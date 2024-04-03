Миноксидил работает по механизмам, которые не до конца понятны, сокращая фазу телогена, удлиняя фазу анагена и способствуя росту диаметра и длины волосяного фолликула. Нанесение топического миноксидила (2% для женщин, 2% или 5% для мужчин) 1 мл 2 раза в день на кожу головы наиболее эффективно при алопеции в области макушки при мужском типе или при женском типе потери волос. 5% -ный препарат более эффективен, чем 2% -ный раствор, но вызывает больше зуда и раздражения (1). Однако, как правило, только у небольшой части пациентов наблюдается значительный рост волос, а соблюдение режима лечения часто вызывает трудности; к тому же, миноксидил в целом неэффективен или показан при других причинах выпадения волос, за исключением, пожалуй, очаговой алопеции и телогеновой алопеции. Рост волос может занять 8–12 месяцев. Лечение продолжается непрерывно, потому что при его отмене потеря волос возобновляется. Наиболее частые нежелательные эффекты – легкое раздражение кожи головы, аллергический контактный дерматит и повышенный рост волос на лице. Иногда низкие дозы миноксидила (от 0,25 до 5 мг 1 раз/день) в пероральной форме назначаются не по показаниям, однако они могут спровоцировать гипертрихоз лица и в редких случаях – побочные явления со стороны сердечно-сосудистой системы (2, 3).

Финастерид ингибирует 5-альфа-редуктазу, за счет чего блокирует превращение тестостерона в дигидротестостерон и помогает в лечении при потере волос по мужскому типу. Финастерид 1 мг перорально 1 раз/день может остановить потерю волос и стимулировать их рост. Эффект обычно проявляется в течение 6–8 месяцев лечения. Побочные эффекты включают снижение либидо, эректильную и эякуляторную дисфункции, которые могут сохраняться даже после окончания лечения (см.Мужская половая дисфункция), реакции гиперчувствительности, гинекомастию, миопатию и редко симптомы депрессии и суицидальные мысли (4). У пожилых мужчин может снизиться уровень простат-специфического антигена (ПСА), что следует учитывать, если этот тест используется для скрининга рака. Обычно препарат продолжают принимать, пока сохраняется положительный эффект. Если лечение прекратить, потеря волос вернется к прежнему уровню. Иногда у женщин, неспособных к деторождению, финастерид используется не по прямым показаниям; препарат противопоказан беременным женщинам из-за тератогенного эффекта у животных.

Дутастерид, препарат, используемый для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, является более сильным ингибитором 5-альфа-редуктазы, чем финастерид, и иногда используется вне зарегистрированных показаний для лечения андрогенной алопеции (3).

Гормональные модуляторы, такие как спиронолактон, могут быть эффективны при выпадении волос по женскому типу (5-7).

Низкоуровневая лазерная световая терапия представляет собой альтернативный или дополнительный вид лечения андрогенетической алопеции, способствующий росту волос (8). Доступны рецептурные и безрецептурные устройства.

Считается, что аутологичная обогащенная тромбоцитами плазма, которая вводится в кожу головы, содержит факторы роста, которые способствуют росту и укреплению волосяного фолликула (9).

Хирургическое лечение включает трансплантацию фолликулов, лоскуты кожи головы и уменьшение алопеции. Научные исследования проводились лишь по немногим из этих методик, однако пациенты, обеспокоенные потерей волос, могут рассмотреть возможность их применения (7).