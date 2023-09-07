Паукообразный невус – это ярко-красное, слабо пульсирующее сосудистое образование, состоящее из центральной артериолы с тонкими ответвлениями, напоминающими ножки паука.

Паукообразный невус является приобретенным. Единичное или немногочисленные образования, не связанные с заболеванием внутренних органов, могут возникать у детей или взрослых. У больных с заболеваниями печени или циррозом печени возникают множественные паукообразные ангиомы, которые могут быть довольно крупными. У многих женщин развиваются образования в период беременности или во время приема пероральных контрацептивов.

Паукообразная гемангиома Изображение Image provided by Thomas Habif, MD.

Эти образования бессимптомны и обычно спонтанно регрессируют спустя 6–9 месяцев после родов или после прекращения приема пероральных контрацептивов. Высыпания редко возникают на коже лица у детей. Сдавление центрального сосуда приводит к временному обескровливанию периферических сосудов.

Диагностика паукообразного невуса Клиническая оценка Диагноз на паукообразный невус ставиться на основании клинических признаков.