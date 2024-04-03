Алопеция означает потерю волос с тела. Потеря волос часто очень беспокоит пациентов по косметическим и психологическим причинам, однако может быть и важным признаком системного заболевания.
(См. также Гнездная алопеция (Alopecia Areata)).
Патофизиология алопеции
Цикл роста
Волосы растут циклами. Каждый цикл состоит из следующих этапов:
Анаген: длительная (2-6 лет) фаза роста
Катаген: Короткая (3 недели) переходная апоптическая фаза
Телоген: короткая (от 2 до 3 месяцев) фаза покоя
В конце фазы покоя волос выпадает (экзоген). В норме каждый день на голове достигают окончания фазы покоя и выпадают приблизительно 50–100 волос. Когда в фолликуле начинает расти новый волос, цикл начинается снова.
Нарушения цикла роста включают
Анагеновая алопеция — нарушение фазы роста, которое вызывает аномальную потерю волос в анагене
Телогеновая алопеция —значительно больше 100 волос в день, входящих в фазу покоя
Классификация
Алопецию можно разделить на очаговую или диффузную, а также по наличию или отсутствию рубцевания.
Рубцовая алопеция является результатом активного разрушения волосяного фолликула. Фолликул необратимо повреждается и замещается фиброзной тканью. При ряде заболеваний волос наблюдается двухфазное течение, когда в начале течения болезни развивается нерубцовая алопеция, а затем она сменяется рубцовой алопецией и постоянной утратой волос. Рубцовая алопеция, в свою очередь, может быть классифицирована на первичные формы, когда воспаляется сам фолликул, и вторичные формы, когда фолликул разрушается в результате неспецифического воспаления (см. таблицу Некоторые причины облысения).
Нерубцовая алопеция вызвана процессами, которые подавляют или замедляют рост волос без необратимого повреждения волосяного фолликула. Расстройства, которые первично поражают волосяной стержень (триходистрофии), также относятся к нерубцовой алопеции.
Некоторые причины алопеции
Нарушение
Причины или характеристики
Нерубцовое диффузное выпадение волос
Анагеновая алопеция (вызванна агентами, которые ослабляют или разрушают фазу анагена)
Химиотерапевтические агенты
Отравление (например, таллием, мышьяком, другими металлами)
Радиация (также приводит к рубцовому очаговому выпадению волос)
Андрогенетическая алопеция (потеря волос по мужскому или женскому типу)
Андрогены (например, дигидротестостерон)
Внутрисемейные контакты
Патологический гиперандрогенизм (вирилизация у женщин - см. Гирсутизм)
Врожденные заболевания
Врожденная атрихия с папулами
Эктодермальная дисплазия
Первичные аномалии волосяного стержня
Ломкость волос (узловатый трихорексис)
Генетические нарушения
Синдром выпадения волос в фазе анаген
Чрезмерное использование фенов (пузырчатые волосы)
Телогеновая алопеция (увеличение количества волос, входящих в фазу покоя)
Лекарственные препараты (например, антимитотические химиотерапевтические средства, антикоагулянты, ретиноиды, пероральные контрацептивы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, бета-блокаторы, литий, антитиреоидные препараты, противосудорожные препараты, избыток витамина А)
Эндокринные проблемы (например, гипертиреоз, гипотиреоз)
Дефицит питательных веществ (например, цинка, биотина или, возможно, железа)
Физиологический или психологический стресс (например, хирургическая операция, системное или лихорадочное заболевание, беременность)
Диффузная потеря волосяного покрова на голове (менее распространенная форма очаговой алопеции)
Тотальная алопеция (полная потеря волосяного покрова головы)
Универсальная алопеция (полная потеря волос на голове и теле)
Обычно вызывает диффузное выпадение волос
Нерубцовое очаговое выпадение волос
Очаговая потеря волос на голове (наиболее распространенная форма гнездной алопеции)
Офиазис (лентовидное выпадение волос по периферии, в височной и затылочной областях головы)
Сисаифо (утрата волос в центральной части головы с их сохранением на периферии)
Другое
Выпадение волос из-за навязчивого выдергивания волос, их скручивания или теребления (трихотилломания)
Послеоперационная (давление-индуцированная) алопеция
Первичные аномалии волосяного стержня (также может вызвать нерубцовую диффузную алопецию)
Вторичный сифилис
Височная треугольная алопеция
Microsporum audouinii
Microsporum canis
Trichophyton schoenleinii
Trichophyton tonsurans
Тракционная алопеция*
Тракция из-за косичек, жгутов или хвостиков (происходит преимущественно на лобной и височной линии роста волос)
