Паукообразный невус – это ярко-красное, слабо пульсирующее сосудистое образование, состоящее из центральной артериолы с тонкими ответвлениями, напоминающими ножки паука.
Паукообразный невус является приобретенным. Единичное или немногочисленные образования, не связанные с заболеванием внутренних органов, могут возникать у детей или взрослых. У больных с заболеваниями печени или циррозом печени возникают множественные паукообразные ангиомы, которые могут быть довольно крупными. У многих женщин развиваются образования в период беременности или во время приема пероральных контрацептивов.
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Эти образования бессимптомны и обычно спонтанно регрессируют спустя 6–9 месяцев после родов или после прекращения приема пероральных контрацептивов. Высыпания редко возникают на коже лица у детей. Сдавление центрального сосуда приводит к временному обескровливанию периферических сосудов.
Диагностика паукообразного невуса
Клиническая оценка
Диагноз на паукообразный невус ставиться на основании клинических признаков.
Лечение паукообразных невусов
Обычно не требуется
Лечение паукообразного невуса обычно не требуется.
Если образования спонтанно не регрессируют или желательно проведение лечения с целью косметологической коррекции, центральную артериолу можно разрушить при помощи тонкоигольной электрокоагуляции; также можно провести сосудистую лазерную коагуляцию.