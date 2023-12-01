Болезнь Педжета – редкая форма рака кожи, проявлением которой является односторонняя экзематозная или псориазиформная бляшка в области соска и околососкового кружка. Она возникает в результате распространения в эпидермис подлежащей аденокарциномы протоков молочной железы. Диагноз ставится на основании данных биопсии. Лечение такое же, как и при раке молочной железы, и включает удаление соска и ареолы. При экстрамаммиллярном раке Педжета лечение заключается в хирургическом вмешательстве или местной, лучевой или лазерной терапии.

(См. также Обзор рака кожи (Overview of Skin Cancer)).

Болезнь Педжета (рак соска молочной железы) Изображение DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Рак Педжета появляется в области соска или может развиваться в других местах, чаще всего в области паха или перианальной области (экстрамаммарный рак Паджета). Экстрамамиллярная болезнь Педжета – это редко встречающаяся аденокарцинома, которая может возникать либо из апокринных желез кожи, либо происходить от рака в мочевом пузыре, анусе или прямой кишке.

При раке Педжета молочной железы на момент постановки диагноза часто уже имеется метастатический процесс.

Рак Педжета молочной железы не следует путать с метаболическим заболеванием костей, которое также называется болезнью Педжета.

Диагностика рака Педжета молочной железы Биопсия Покраснение, мокнутие и образование корок очень похожи на проявления дерматита, но врач должен заподозрить рак, поскольку очаг поражения имеет четкие границы, располагается унилатерально и не поддается наружной терапии. Биопсия позволяет выявить типичные патоморфологические изменения. Поскольку эта опухоль связана с подлежащей опухолью, требуется проведение системного исследования (например, сбор анамнеза и объективное обследование, скрининг рака в соответствии с возрастом, методы визуализации).