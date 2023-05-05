Фолликулярный кератоз

Симптоматическая терапия

Лечение фолликулярного кератоза обычно не требуется и часто оно не оказывает желаемого эффекта.

Вызвать уплощение поражений можно с помощью смеси гидрофильного вазелина с водой (в равных соотношениях) или вазелина с 3%-ной салициловой кислотой. Также могут быть эффективны лосьоны или кремы, содержащие буферированную молочную кислоту (лактат аммония), кремы с мочевиной, 6% гель с салициловой кислотой или 0,1% крем или гель с третиноином. Другие эффективные местные ретиноиды могут включать в себя 0,1% -ный крем или гель адапаленом и 0,05% -ный крем или гель с тазаротеном. Местное применение такролимуса и азелаиновой кислоты различной силы также было доказано эффективным. Использования кислотных кремов у маленьких детей следует избегать из-за жжения и покалывания.

Импульсные лазеры на красителях и Nd: YAG лазеры 1064 нм с модуляцией добротности с успехом используются для лечения покраснения лица.