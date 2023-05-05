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Фолликулярный кератоз

Авторы:James G. H. Dinulos, MD, Geisel School of Medicine at Dartmouth
Проверено/пересмотрено мая 2023

Волосяной кератоз – это нарушение кератинизации, при котором роговые пробки заполняют выходные отверстия волосяных фолликулов.

Волосяной кератоз встречается часто. Причина его развития неизвестна, но часто наблюдается аутосомно-доминантное наследование.

Фолликулярный кератоз связан с атопическим дерматитом, сезонным аллергическим ринитом, вульгарным ихтиозом, ожирением и сахарным диабетом 1 типа.

Множественные маленькие точечные фолликулярные папулы появляются главным образом на латеральных поверхностях плеч, бедер и ягодиц. Могут возникать высыпания на коже лица, в особенности у детей. Высыпания наиболее выражены в холодное время года и иногда уменьшаются летом. Кожа может быть эритематозной.

Расстройство представляет собой главным образом косметический недостаток, но иногда может сопровождаться зудом и редко – образованием фолликулярных пустул.

Фолликулярный кератоз
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При фолликулярном кератозе роговые пробки заполняют отверстия волосяных фолликулов.
Изображение предоставлено James G. H. Dinulos, MD.

Лечение фолликулярного кератоза

  • Симптоматическая терапия

Лечение фолликулярного кератоза обычно не требуется и часто оно не оказывает желаемого эффекта.

Вызвать уплощение поражений можно с помощью смеси гидрофильного вазелина с водой (в равных соотношениях) или вазелина с 3%-ной салициловой кислотой. Также могут быть эффективны лосьоны или кремы, содержащие буферированную молочную кислоту (лактат аммония), кремы с мочевиной, 6% гель с салициловой кислотой или 0,1% крем или гель с третиноином. Другие эффективные местные ретиноиды могут включать в себя 0,1% -ный крем или гель адапаленом и 0,05% -ный крем или гель с тазаротеном. Местное применение такролимуса и азелаиновой кислоты различной силы также было доказано эффективным. Использования кислотных кремов у маленьких детей следует избегать из-за жжения и покалывания.

Импульсные лазеры на красителях и Nd: YAG лазеры 1064 нм с модуляцией добротности с успехом используются для лечения покраснения лица.

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