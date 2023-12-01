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Кератоакантома

Авторы:Vinod E. Nambudiri, MD, MBA, EdM, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Кератоакантомы это округлые, обычно красноватые узелки плотной консистенции с четко отграниченными покатыми краями и характерным кратерообразным углублением в центре, заполненным кератиновыми массами; они обычно спонтанно регрессируют, но некоторые могут трансформироваться в высокодифференцированную форму плоскоклеточного рака. Диагноз ставится на основании результатов биопсии или эксцизии. Лечение проводится посредством хирургического вмешательства или назначения метотрексата или 5-фторурацила.

(См. также Обзор рака кожи (Overview of Skin Cancer)).

Этиология кератоакантомы неизвестна. Большинство экспертов считают эти образования высокодифференцированным плоскоклеточным раком со склонностью к инволюции.

Рост новообразований происходит быстро. Обычно образование достигает своего наибольшего размера, как правило составляющего 1–3 см, но иногда может увеличиваться > 5 см в течение 1 - 2 месяца. Характерна локализация образований на открытых участках кожи, подвергающихся инсоляции, лице, предплечьях и тыльной поверхности кистей.

Спонтанная инволюция может начаться в течение нескольких месяцев, однако это не является типичным.

Диагностика кератоакантомы

  • Биопсия или иссечение

Пскольку нельзя полагаться на инволюцию, рекомендуется проведение биопсии или иссечения образования.

Лечение кератоакантомы

  • Хирургическое удаление или инъекции метотрексата или 5-фторурацила

После спонтанной инволюции может остаться выраженный рубец; хирургическое иссечение или внутриочаговые инъекции метотрексата или 5-фторурацила обычно позволяют улучшить исход с эстетической точки зрения, а иссечение также позволяет гистологически подтвердить диагноз.

Профилактика кератоакантомы

Неясно, возрастает ли вероятность возникновения кератоакантомы с увеличением экспозиции ультрафиолетового (УФ) облучения. Поскольку это достаточно вероятно, часто рекомендуется ряд мер, ограничивающих воздействие УФ облучения.

  • Избегание воздействия солнечного света: поиск тени, минимизировать пребывание на открытом воздухе между 10 ч утра и 4 ч дня (когда солнечные лучи наиболее активны), а также избегать приема солнечных ванн и использования соляриев

  • Пользоваться защитной одеждой: рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы

  • Использовать солнцезащитные препараты с фактором защиты (SPF) 30 и более и широким диапазоном защиты от ультрафиолетового излучения УФA/УФB, наносить согласно предписанию (то есть наносить повторно каждые 2 часа или после купания или потоотделения); солнцезащитные препараты для продления экспозиции солнечного света не могут использоваться

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