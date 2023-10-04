Дерматозойный бред

Психологическая поддержка и, возможно, антипсихотические лекарственные средства

Важно создать чуткие и поддерживающие отношения с пациентом. Несмотря на то, что от лечения часто отказываются, наиболее эффективным является применение антипсихотических препаратов, как правило, нейролептиков второго поколения (см. таблицу Нейролептики второго поколения), так как они реже вызывают экстрапирамидные симптомы (1). Некоторым пациентам, у которых также наблюдаются признаки обсессивно-компульсивного расстройства, может помочь селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС) (например, сертралин), но необходимо больше данных, чтобы подтвердить рутинное использование этого метода (2). Обычно, пациент ищет подтверждение того, что лекарственное средство обладает терапевтическим эффектом в отношении паразитарного заболевания, и любое упоминание о том, что лечение направлено на коррекцию других расстройств, встречается сопротивлением и/или отказом. Таким образом, эффективная терапия часто требует дипломатичности и деликатного баланса между предложением адекватной терапии и уважением права пациента на информированность.