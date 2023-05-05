Ладонно-подошвенная кератодермия - редкое наследственное расстройство, характеризующееся ладонным и подошвенным гиперкератозом.

Ладонно-подошвенные кератодермии включают в себя широкий спектр наследственных заболеваний. Они классифицируются по степени поражения кожи (например, присутствуют только на ладонях и подошвах или распространяются на другие участки кожи и ее придатки) и по тому, являются ли они частью распознаваемого синдрома, затрагивающего другие органы, такие как глаза и уши. Распространены вторичные инфекции. Примеры включают в себя следующее:

Синдром Хоууэла-Эванса: для этой аутосомно-доминантной формы свойственны внекожные проявления, начало заболевания отмечается в возрасте 5 и 15 лет. В молодом возрасте может развиться рак пищевода.

Болезнь Унны-Тоста и болезнь Вернера: это аутосомно-доминантные формы.

Синдром Папийона-Лефевра: эта аутосомно-рецессивная форма проявляется в возрасте до 6 месяцев. Тяжелый пародонтит может привести к потере зубов.

Синдром Вохвинкеля: при этой аутосомно-доминантной форме у пациентов может развиваться самоампутация пальцев и потеря слуха (высоких частот).

Диффузная неэпидермолитическая пальмоплантарная кератодермия: эта аутосомно-доминантная форма развивается в младенчестве и вызывает хорошо разграниченную симметричную кератодермию, охватывающую всю поверхность ладоней и подошв.

Ладонно-подошвенная кератодермия Скрыть подробности Фотография демонстрирует ладонно-подошвенную кератодермию, характеризующейся хорошо ограниченным, симметричным кератозом подошвы у пациента с тилезом (твердой мозолью, также известной, как диффузная неэпидермолитическая ладонно-подошвенная кератодермия). Biophoto Associates/SCIENCE PHOTO LIBRARY