Рубцовая потеря волос (очаговая или рассеянная)
Склерозирующий фолликулит затылка
Фолликулит на затылочной части головы, который приводит к образованию рубцового облысения
Центральная центробежная рубцовая алопеция
Прогрессивная рубцовая алопеция на макушке или темени
Наиболее распространенная причина облысения в чернокожих пациентов, как правило, возникает у женщин африканского происхождения
Хроническая кожная (дискоидная) волчанка
Поражения волосистой части головы при дискоидной волчанке
Абсцедирующий и подрывающий перифоликулит головы
Дряблые воспалительные узелки, сливающиеся с последующим образованием свищевого хода
Часть тетрады фолликулярной окклюзии†
Плоский фолликулярный лишай и лобная фиброзная алопеция
Обычно перифолликулярная эритема и фолликулярный гиперкератоз
Фронтальная фиброзная алопеция, вариант плоского лишая, характеризуется выпадением волос и рубцеванием лобной области волосистой части головы
Вторичная рубцовая алопеция
Ожоги
Морфея (очаговая склеродермия)
Прогрессирующий системный склероз (склеродермия)
Лучевая терапия (также вызывает нерубцовое диффузное выпадение волос)
Суперинфекционная трихофития (из-за тяжелого первичного сифилиса или тяжелого микоза волосистой части головы)
Травма
* Микоз волосистой части головы и тракционная алопеция могут привести к образованию рубцов, если фолликул достаточно поврежден.
† Тетрада фолликулярной окклюзии состоит из конглобатных акне, гнойного гидраденита, расслаивающего целлюлита волосистой части головы и пилонидального синуса - заболеваний, которые сопровождаются общей окклюзиией фолликулов в коже, содержащей апокринные железы.
Этиология алопеции
Алопеции объединяют большую группу заболеваний со множеством различных причин (см. таблицу Некоторые причины облысения).
Наиболее частые причины алопеции:
Андрогенетическая алопеция (потеря волос по мужскому или женскому типу)
Андрогенетическая алопеция – андроген-зависимое наследственное заболевание, в развитии которого основную роль играет дигидротестостерон. Распространенность этой формы алопеции увеличивается с возрастом, и она может поражать более 70% мужчин (потеря волос по мужскому типу) и 57% всех женщин (потеря волос по женскому типу) в возрасте старше 80 лет (1, 2 ). Однако показатели распространенности в разных группах населения различны.
Другие частые причины потери волос:
Препараты (в т ч химиотерапевтические)
Инфекции (например, стригущий лишай, керион)
Системные заболевания (например, заболевания, являющиеся причиной высокой температуры, эндокринных нарушений)
Травма
Травматические причины включают: трихотилломанию, тракционную алопецию, ожоги, облучение и потерю волос, вызванную давлением (например, после операции).
Менее распространенные причины:
Первичные аномалии волосяного стержня
Аутоиммунные заболевания
Плоский фолликулярный лишай/лобная фиброзная алопеция
Редкие дерматологические состояния (например, расслаивающий целлюлит кожи головы)
Справочные материалы по этиологии
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Оценка алопеции
Анамнез
Анамнез заболевания должен включать сдедующее: когда началась и сколько продолжалась потеря волос, усилилось ли выпадение волос и является ли потеря волос генерализованной или локализованной. Следует отметить сопутствующие симптомы, например, зуд и шелушение. Пациента нужно расспрашивать о том, как он обычно ухаживает за волосами, о заплетании кос, об использовании резинок, бигудей и фена, а также о том, происходит ли частое натяжение или скручивание волос.
Общий осмотр должен включать воздействие болевых раздражителей (лекарств, запрещенных наркотиков, токсинов, радиации) и стрессовых факторов (например, операции, хронические заболевания, лихорадка, психологические стрессы). Симптомы возможных причин (например, усталость и непереносимость горячего или холода [гипотиреоз/гипертиреоз], а у женщин – гирсутизм, огрубление голоса и повышение либидо [вирилизация]). Необходимо отметить другие признаки, в т. ч. резкую потерю веса, диету (например, различные ограничительные диеты) и обсессивно-компульсивное поведение. У женщин нужно собирать эндокринологический/гинекологический/акушерский анамнез.
Анамнез жизни должен включать возможные причины потери волос, включая эндокринные и кожные заболевания. Лекарственные препараты, что принимаются в текущее время и принимались недавно, должны быть пересмотрены на наличие провоцирующих веществ (см. таблицу Некоторые причины алопеции). Следует собирать семейный анамнез, касающийся потери волос.
