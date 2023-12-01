Базальноклеточная карцинома

Как правило лечение с применением локальных методов

Лечение базальноклеточной карциномы должно проводиться специалистом.

Клиническая картина, размер, локализация и гистологический подтип определяют выбор терапии – кюретаж и электрокоагуляция, хирургическое удаление опухоли, криодеструкция, химиотерапия с использованием химиопрепаратов для наружного применения (имиквимод (не зарегистрирован в РФ) или 5-фторурацил) и фотодинамическая терапия или иногда лучевая терапия.

Рецидивирующие или не полностью вылеченные опухоли, большие опухоли, опухоли в местах высокого риска или подверженные рецидивам (например, в области головы и шеи), а также склеродермоподобные злокачественные опухоли с нечеткими границами часто лечатся с помощью микроскопической операции Мооса, при которой границы тканей постепенно иссекаются до тех пор, пока их образцы не будут свободны от измененных клеток (что определяется при микроскопическом исследовании во время операции).

Если у пациентов наблюдается метастатическая или локально прогрессирующая опухоль и им не целесообразно проводить хирургическое вмешательство или лучевую терапию (например, из-за обширного поражения, рецидива опухоли или метастазирования), возможно проведение терапии висмодегибом или сонидегибом (1, 2). Оба медикамента ингибируют сигнальный путь Hedgehog, который влияет на ответную реакцию на лучевую терапию и химиотерапию при некоторых опухолях и аномально мутирует у большинства пациентов с базальноклеточной карциномой. Цемиплимаб, ингибитор рецептора 1 [PD-1] программируемой гибели клеток, является вариантом лечения для пациентов, которые не переносят ингибиторы сигнального пути Хэджхог (3).