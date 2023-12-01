Обзор рака кожи (Overview of Skin Cancer)

Злокачественные опухоли кожи являются наиболее широко встречающимся типом рака и в большинстве случаев развиваются на участках кожного покрова, подвергающихся инсоляции. Рак кожи может быть обнаружен на любом участке тела, но чаще всего диагностируется в области головы и шеи (т. е. в местах постоянного солнечного воздействия).

Заболеваемость наиболее высока среди лиц, проводящих много времени на открытом воздухе во время работы или отдыха, и находится в обратной зависимости от количества пигментации кожи меланином; лица со светлой кожей наиболее предрасположены.

Онкологические заболевания кожи могут развиться и спустя годы после терапевтического облучения или воздействия канцерогенов (например, приема внутрь мышьяка).

В 2012 году США было диагностировано более 5,4 млн новых случаев немеланомного рака кожи среди более 3,3 млн человек. (См. The Skin Cancer Foundation.)

Наиболее часто встречающиеся формы рака кожи:

В общенациональном исследовании, проведенном в 2019 году в США, на 100 000 человек было зарегистрировано: 525 случаев базально-клеточной карциномы; 262 случая плоскоклеточной карциномы и 17 случаев меланомы (2).

Менее распространенные формы рака кожи:

Плоскоклеточная карцинома in situ (ранее называемая болезнью Боуэна) — это поверхностная плоскоклеточная карцинома. Кератоакантома может быть высокодифференцированной формой плоскоклеточного рака.

Вначале рак кожи часто протекает бессимптомно. Наиболее частым проявлением бывает неправильной формы красный или пигментированный очаг, который не регрессирует. Любое растущее образование следует иссекать и проводить гистологическое исследование – вне зависимоcти от наличия или отсутствия болезненности, небольшого воспаления, корок или эпизодов кровоточивости. При раннем лечении в большинстве случаев рак кожи излечим.

Здравый смысл и предостережения

Справочные материалы 1. American Cancer Society: Key Statistics for Basal and Squamous Cell Skin Cancers. По состоянию на 20 ноября 2023 года. 2. Aggarwal P, Knabel P, Fleischer AB Jr: United States burden of melanoma and non-melanoma skin cancer from 1990 to 2019. J Am Acad Dermatol. 85(2):388-395, 2021. doi: 10.1016/j.jaad.2021.03.109