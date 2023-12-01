Плоскоклеточный рак in situ

Биопсия

Плоскоклеточную карциному in situ часто подозревают, когда сыпь, появившаяся на фоне таких заболеваний, как псориаз или атопический дерматит, не поддается лечению.

Диагноз ставится на основании результатов биопсии, которые показывают дисплазию на всей толщине эпидермиса, но без вовлечения дермы в патологический процесс.