Объективное обследование
При обследовании волосистой части головы следует отметить распространение потери волос, наличие и характеристики любой сыпи и наличие рубцов. Нужно измерить размеры очагов. Следует отметить нарушения строения стержней волос.
Необходимо провести полное обследование кожи, чтобы оценить потерю волос на всем теле (например, бровей, ресниц, предплечий, голеней), а также сыпь, которая может быть связана с определенными видами алопеции (например, дискоидную волчаночную сыпь, признаки вторичного сифилиса или других бактериальных или грибковых инфекций), и признаки вирилизации у женщины (например, гирсутизм, акне, понижение голоса, клиторомегалию). Следует искать признаки возможных системных расстройств и проводить обследование щитовидной железы.
Тревожные симптомы
Тревожными являются следующие симптомы:
Вирилизация у женщин
Признаки системных заболеваний или сочетание неспецифических признаков, указывающих на отравление
Интерпретация результатов
Для мужчин типична потеря волос, которая начинается на висках и/или на макушке головы и развивается до диффузного поредения или практически полной утраты волос. Истончение волос на макушке, проявляющееся расширением центральной части, типично для женского выпадения волос (см. рисунок Выпадение волос по мужскому и женскому типу). У женщин этот процесс характеризуется тем, что величина площади облысения на макушке больше, чем на затылке.
Выпадения волос по мужскому и женскому типу (андрогенная алопеция)
Потеря волос, которая происходит через 2–4 недель после химиотерапии или лучевой терапии (анагеновая алопеция), обычно объясняется этими причинами. При потере волос, которая происходит через 3–4 месяца после тяжелого стресса (беременности, серьёзных фебрильных заболеваний, операции, изменения терапии или тяжелого психологического стресса), вероятен диагноз телогеновой алопеции.
Другие результаты обследования помогают предположить альтернативные диагнозы (см. таблицу Интерпретация физикальных данных при алопеции).
Интерпретация физических признаков при алопеции
Признаки
Возможные причины
Асимметричная, причудливая, неравномерная форма потери волос
Круглые дискретные участки выпадения; короткие сломанные волосы; торчащие волосы на периферии очага выпадения (в виде восклицательного знака)
Очаги потери волос, что выглядят как изъеденные молью
Зуд, эритема и шелушение
Хроническая кожная волчанка, плоский фолликулярный лишай
Микоз волосистой части головы (особенно, на фоне лимфаденопатии)
Пустулы
Рубцовый дерматологический или инфекционный процесс (например, абсцедирующий и подрывающий перифоликулит головы, склерозирующий фолликулит затылка)
Потеря волос на голове и теле
Общая алопеция
Непослушные или необычно пушистые волосы
Первичная аномалия стержня волос
Вирилизация (см. Гирсутизм)
Дисфункция или опухоль надпочечников
Применение анаболических стероидов (иногда тайно)
Анагеновая алопеция является следствием физиологического нарушения фазы анагена (роста). Она возникает обычно спустя несколько недель после химиотерапии или лучевой терапии. На этой фотографии изображено резкое выпадение волос и одновременно редкие обломанные волосы в стадии анагена.
© Springer Science+Business Media
На фотографии показаны типичные акнеформные поражения и глубокая келоидная рубцовая алопеция у молодого мужчины со склерозирующим фолликулитом затылка.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии вырывание волос ограничивается зоной досягаемости правой руки человека.
© Springer Science+Business Media
Анагеновая алопеция является следствием физиологического нарушения фазы анагена (роста). Она возникает обычно спустя несколько недель после химиотерапии или лучевой терапии. На этой фотографии изображено резкое выпадение волос и одновременно редкие обломанные волосы в стадии анагена.
© Springer Science+Business Media
На фотографии показаны типичные акнеформные поражения и глубокая келоидная рубцовая алопеция у молодого мужчины со склерозирующим фолликулитом затылка.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии вырывание волос ограничивается зоной досягаемости правой руки человека.
© Springer Science+Business Media
Другие симптомы на волосистой части головы, кроме потери волос (например, зуд, жжение, покалывание), часто отсутствуют и, если они есть, не специфичны для какой-либо причины.
Другие признаки потери волос в сочетаниях, не указанных выше, не помогают в диагностике, и для постановки диагноза может потребоваться микроскопическое исследование волос или биопсия кожи головы.
