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Ладонно-подошвенная кератодермия

Авторы:James G. H. Dinulos, MD, Geisel School of Medicine at Dartmouth
Проверено/пересмотрено мая 2023

Ладонно-подошвенная кератодермия - редкое наследственное расстройство, характеризующееся ладонным и подошвенным гиперкератозом.

Ладонно-подошвенные кератодермии включают в себя широкий спектр наследственных заболеваний. Они классифицируются по степени поражения кожи (например, присутствуют только на ладонях и подошвах или распространяются на другие участки кожи и ее придатки) и по тому, являются ли они частью распознаваемого синдрома, затрагивающего другие органы, такие как глаза и уши. Распространены вторичные инфекции. Примеры включают в себя следующее:

  • Синдром Хоууэла-Эванса: для этой аутосомно-доминантной формы свойственны внекожные проявления, начало заболевания отмечается в возрасте 5 и 15 лет. В молодом возрасте может развиться рак пищевода.

  • Болезнь Унны-Тоста и болезнь Вернера: это аутосомно-доминантные формы.

  • Синдром Папийона-Лефевра: эта аутосомно-рецессивная форма проявляется в возрасте до 6 месяцев. Тяжелый пародонтит может привести к потере зубов.

  • Синдром Вохвинкеля: при этой аутосомно-доминантной форме у пациентов может развиваться самоампутация пальцев и потеря слуха (высоких частот).

  • Диффузная неэпидермолитическая пальмоплантарная кератодермия: эта аутосомно-доминантная форма развивается в младенчестве и вызывает хорошо разграниченную симметричную кератодермию, охватывающую всю поверхность ладоней и подошв.

Ладонно-подошвенная кератодермия
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Фотография демонстрирует ладонно-подошвенную кератодермию, характеризующейся хорошо ограниченным, симметричным кератозом подошвы у пациента с тилезом (твердой мозолью, также известной, как диффузная неэпидермолитическая ладонно-подошвенная кератодермия).
Biophoto Associates/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ладонно-подошвенная кератодермия

  • Симптоматическое лечение

Симптоматическое лечение включает использование смягчающих веществ, кератолитиков и физического удаления чешуек.

Вторичные инфекции требуют лечения противомикробными препаратами.

Иногда используются пероральные формы ретиноидов.

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