reich A, Kwiatkowska D, Pacan P: Delusions of parasitosis: An update. Dermatol Ther (Heidelb) 9(4):631–638, 2019. doi: 10.1007/s13555-019-00324-3
Диагностика дерматозойного бреда
Клиническая оценка
Диагноз дерматозойного бреда предполагается на основании анамнеза и клинического обследования. Обследование должно быть направлено на исключение истинно паразитарного заболевания и других соматических заболеваний с использованием осмотра и целесообразных методов исследования, например, микроскопического исследования соскоба кожи и других видов исследований, согласно клиническим показаниям.
Лечение дерматозойного бреда
Психологическая поддержка и, возможно, антипсихотические лекарственные средства
Важно создать чуткие и поддерживающие отношения с пациентом. Несмотря на то, что от лечения часто отказываются, наиболее эффективным является применение антипсихотических препаратов, как правило, нейролептиков второго поколения (см. таблицу Нейролептики второго поколения), так как они реже вызывают экстрапирамидные симптомы (1). Некоторым пациентам, у которых также наблюдаются признаки обсессивно-компульсивного расстройства, может помочь селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС) (например, сертралин), но необходимо больше данных, чтобы подтвердить рутинное использование этого метода (2). Обычно, пациент ищет подтверждение того, что лекарственное средство обладает терапевтическим эффектом в отношении паразитарного заболевания, и любое упоминание о том, что лечение направлено на коррекцию других расстройств, встречается сопротивлением и/или отказом. Таким образом, эффективная терапия часто требует дипломатичности и деликатного баланса между предложением адекватной терапии и уважением права пациента на информированность.
Справочные материалы по лечению
1. McPhie ML, Kirchhof MG: A systematic review of antipsychotic agents for primary delusional infestation. J Dermatolog Treat 33(2):709-721, 2022. doi: 10.1080/09546634.2020.1795061
2. Schuyler M, Zakhary L: Treating delusional parasitosis with the antidepressant sertraline. JAAD Case Rep. 33:20-22, 2023. doi: 10.1016/j.jdcr.2023.01.004