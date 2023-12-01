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Рак Педжета молочной железы

(болезнь Педжета)

Авторы:Vinod E. Nambudiri, MD, MBA, EdM, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Болезнь Педжета – редкая форма рака кожи, проявлением которой является односторонняя экзематозная или псориазиформная бляшка в области соска и околососкового кружка. Она возникает в результате распространения в эпидермис подлежащей аденокарциномы протоков молочной железы. Диагноз ставится на основании данных биопсии. Лечение такое же, как и при раке молочной железы, и включает удаление соска и ареолы. При экстрамаммиллярном раке Педжета лечение заключается в хирургическом вмешательстве или местной, лучевой или лазерной терапии.

(См. также Обзор рака кожи (Overview of Skin Cancer)).

Рак Педжета появляется в области соска или может развиваться в других местах, чаще всего в области паха или перианальной области (экстрамаммарный рак Паджета). Экстрамамиллярная болезнь Педжета – это редко встречающаяся аденокарцинома, которая может возникать либо из апокринных желез кожи, либо происходить от рака в мочевом пузыре, анусе или прямой кишке.

При раке Педжета молочной железы на момент постановки диагноза часто уже имеется метастатический процесс.

Рак Педжета молочной железы не следует путать с метаболическим заболеванием костей, которое также называется болезнью Педжета.

Диагностика рака Педжета молочной железы

  • Биопсия

Покраснение, мокнутие и образование корок очень похожи на проявления дерматита, но врач должен заподозрить рак, поскольку очаг поражения имеет четкие границы, располагается унилатерально и не поддается наружной терапии. Биопсия позволяет выявить типичные патоморфологические изменения.

Поскольку эта опухоль связана с подлежащей опухолью, требуется проведение системного исследования (например, сбор анамнеза и объективное обследование, скрининг рака в соответствии с возрастом, методы визуализации).

Лечение рака Педжета молочной железы

  • Лечение основной опухоли

  • Иссечение сосково-ареолярного комплекса

Лечение рака Педжета молочной железы представляет собой соответствующее лечение рака молочной железы при обнаружении основной опухоли и включает широкое иссечение сосково-ареолярного комплекса. Если первопричинное опухолевое заболевание молочной железы не обнаружено, можно использовать мастэктомию либо иссечение сосково-ареолярного комплекса с последующей лучевой терапией.

Лечение экстрамамиллярной болезни Педжета может также включать абляцию вышележащего поражения кожи с помощью местной терапии (например, местный 5-фторурацил, имиквимод, фотодинамическая терапия), лучевой терапии, хирургической либо CO2-лазерной абляции. Необходимо выполнить тщательную оценку для исключения рака внутренних органов.

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