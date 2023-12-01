Кератоакантомы это округлые, обычно красноватые узелки плотной консистенции с четко отграниченными покатыми краями и характерным кратерообразным углублением в центре, заполненным кератиновыми массами; они обычно спонтанно регрессируют, но некоторые могут трансформироваться в высокодифференцированную форму плоскоклеточного рака. Диагноз ставится на основании результатов биопсии или эксцизии. Лечение проводится посредством хирургического вмешательства или назначения метотрексата или 5-фторурацила.

(См. также Обзор рака кожи (Overview of Skin Cancer)).

Кератоакантома Изображение Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).

Обширная кератоакантома Изображение DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Этиология кератоакантомы неизвестна. Большинство экспертов считают эти образования высокодифференцированным плоскоклеточным раком со склонностью к инволюции.

Рост новообразований происходит быстро. Обычно образование достигает своего наибольшего размера, как правило составляющего 1–3 см, но иногда может увеличиваться > 5 см в течение 1 - 2 месяца. Характерна локализация образований на открытых участках кожи, подвергающихся инсоляции, лице, предплечьях и тыльной поверхности кистей.

Спонтанная инволюция может начаться в течение нескольких месяцев, однако это не является типичным.

Диагностика кератоакантомы Биопсия или иссечение Пскольку нельзя полагаться на инволюцию, рекомендуется проведение биопсии или иссечения образования.

Лечение кератоакантомы Хирургическое удаление или инъекции метотрексата или 5-фторурацила После спонтанной инволюции может остаться выраженный рубец; хирургическое иссечение или внутриочаговые инъекции метотрексата или 5-фторурацила обычно позволяют улучшить исход с эстетической точки зрения, а иссечение также позволяет гистологически подтвердить диагноз.