Бромгидроз – это слишком выраженный или патологический запах тела, вызванный разложением секрета потовых желез и клеточного дебриса бактериями и грибами.

(См. также Введение в раздел расстройств потоотделения (Introduction to Sweating Disorders)).

Секрет апокриновых желез богат липидами, стерилен и не имеет запаха, но становится пахучим при разложении на летучие кислоты бактериями на поверхности кожи.

Эккринный пот как правило, не зловонный, потому что состоит почти на 100% из воды.

Эккринный бромидроз возникает, когда бактерии разлагают кератин, смягченный эккринным потом. Эккринный бромидроз также может возникнуть в результате употребления в пищу некоторых продуктов (например, карри, чеснок, лук, алкоголь) и приема препаратов (например, пенициллин).

Исследования показали сильную корреляцию между бромидрозом, потливостью и липкостью ушной серы (в сочетании с однонуклеотидным полиморфизмом гена ABCC11) (1).

Общие справочные материалы 1. Nakano M, Miwa N, Hirano A, et al: A strong association of axillary osmidrosis with the wet earwax type determined by genotyping of the ABCC11 gene. BMC Genetics 10:42, 2009. doi: 10.1186/1471-2156-10-42

Лечение бромидроза (зловонного пота) Различные методы борьбы с запахом и уменьшения потоотделения Некоторым людям может понадобиться мытье в течение нескольких дней с использованием антисептического мыла, которое можно сочетать с антибактериальными кремами, содержащими клиндамицин или эритромицин. Также может помочь эффективно уменьшить запах - сбривание волос в подмышечных ямках. Данные об эффективности этих методов лечения немногочисленны (1). Люди могут также быстро снять потную одежду и использовать дезодоранты или антиперспиранты. Дезодоранты маскируют запах, в то время как антиперспиранты уменьшают выработку пота. Результаты варьируются в зависимости от применения других методов, таких как ботулинический токсин, микроволновые устройства, лазеры и хирургическое вмешательство; выбор лечения зависит от предпочтений пациента, переносимости побочных эффектов и/или необходимости повторного лечения.