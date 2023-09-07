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Себорейные кератомы

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Себорейные кератозы представляют собой поверхностные, часто пигментированные эпителиальные поражения, которые обычно имеют бородавчатую форму, но могут проявляться в виде гладких папул.

Причина себорейного кератоза неизвестна, но в определенных типах были выявлены генетические мутации. Поражения обычно возникают в среднем возрасте и старше, чаще всего появляясь на туловище или висках. У темнокожих людей множественные поражения размером 1-3 мм могут возникать на скулах; это состояние называется папулезный дерматоз чернокожих.

Себорейные кератомы растут медленно и имеют разный размер. Они могут иметь округлые или овальные очертания, красный, коричневый или черный цвет. Внешне себорейные кератомы имеют вид «приклеенных» образований, поверхность которых может быть веррукозной, бархатистой, восковидной, шелушащейся или покрытой корками.

Себорейный кератоз в виде больших, множественных, и/или быстроразвивающихся поражений может быть кожным паранеопластическим синдромом (признак Лезера-Трела) у пациентов, у которых есть определенный вид рака (например, лимфома, рак органов желудочно-кишечного тракта).

Проявления себорейного кератоза
Себорейный кератоз
Себорейный кератоз

Себорейный кератоз - это доброкачественные пигментные образования. Причина заболевания неизвестна. Они, как правило, развиваются у пожилых людей, внешний вид напоминает налипшие пятна с веррукозной, бархатистой, восковой, чешуйчатой или покрытой коркой поверхностью.

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Image provided by Thomas Habif, MD.

Себорейный кератоз (спина)
Себорейный кератоз (спина)

На этой фотографии показан себорейный кератоз (гиперпигментированные очаги, похожие на приклеенные) на спине пациента.

DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Черный папулезный дерматоз
Черный папулезный дерматоз

На этой фотографии показано несколько небольших очагов себорейного кератоза на скулах и лбу человека с темной кожей.

DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Симптом Лезера-Трела
Симптом Лезера-Трела

Симптом Лезера-Трела характеризуется быстрым образованием многочисленных поражений в виде себорейного кератоза (доброкачественных, часто пигментированных поражений кожи, внешне напоминающий нарост или грязь, налипшую на кожу).

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Себорейный кератоз
Себорейный кератоз

Себорейный кератоз - это доброкачественные пигментные образования. Причина заболевания неизвестна. Они, как правило, развиваются у пожилых людей, внешний вид напоминает налипшие пятна с веррукозной, бархатистой, восковой, чешуйчатой или покрытой коркой поверхностью.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Себорейный кератоз (спина)
Себорейный кератоз (спина)

На этой фотографии показан себорейный кератоз (гиперпигментированные очаги, похожие на приклеенные) на спине пациента.

DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Черный папулезный дерматоз
Черный папулезный дерматоз

На этой фотографии показано несколько небольших очагов себорейного кератоза на скулах и лбу человека с темной кожей.

DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Симптом Лезера-Трела
Симптом Лезера-Трела

Симптом Лезера-Трела характеризуется быстрым образованием многочисленных поражений в виде себорейного кератоза (доброкачественных, часто пигментированных поражений кожи, внешне напоминающий нарост или грязь, налипшую на кожу).

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Диагностика себорейного кератоза

  • Клиническая оценка

Диагноз на себорейный кератоз ставится на основании клинических признаков.

Лечение себорейного кератоза

  • Удаление рекомендовано только в случае, когда образования создают неудобства

Поражения не являются предраковыми и не требуют лечения, за исключением случаев, когда они вызывают неудобства, зуд или косметический дефект.

Очаги поражения можно удалить с минимальным рубцеванием или практически без такового при помощи криотерапии (которая может вызвать гипопигментацию), либо электрокоагуляции или кюретажа после локальной инъекции лидокаина.

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