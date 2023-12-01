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Плоскоклеточный рак in situ

(Болезнь Боуэна; внутриэпидермальный плоскоклеточный рак)

Авторы:Vinod E. Nambudiri, MD, MBA, EdM, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Плоскоклеточная карцинома in situ представляет собой поверхностное плоскоклеточное новообразование. Диагноз ставится на основании данных биопсии. Лечение зависит от характеристик опухоли и может включать кюретаж и электродессикацию, хирургическое иссечение, локальную химиотерапию в месте поражения, электрокаутеризацию или криохирургию.

(См. также Обзор рака кожи (Overview of Skin Cancer)).

Плоскоклеточная карцинома in situ (ранее называемая болезнью Боуэна) наиболее часто встречается на открытых участках, но может развиваться в любом месте.

Симптомы и признаки плоскоклеточной карциномы in situ

Образования могут быть единичными или множественными. Они красно-коричневого оттенка, покрыты чешуйками или струпьями, слегка уплотнены; Часто напоминают ограниченные тонкие псориатические бляшки, или дерматит, или дерматофитию.

Плоскоклеточная карцинома in situ (передний край большеберцовой кост...
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На этой фотографии виден красновато-коричневый и чешуйчатый очаг, соответствующий плоскоклеточной карциноме in situ.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика плоскоклеточной карциномы in situ

  • Биопсия

Плоскоклеточную карциному in situ часто подозревают, когда сыпь, появившаяся на фоне таких заболеваний, как псориаз или атопический дерматит, не поддается лечению.

Диагноз ставится на основании результатов биопсии, которые показывают дисплазию на всей толщине эпидермиса, но без вовлечения дермы в патологический процесс.

Лечение плоскоклеточной карциномы in situ

  • Лечение с местным применением химиотерапевтических препаратов

  • Удаление или абляция с помощью локальных методов

Лечение плоскоклеточной карциномы in situ зависит от характеристик очагов поражения и может проводиться с помощью наружной химиотерапии, кюретажа и электрофульгурации, хирургического иссечения, электрокаутеризации или криодеструкции.

Профилактика плоскоклеточной карциномы in situ

Покольку многие формы рака кожи, по-видимому, связаны с экспозицией ультрафиолета (УФ), рекомендуется соблюдение ряда мер для уменьшения экспозиции.

  • Избегание воздействия солнечного света: поиск тени, минимизировать пребывание на открытом воздухе между 10 ч утра и 4 ч дня (когда солнечные лучи наиболее активны), а также избегать приема солнечных ванн и использования соляриев

  • Пользоваться защитной одеждой: рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы

  • Использовать солнцезащитные препараты с фактором защиты (SPF) 30 и более и широким диапазоном защиты от ультрафиолетового излучения УФA/УФB, наносить согласно предписанию (то есть наносить повторно каждые 2 часа или после купания или потоотделения); солнцезащитные препараты для продления экспозиции солнечного света не могут использоваться

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