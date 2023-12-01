Кератоакантома

Кератоакантомы это округлые, обычно красноватые узелки плотной консистенции с четко отграниченными покатыми краями и характерным кратерообразным углублением в центре, заполненным кератиновыми массами; они обычно спонтанно регрессируют, но некоторые могут трансформироваться в высокодифференцированную форму плоскоклеточного рака. Диагноз ставится на основании результатов биопсии или эксцизии. Лечение проводится посредством хирургического вмешательства или назначения метотрексата или 5-фторурацила.
(См. также Обзор рака кожи (Overview of Skin Cancer)).
Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
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Этиология кератоакантомы неизвестна. Большинство экспертов считают эти образования высокодифференцированным плоскоклеточным раком со склонностью к инволюции.
Рост новообразований происходит быстро. Обычно образование достигает своего наибольшего размера, как правило составляющего 1–3 см, но иногда может увеличиваться > 5 см в течение 1 - 2 месяца. Характерна локализация образований на открытых участках кожи, подвергающихся инсоляции, лице, предплечьях и тыльной поверхности кистей.
Спонтанная инволюция может начаться в течение нескольких месяцев, однако это не является типичным.
Диагностика кератоакантомы
Биопсия или иссечение
Пскольку нельзя полагаться на инволюцию, рекомендуется проведение биопсии или иссечения образования.
Лечение кератоакантомы
Хирургическое удаление или инъекции метотрексата или 5-фторурацила
После спонтанной инволюции может остаться выраженный рубец; хирургическое иссечение или внутриочаговые инъекции метотрексата или 5-фторурацила обычно позволяют улучшить исход с эстетической точки зрения, а иссечение также позволяет гистологически подтвердить диагноз.
Профилактика кератоакантомы
Неясно, возрастает ли вероятность возникновения кератоакантомы с увеличением экспозиции ультрафиолетового (УФ) облучения. Поскольку это достаточно вероятно, часто рекомендуется ряд мер, ограничивающих воздействие УФ облучения.
Избегание воздействия солнечного света: поиск тени, минимизировать пребывание на открытом воздухе между 10 ч утра и 4 ч дня (когда солнечные лучи наиболее активны), а также избегать приема солнечных ванн и использования соляриев
Пользоваться защитной одеждой: рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы
Использовать солнцезащитные препараты с фактором защиты (SPF) 30 и более и широким диапазоном защиты от ультрафиолетового излучения УФA/УФB, наносить согласно предписанию (то есть наносить повторно каждые 2 часа или после купания или потоотделения); солнцезащитные препараты для продления экспозиции солнечного света не могут использоваться