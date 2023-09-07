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Пиогенные гранулемы

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Пиогенные гранулемы – это мясистые сосудистые узелки, обычно алого цвета, с влажной поверхностью или покрытые корками, состоящие из пролиферирующих капилляров, погруженных в отечную строму.

Образование, состоящее из сосудистой ткани, не имеет истинно бактериального происхождения и не является истинной гранулемой. Гранулема развивается быстро, часто в месте недавно полученной травмы (хотя о травме больной может и не вспомнить), размер обычно не превышает 2 см в диаметре и возможно является сосудистой или фиброзной реакцией на травму. Образование встречается с одинаковой частотой у мужчин и женщин разного возраста.

Эпидермис, покрывающий образование, тонкий, и образование отличается хрупкостью, легко кровоточит и не бледнеет при надавливании. Основание может располагаться на ножке и может быть окружено ободком эпидермиса.

Во время беременности пиогенные гранулемы могут увеличиваться в размере и количестве (называются опухолью беременных в области десны или телеангиэктатическим эпулисом).

Примеры пиогенных гранулем
Пиогенная гранулема (ладонь)
Пиогенная гранулема (ладонь)

Пиогенная гранулема манифестирует как узелок алого цвета с влажной поверхностью или покрытый корками, состоящий из пролиферирующих капилляров, погруженных в отечную строму. Поражение, как правило, рыхлое и легко кровоточит. Оно, вероятно, представляет собой сосудистую и фиброзную реакцию на повреждение.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Пиогенная гранулема (губа)
Пиогенная гранулема (губа)

На этой фотографии показано эритематозное округлое поражение, соответствующее пиогенной гранулеме.

DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Пиогенная гранулема (плечо)
Пиогенная гранулема (плечо)

На этом изображении показаны рецидивирующие, мясистые, алые, сосудистые узлы пиогенных гранулем.

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Пиогенная гранулема (ноготь)
Пиогенная гранулема (ноготь)

Пиогенная гранулема ─ это доброкачественная опухоль.

DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Пиогенная гранулема (ладонь)
Пиогенная гранулема (ладонь)

Пиогенная гранулема манифестирует как узелок алого цвета с влажной поверхностью или покрытый корками, состоящий из пролиферирующих капилляров, погруженных в отечную строму. Поражение, как правило, рыхлое и легко кровоточит. Оно, вероятно, представляет собой сосудистую и фиброзную реакцию на повреждение.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Пиогенная гранулема (губа)
Пиогенная гранулема (губа)

На этой фотографии показано эритематозное округлое поражение, соответствующее пиогенной гранулеме.

DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Пиогенная гранулема (плечо)
Пиогенная гранулема (плечо)

На этом изображении показаны рецидивирующие, мясистые, алые, сосудистые узлы пиогенных гранулем.

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Пиогенная гранулема (ноготь)
Пиогенная гранулема (ноготь)

Пиогенная гранулема ─ это доброкачественная опухоль.

DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика пиогенных гранулем

  • Биопсия

Для диагностики пиогенной гранулемы требуется биопсия с гистологическим исследованием. Необходимо проводить гистологическое исследование любых удаленных тканей, поскольку эти образования иногда напоминают меланомы или другие злокачественные опухоли, и поэтому необходима соответствующая дифференциальная диагностика.

Лечение пиогенных гранулем

  • Иссечение или кюретаж и фульгурация

Лечение пиогенной гранулемы состоит в удалении методом иссечения или кюретажа и электрокоагуляции, но возможен и рецидив.

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