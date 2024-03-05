Введение в раздел расстройств потоотделения

Выделяют два типа потовых желез: апокринные и эккринные.

Апокринные железы сконцентрированы в области подмышечных ямок, ареол, гениталий и ануса; модифицированные апокринные железы обнаруживаются в области наружного слухового прохода. Апокринные железы активируются в период пубертата; их секрет маслянистый и вязкий и предположительно играет роль в передаче сексуальных обонятельных сигналов. Наиболее распространенными заболеваниями апокринных желез являются

Гнойный гидраденит также поражает апокринные железы и рассматривается в другом разделе.

Эккринные железы иннервируются симпатическими нервными волокнами, которые имеются во всем организме и активно работают сразу с рождения. Их секрет представляет собой водный раствор, предназначенный для охлаждения тела при повышенной температуре окружающей среды или во время физических нагрузок. К заболеваниям эккринных желез относятся: