Обзор рака кожи (Overview of Skin Cancer)

Злокачественные опухоли кожи являются наиболее широко встречающимся типом рака и в большинстве случаев развиваются на участках кожного покрова, подвергающихся инсоляции. Рак кожи может быть обнаружен на любом участке тела, но чаще всего диагностируется в области головы и шеи (т. е. в местах постоянного солнечного воздействия).
Заболеваемость наиболее высока среди лиц, проводящих много времени на открытом воздухе во время работы или отдыха, и находится в обратной зависимости от количества пигментации кожи меланином; лица со светлой кожей наиболее предрасположены.
Онкологические заболевания кожи могут развиться и спустя годы после терапевтического облучения или воздействия канцерогенов (например, приема внутрь мышьяка).
В 2012 году США было диагностировано более 5,4 млн новых случаев немеланомного рака кожи среди более 3,3 млн человек. (См. The Skin Cancer Foundation.)
Наиболее часто встречающиеся формы рака кожи:
Базальноклеточный рак (около 80%) (1)
В общенациональном исследовании, проведенном в 2019 году в США, на 100 000 человек было зарегистрировано: 525 случаев базально-клеточной карциномы; 262 случая плоскоклеточной карциномы и 17 случаев меланомы (2).
Менее распространенные формы рака кожи:
Рак Педжета молочной железы или экстрамаммарная болезнь Педжета (обычно в паховой области или около ануса)
Опухоли придатков
Кожная Т-клеточная лимфома (грибовидный микоз)
Плоскоклеточная карцинома in situ (ранее называемая болезнью Боуэна) — это поверхностная плоскоклеточная карцинома. Кератоакантома может быть высокодифференцированной формой плоскоклеточного рака.
Вначале рак кожи часто протекает бессимптомно. Наиболее частым проявлением бывает неправильной формы красный или пигментированный очаг, который не регрессирует. Любое растущее образование следует иссекать и проводить гистологическое исследование – вне зависимоcти от наличия или отсутствия болезненности, небольшого воспаления, корок или эпизодов кровоточивости. При раннем лечении в большинстве случаев рак кожи излечим.
Здравый смысл и предостережения
Справочные материалы
1. American Cancer Society: Key Statistics for Basal and Squamous Cell Skin Cancers. По состоянию на 20 ноября 2023 года.
2. Aggarwal P, Knabel P, Fleischer AB Jr: United States burden of melanoma and non-melanoma skin cancer from 1990 to 2019. J Am Acad Dermatol. 85(2):388-395, 2021. doi: 10.1016/j.jaad.2021.03.109
Профилактика рака кожи
Поскольку многие виды рака кожи, вероятно, связаны с воздействием ультрафиолета (УФ), рекомендуется ряд мер по ограничению его воздействия.
Избегание воздействия солнечного света: поиск тени, минимизировать пребывание на открытом воздухе между 10 ч утра и 4 ч дня (когда солнечные лучи наиболее активны), а также избегать приема солнечных ванн и использования соляриев
Пользоваться защитной одеждой: рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы
Использовать солнцезащитные препараты с фактором защиты (SPF) 30 и более и широким диапазоном защиты от ультрафиолетового излучения УФA/УФB, наносить согласно предписанию (то есть наносить повторно каждые 2 часа или после купания или потоотделения); солнцезащитные препараты для продления экспозиции солнечного света не могут использоваться
Имеющиеся в настоящее время данные недостаточны для оценки влияния этих мер на заболеваемость и смертность от меланомы; при немеланомных раках кожи (базальноклеточный рак и плоскоклеточный рак) солнцезащитные мероприятия действительно снижают частоту возникновения новых случаев заболевания (1).
Скрининг
Некоторые профессиональные организации поддерживают клинический осмотр и само-обследование для выявления рака кожи, однако Целевая группа по профилактическим услугам США не нашла достаточных доказательств того, что это необходимо делать для населения в целом. (См. также the US Preventive Services Task Force summary of recommendations for screening for skin cancer и counseling about skin cancer.)
У пациентов с высоким риском, таких как те, которые принимают иммуносупрессанты, имеют рак кожи в личном или отягощенном семейном анамнезе или пациенты с диагностированной повышенной восприимчивостью к раку кожи из-за специфических генетических мутаций или воздействия окружающей среды, должно быть рассмотрено плановое наблюдение за раком кожи.
Справочные материалы по профилактике
1. Green A, Williams G, Neale R, et al: Daily sunscreen application and betacarotene supplementation in prevention of basal-cell and squamous-cell carcinomas of the skin: a randomised controlled trial. Lancet 354(9180):723-729, 1999. doi: 10.1016/S0140-6736(98)12168-2
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
The Skin Cancer Foundation: Information about skin cancer facts and statistics
The US Preventive Services Task Force Recommendations for Skin Cancer: Behavioral Counseling
The US Preventive Services Task Force Recommendations for Skin Cancer: Screening
American Academy of Dermatology Association Skin Cancer Resource Center: Consumer-friendly information about finding, treating, and raising awareness for skin cancers