Обследование
На основании клинических предположений (например, эндокринологических, аутоиммунных, токсических) следует провести обследование на предмет причины алопеции.
Потеря волос по мужскому типу обычно не требует проведения анализов. Если это наблюдается у молодого мужчины с неотягощенным семейным анамнезом, врач должен спросить пациента об употреблении стероидных анаболиков и других препаратов. Помимо вопросов, касающихся рецептурных лекарств и употребления запрещенных наркотиков, женщинам со значительным выпадением волос и нарушением менструального цикла, прыщами, гирсутизмом или другими признаками вирилизации следует провести анализ на уровни соответствующих гормонов (например, тестостерона и дегидроэпиандростеронсульфата [ДГЭАС]) (см. Гирсутизм). Другие лабораторные исследования у женщин с подозрением на андрогенетическую алопецию могут включать анализы на уровни железа, ферритина, витамина D и исследование функции щитовидной железы, если на это указывает анамнез.
Тест натяжения волос позволяет оценить состояние при диффузной потере волос на голове. Прядь волос (приблизительно 40) подвергают легкому натяжению не менее, чем на 3 различных участках головы, и считают число выпавших волос. В норме при каждом натяжении должно выпадать < 3 волос в фазе телогена. Если при каждом натяжении выпадают > 4-6 волос, тест натяжения считают положительным, и это признак телогеновой алопеции.
Биопсия кожи волосистой части головы показана при персистирующей алопеции и сомнительном диагнозе. Предпочтительна 4-миллиметровая панч-биопсия с горизонтальным разрезом образца. Биопсия позволяет отличить рубцовые формы от нерубцовых. В случаях подозрения на рубцовую алопецию, образцы тканей следует брать из очагов активного воспаления, как правило, на границе облысения. При нерубцовой алопеции образец следует брать там, где волосы наиболее редки, обычно в центре поражения. Посев грибковых и бактериальных культур может быть полезным.
Ежедневный подсчет волос может проводить сам пациент, чтобы количественно оценить потерю волос при отрицательном тесте натяжения. Волосы, выпавшие при первом расчесывании утром или во время мытья, собираются в прозрачные полиэтиленовые пакеты ежедневно в течение 14 дней. Затем подсчитывают количество волос в каждом пакете. Количество выпавших волос > 100/день считается повышенным, однако после использования шампуня может быть нормальным количество до 250 волос. Пациент может принести волосы для микроскопического исследования.
Лечение алопеции
Лекарственные препараты (включая гормональные модуляторы)
Терапия лазерным излучением
Хирургическое лечение
Андрогенетическая алопеция
Миноксидил работает по механизмам, которые не до конца понятны, сокращая фазу телогена, удлиняя фазу анагена и способствуя росту диаметра и длины волосяного фолликула. Нанесение топического миноксидила (2% для женщин, 2% или 5% для мужчин) 1 мл 2 раза в день на кожу головы наиболее эффективно при алопеции в области макушки при мужском типе или при женском типе потери волос. 5% -ный препарат более эффективен, чем 2% -ный раствор, но вызывает больше зуда и раздражения (1). Однако, как правило, только у небольшой части пациентов наблюдается значительный рост волос, а соблюдение режима лечения часто вызывает трудности; к тому же, миноксидил в целом неэффективен или показан при других причинах выпадения волос, за исключением, пожалуй, очаговой алопеции и телогеновой алопеции. Рост волос может занять 8–12 месяцев. Лечение продолжается непрерывно, потому что при его отмене потеря волос возобновляется. Наиболее частые нежелательные эффекты – легкое раздражение кожи головы, аллергический контактный дерматит и повышенный рост волос на лице. Иногда низкие дозы миноксидила (от 0,25 до 5 мг 1 раз/день) в пероральной форме назначаются не по показаниям, однако они могут спровоцировать гипертрихоз лица и в редких случаях – побочные явления со стороны сердечно-сосудистой системы (2, 3).
Финастерид ингибирует 5-альфа-редуктазу, за счет чего блокирует превращение тестостерона в дигидротестостерон и помогает в лечении при потере волос по мужскому типу. Финастерид 1 мг перорально 1 раз/день может остановить потерю волос и стимулировать их рост. Эффект обычно проявляется в течение 6–8 месяцев лечения. Побочные эффекты включают снижение либидо, эректильную и эякуляторную дисфункции, которые могут сохраняться даже после окончания лечения (см.Мужская половая дисфункция), реакции гиперчувствительности, гинекомастию, миопатию и редко симптомы депрессии и суицидальные мысли (4). У пожилых мужчин может снизиться уровень простат-специфического антигена (ПСА), что следует учитывать, если этот тест используется для скрининга рака. Обычно препарат продолжают принимать, пока сохраняется положительный эффект. Если лечение прекратить, потеря волос вернется к прежнему уровню. Иногда у женщин, неспособных к деторождению, финастерид используется не по прямым показаниям; препарат противопоказан беременным женщинам из-за тератогенного эффекта у животных.
