Родинки – это пятна, папулы или состоящие из гнезд меланоцитов или невусных клеток узелки, цвет которых варьируется от телесного до коричневого. Основная их клиническая значимость (помимо косметической) заключается в их сходстве с меланомой. Пигментные пятна оценивают на наличие характерных признаков риска (новый или изменившейся внешний вид, неровные границы, несколько цветов в пределах одного поражения, кровотечения, изъязвления или зуд), которые могли бы указывать на атипичные невусы или меланому.

Почти у каждого есть несколько родимых пятен, которые обычно возникают в детстве или в подростковом периоде. Существуют различные типы родинок (см. таблицу Классификация родинок). В период пубертата часто появляются новые родинки, а имеющиеся могут увеличиваться и темнеть. Клетки невуса в конечном итоге могут быть заменены жировой или фиброзной тканью. Невусы cпустя десятилетия обычно меняют консистенцию, зачастую становясь более мягкими и дряблыми, а иногда более плотными и менее пигментированными. Родинки могут потемнеть во время беременности.

Маловероятно, что единичная родинка станет злокачественной (пожизненный риск составляет примерно 1 к 3000 у мужчин и к 10000 у женщин) (1); однако пациенты с большим количеством доброкачественных родинок (примерно > 50) имеют повышенный риск развития меланомы. Таких пациентов следует обучить самообследованию и выявлению признаков риска, а также наблюдению за состоянием кожи, как части основного ухода (см. диагностика родинок).

Таблица Классификация невоидных опухолей Таблица

Голубые невусы представляют собой доброкачественные родинки, которые выглядят как серо-синюшные пятна или тонкие папулы. Глубина и плотность пигмента в коже приводят к видимой синюшной окраске.

Карта родинок Родимое пятно Родинки – это пятна, папулы или состоящие из гнезд меланоцитов или невусных клеток узелки, цвет которых варьируется от телесного до коричневого. Родинки развиваются почти у всех и имеют большое значение прежде всего потому, что они могут стать диспластичными или злокачественными и их необходимо дифференцировать от меланомы. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Переходный невус Юнкциональный невус представляет собой равномерно пигментированные пятна и бляшки коричневого цвета без четких границ. Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C. Сложные невусы Сложный невус – это пятно коричневого цвета с четкими границами. Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C. Интрадермальный невус Интрадермальный невус, который представляет собой приподнятый узелок телесного цвета на коже головы. © Springer Science+Business Media Галоневус На данной фотографии изображен галоневус, окруженный кольцом депигментированной кожи, находящийся рядом с невусом без ореола. ... Прочитайте дополнительные сведения DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY Голубой невус На данной фотографии изображен меланоформный невус, состоящий из темных пигментированных клеток (меланоцитов). DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY Родимое пятно Родинки – это пятна, папулы или состоящие из гнезд меланоцитов или невусных клеток узелки, цвет которых варьируется от телесного до коричневого. Родинки развиваются почти у всех и имеют большое значение прежде всего потому, что они могут стать диспластичными или злокачественными и их необходимо дифференцировать от меланомы. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Переходный невус Юнкциональный невус представляет собой равномерно пигментированные пятна и бляшки коричневого цвета без четких границ. Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C. Сложные невусы Сложный невус – это пятно коричневого цвета с четкими границами. Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C. Интрадермальный невус Интрадермальный невус, который представляет собой приподнятый узелок телесного цвета на коже головы. © Springer Science+Business Media Галоневус На данной фотографии изображен галоневус, окруженный кольцом депигментированной кожи, находящийся рядом с невусом без ореола. ... Прочитайте дополнительные сведения DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY Голубой невус На данной фотографии изображен меланоформный невус, состоящий из темных пигментированных клеток (меланоцитов). DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Общие справочные материалы 1. Tsao H, Bevona C, Goggins W, et al: The transformation rate of moles (melanocytic nevi) into cutaneous melanoma: A population-based estimate. Arch Dermatol139(3):282-288, 2003. doi: 10.1001/archderm.139.3.282

Диагностика невуса Клиническая оценка

Иногда биопсия Поскольку родимые пятна встречаются очень часто, а меланомы – редко, профилактическое удаление не правомерно. Тем не менее, следует рассмотреть возможность проведения биопсии и гистологического исследования, если родинки имеют определенные характерные признаки для беспокойства (известные как АБВГД меланомы): A: Асимметрия - асимметричный внешний вид

Б: Бордюр - неровные границы (то есть не круглые или овальные)

В: Вкрапление - изменение цвета невоидной опухоли, необычные цвета или цвет значительно отличается или темнее, чем цвет других невоидных опухолей пациента

Д: Диаметр—> 6 мм

Г: Эволюция - новая невоидная опухоль у пациента > 30 лет или изменения невоидной опухоли Если родинка становится болезненной или зудящей, кровоточит или изъязвляется, может быть рассмотрена необходимость биопсии. Биоптат должен забираться на достаточную глубину для точной микроскопической диагностики и должен содержать по возможности все образование целиком, особенно в случае подозрения на рак. Однако широкое иссечение не должно быть первоначальной процедурой даже при очень подозрительных образованиях. Многие из этих образований меланомой не являются, и даже при меланоме надлежащее лечение и рекомендации для отбора проб из лимфатических узлов определяются на основе гистопатологических признаков. Эксцизионная биопсия не увеличивает вероятность метастазирования при злокачественном новообразовании и позволяет избежать широкого хирургического иссечения доброкачественного образования.

Лечение невусов Иногда иссечение Невусы можно удалить путем «бритвенной» биопсии или иссечения для получения хорошего косметического результата, и все удаленные родинки следует исследовать гистологически. Если пациента беспокоит рост волос на поверхности родимого пятна, такое образование следует иссекать скальпелем, а не проводить «бритвенную» биопсию. В противном случае, волосы будут вырастать заново.