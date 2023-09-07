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Паукообразный невус

(паукообразная ангиома)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Паукообразный невус – это ярко-красное, слабо пульсирующее сосудистое образование, состоящее из центральной артериолы с тонкими ответвлениями, напоминающими ножки паука.

Паукообразный невус является приобретенным. Единичное или немногочисленные образования, не связанные с заболеванием внутренних органов, могут возникать у детей или взрослых. У больных с заболеваниями печени или циррозом печени возникают множественные паукообразные ангиомы, которые могут быть довольно крупными. У многих женщин развиваются образования в период беременности или во время приема пероральных контрацептивов.

Эти образования бессимптомны и обычно спонтанно регрессируют спустя 6–9 месяцев после родов или после прекращения приема пероральных контрацептивов. Высыпания редко возникают на коже лица у детей. Сдавление центрального сосуда приводит к временному обескровливанию периферических сосудов.

Диагностика паукообразного невуса

  • Клиническая оценка

Диагноз на паукообразный невус ставиться на основании клинических признаков.

Лечение паукообразных невусов

  • Обычно не требуется

Лечение паукообразного невуса обычно не требуется.

Если образования спонтанно не регрессируют или желательно проведение лечения с целью косметологической коррекции, центральную артериолу можно разрушить при помощи тонкоигольной электрокоагуляции; также можно провести сосудистую лазерную коагуляцию.

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