Псевдофолликулит зоны роста бороды

Прекращение бритья

Теплые компрессы, а затем вытягивание и высвобождение вросших волос

При необходимости лечения воспаления и вторичной инфекции – назначение местных или пероральных препаратов

Иногда удаление волосяных фолликулов

Иногда преднизон

Бритье следует прекратить до тех пор, пока кожа не очистится от всех воспалительных поражений. Острые проявления псевдофолликулита зоны роста бороды (например, папулы и пустулы) можно лечить теплыми компрессами и с помощью ручной ретракции вросших волос стерильной иглой или зубочисткой с целью высвобождения вросших волос. Для большинства методов лечения отсутствуют убедительные доказательства, поэтому схемы лечения в значительной степени основаны на клиническом опыте.

При легком воспалении можно применять 1% гидрокортизон или антибиотики наружно. При умеренном и сильном воспалении можно назначить пероральный доксициклин (от 50 до 100 мг 2 раза в день) или пероральный эритромицин (250 мг 4 раза в день, 333 мг 3 раза в день, 500 мг 2 раза в день). Поскольку лечат воспаление, а не инфекцию, не существует фиксированной продолжительности лечения доксициклином или эритромицином.

В легких или умеренных случаях использование третиноина (ретиноевой кислоты) в форме геля, жидкости или крема либо использование крема с бензоила пероксидом также могут быть эффективными, но эти препараты могут вызвать раздражение кожи.

Крем эфлорнитина гидрохлорида для наружного применения может помогать за счет замедления роста волос, что позволяет бриться менее часто. Как вариант, волосам необходимо дать вырасти; выросшие волосы можно затем обрезать приблизительно на 0,5 см.

Волосяные фолликулы можно удалять посредством электролиза или лазерной терапии. Также можно использовать химические депиляторы, так как химическое удаление волос не вызывает развития патологии, однако этот метод может вызвать раздражение кожи.

В резистентных случаях может потребоваться краткий курс преднизона.

Когда поражения устранены и пациент вновь начинает бриться, способы бритья должны быть оптимизированы.