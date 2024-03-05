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Потница

Авторы:Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
Проверено/пересмотрено мар. 2024

При потнице выводной проток потовой железы закупоривается и содержимое удерживается в коже, вызывая появление кожных высыпаний. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение включает меры по поддержанию пораженных участков кожи сухими и прохладными и применение местных кортикостероидов при сыпи.

(См. также Введение в раздел расстройств потоотделения (Introduction to Sweating Disorders)).

Потница чаще всего развивается в теплую влажную погоду, но может возникать и в прохладную погоду у слишком тепло одетых, госпитализированных или лежачих пациентов.

Характер высыпаний зависит от уровня, на котором формируется обструкция выводного протока потовой железы.

  • Кристаллическая потница – это обструкция протока на уровне самых поверхностных слоев эпидермиса. Она вызывает образование прозрачных везикул, похожих на каплю воды, вскрывающихся при малейшем надавливании.

  • Красная потница (тепловой зуд) – это обструкция протока на уровне средних слоев эпидермиса, сопровождающаяся задержкой пота в эпидермисе и дерме. Это вызывает появление раздраженных, зудящих папул (с ощущением покалывания).

  • Пустулезная потница сходна с красной потницей, но проявляется чаще образованием пустул, чем папул.

  • Глубокая потница – это обструкция протока в области впадения протока в сосочек дермы на уровне базальной мембраны, с задержкой пота в дерме. Она вызывает образование более крупных и глубже расположенных папул по сравнению с папулами при красной потнице. Папулы часто болезненны.

Диагностика потницы

  • Клиническая оценка

Диагноз потницы ставится на основании клинической картины в условиях жаркого климата или окклюзии кожи (например, госпитализированные или лежачие пациенты, которые лежат на больничной койке в течение длительного периода времени).

Лечение потницы

  • Меры по охлаждению и подсушиванию кожи

  • Для лечения сыпи – местные кортикостероиды

Лечение первой линии потницы заключается в охлаждении и высушивании пораженных участков кожи и избегании условий, вызывающих повышенное потоотделение; кондиционирование воздуха является идеальным условием.

Следует избегать ношения одежды, не пропускающей воздух, и использования густых мазей.

При появлении сыпи могут использоваться кремы или лосьоны с кортикостероидами, иногда с небольшой добавкой ментола.

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