Дутастерид, препарат, используемый для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, является более сильным ингибитором 5-альфа-редуктазы, чем финастерид, и иногда используется вне зарегистрированных показаний для лечения андрогенной алопеции (3).
Гормональные модуляторы, такие как спиронолактон, могут быть эффективны при выпадении волос по женскому типу (5-7).
Низкоуровневая лазерная световая терапия представляет собой альтернативный или дополнительный вид лечения андрогенетической алопеции, способствующий росту волос (8). Доступны рецептурные и безрецептурные устройства.
Считается, что аутологичная обогащенная тромбоцитами плазма, которая вводится в кожу головы, содержит факторы роста, которые способствуют росту и укреплению волосяного фолликула (9).
Хирургическое лечение включает трансплантацию фолликулов, лоскуты кожи головы и уменьшение алопеции. Научные исследования проводились лишь по немногим из этих методик, однако пациенты, обеспокоенные потерей волос, могут рассмотреть возможность их применения (7).
Потеря волос по другим причинам
Проводится лечение первичного заболевания.
Лечение очаговой алопеции включает топические, внутриочаговые или, в тяжелых случаях, системные кортикостероиды, миноксидил наружного применения, антралин наружного применения, иммунотерапию наружного применения (дифенилциклопропенон или дибутиловый эфир скваровой кислоты), барицитиниб, ритлицитиниб и метотрексат.
Лечение тракционной алопеции – устранение физического натяжения или нагрузки на кожу головы.
Для лечения микоза волосистой части головы используют пероральные противогрибковые препараты.
Трихотилломания трудно поддается лечению, однако эффективными могут быть модификация поведения, кломипрамин или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС – например, флуоксетин, флувоксамин, пароксетин, сертралин, циталопрам).
Рубцовую алопецию, как и центральную центробежную рубцовую алопецию или абсцедирующий подрывающий фолликулит волосистой части головы, лучше всего лечить пероральными тетрациклинами в сочетании с мощными местного применения или вводимыми внутрь пораженных тканей кортикостероидами. Тяжелые или хронические келоидные угри затылка можно лечить аналогичным образом; при легкой форме может быть достаточно местных ретиноидов, местных антибиотиков и/или местного применения пероксида бензоила.
Плоский фолликулярный лишай, лобная фиброзная алопеция (вариант плоского фолликулярного лишая) и хронические кожные волчаночные поражения можно лечить такими препаратами, как пероральные противомалярийные средства, местного или внутриочагового применения кортикостероиды, ингибиторы кальциневрина местного применения, такие как такролимус или пимекролимус, ингибиторы янус-киназы местного или перорального применения (10, 11) или пероральные иммунодепрессанты (10, 12). Для лечения лобной фиброзирующей алопеции могут быть назначены финастерид и дутастерид (10, 13, 14), в то время как ретиноиды, дапсон, талидомид, леналидомид, анифролумаб и ритуксимаб могут быть назначены при рефрактерной дискоидной красной волчанке (15).
Потеря волос в результате химиотерапии (аногенное выпадение волос) временна и лучшим средством коррекции является ношение парика; когда волосы отрастают, они могут изменить исходный цвет и структуру. Потеря волос вследствие телогеновой алопеции обычно преходяща и заканчивается после устранения причины.
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Основные положения
Андрогенетическая алопеция (потеря волос по мужскому или женскому типу) – наиболее распространенный вид потери волос.
Сопутствующая вирилизация у женщин должна побудить к тщательному обследованию на предмет выявления основного заболевания.
Для точной диагностики может потребоваться микроскопическое исследование волос или биопсия кожи головы.
При потере волос по мужскому типу лечение включает местное применение миноксидила или пероральный прием финастерида; при потере волос по женскому типу – местное применение миноксидила или спиронолактона; в некоторых случаях назначаются инъекции в кожу головы препаратов плазмы, обогащенной тромбоцитами, низкоинтенсивная лазерная терапия, трансплантация фолликулов или другие хирургические процедуры.