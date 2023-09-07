Пиогенные гранулемы – это мясистые сосудистые узелки, обычно алого цвета, с влажной поверхностью или покрытые корками, состоящие из пролиферирующих капилляров, погруженных в отечную строму.

Образование, состоящее из сосудистой ткани, не имеет истинно бактериального происхождения и не является истинной гранулемой. Гранулема развивается быстро, часто в месте недавно полученной травмы (хотя о травме больной может и не вспомнить), размер обычно не превышает 2 см в диаметре и возможно является сосудистой или фиброзной реакцией на травму. Образование встречается с одинаковой частотой у мужчин и женщин разного возраста.

Эпидермис, покрывающий образование, тонкий, и образование отличается хрупкостью, легко кровоточит и не бледнеет при надавливании. Основание может располагаться на ножке и может быть окружено ободком эпидермиса.

Во время беременности пиогенные гранулемы могут увеличиваться в размере и количестве (называются опухолью беременных в области десны или телеангиэктатическим эпулисом).

Примеры пиогенных гранулем Пиогенная гранулема (ладонь) Пиогенная гранулема манифестирует как узелок алого цвета с влажной поверхностью или покрытый корками, состоящий из пролиферирующих капилляров, погруженных в отечную строму. Поражение, как правило, рыхлое и легко кровоточит. Оно, вероятно, представляет собой сосудистую и фиброзную реакцию на повреждение. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Пиогенная гранулема (губа) На этой фотографии показано эритематозное округлое поражение, соответствующее пиогенной гранулеме. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Пиогенная гранулема (плечо) На этом изображении показаны рецидивирующие, мясистые, алые, сосудистые узлы пиогенных гранулем. Image courtesy of Karen McKoy, MD. Пиогенная гранулема (ноготь) Пиогенная гранулема ─ это доброкачественная опухоль. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Пиогенная гранулема (ладонь) Пиогенная гранулема манифестирует как узелок алого цвета с влажной поверхностью или покрытый корками, состоящий из пролиферирующих капилляров, погруженных в отечную строму. Поражение, как правило, рыхлое и легко кровоточит. Оно, вероятно, представляет собой сосудистую и фиброзную реакцию на повреждение. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Пиогенная гранулема (губа) На этой фотографии показано эритематозное округлое поражение, соответствующее пиогенной гранулеме. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Пиогенная гранулема (плечо) На этом изображении показаны рецидивирующие, мясистые, алые, сосудистые узлы пиогенных гранулем. Image courtesy of Karen McKoy, MD. Пиогенная гранулема (ноготь) Пиогенная гранулема ─ это доброкачественная опухоль. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика пиогенных гранулем Биопсия Для диагностики пиогенной гранулемы требуется биопсия с гистологическим исследованием. Необходимо проводить гистологическое исследование любых удаленных тканей, поскольку эти образования иногда напоминают меланомы или другие злокачественные опухоли, и поэтому необходима соответствующая дифференциальная диагностика.