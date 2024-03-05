(См. также Введение в раздел расстройств потоотделения (Introduction to Sweating Disorders)).

Потница чаще всего развивается в теплую влажную погоду, но может возникать и в прохладную погоду у слишком тепло одетых, госпитализированных или лежачих пациентов.

Характер высыпаний зависит от уровня, на котором формируется обструкция выводного протока потовой железы.

Кристаллическая потница – это обструкция протока на уровне самых поверхностных слоев эпидермиса. Она вызывает образование прозрачных везикул, похожих на каплю воды, вскрывающихся при малейшем надавливании.

Красная потница (тепловой зуд) – это обструкция протока на уровне средних слоев эпидермиса, сопровождающаяся задержкой пота в эпидермисе и дерме. Это вызывает появление раздраженных, зудящих папул (с ощущением покалывания).

Пустулезная потница сходна с красной потницей, но проявляется чаще образованием пустул, чем папул.