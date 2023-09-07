Родинки – это пятна, папулы или состоящие из гнезд меланоцитов или невусных клеток узелки, цвет которых варьируется от телесного до коричневого. Основная их клиническая значимость (помимо косметической) заключается в их сходстве с меланомой. Пигментные пятна оценивают на наличие характерных признаков риска (новый или изменившейся внешний вид, неровные границы, несколько цветов в пределах одного поражения, кровотечения, изъязвления или зуд), которые могли бы указывать на атипичные невусы или меланому.
Почти у каждого есть несколько родимых пятен, которые обычно возникают в детстве или в подростковом периоде. Существуют различные типы родинок (см. таблицу Классификация родинок). В период пубертата часто появляются новые родинки, а имеющиеся могут увеличиваться и темнеть. Клетки невуса в конечном итоге могут быть заменены жировой или фиброзной тканью. Невусы cпустя десятилетия обычно меняют консистенцию, зачастую становясь более мягкими и дряблыми, а иногда более плотными и менее пигментированными. Родинки могут потемнеть во время беременности.
Маловероятно, что единичная родинка станет злокачественной (пожизненный риск составляет примерно 1 к 3000 у мужчин и к 10000 у женщин) (1); однако пациенты с большим количеством доброкачественных родинок (примерно > 50) имеют повышенный риск развития меланомы. Таких пациентов следует обучить самообследованию и выявлению признаков риска, а также наблюдению за состоянием кожи, как части основного ухода (см. диагностика родинок).
Классификация невоидных опухолей
Тип
Клинические характеристики
Гистология
Переходный невус
От светло-коричневого до почти черного
Обычно плоские, но могут быть слегка выпуклые; 1-10 мм
Группы меланоцитов на границе эпидермиса и дермы
Сложные невусы
От светло-коричневого до темно-коричневого
Могут быть немного или значительно выпуклые; 3-6 мм
Группы меланоцитов на границе эпидермиса и дермы, а также в дерме
Интрадермальный невус
Телесного цвета; - может быть гладким, волосатым или бородавчатым
Возвышенные; 3-6 мм
Меланоциты и клетки невуса почти полностью ограничиваются дермой
Галоневус
Любой тип невоидной опухоли, окружен 2-6 мм кольцом депигментированной кожи
То же, что и для других невоидных опухолей, но с воспалением и потерей меланоцитов на кольцевидном участке кожи вокруг образования
Голубой невус
Серо-голубой
Обычно плоские, но могут быть слегка выпуклые; 2-4 мм
Глубоко пигментированные дендритные меланоциты и рассеянные меланофаги в дерме
Голубые невусы представляют собой доброкачественные родинки, которые выглядят как серо-синюшные пятна или тонкие папулы. Глубина и плотность пигмента в коже приводят к видимой синюшной окраске.
Родинки – это пятна, папулы или состоящие из гнезд меланоцитов или невусных клеток узелки, цвет которых варьируется от телесного до коричневого. Родинки развиваются почти у всех и имеют большое значение прежде всего потому, что они могут стать диспластичными или злокачественными и их необходимо дифференцировать от меланомы.
Image provided by Thomas Habif, MD.
Юнкциональный невус представляет собой равномерно пигментированные пятна и бляшки коричневого цвета без четких границ.
Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C.
Сложный невус – это пятно коричневого цвета с четкими границами.
Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C.
Интрадермальный невус, который представляет собой приподнятый узелок телесного цвета на коже головы.
© Springer Science+Business Media
На данной фотографии изображен галоневус, окруженный кольцом депигментированной кожи, находящийся рядом с невусом без ореола.
DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На данной фотографии изображен меланоформный невус, состоящий из темных пигментированных клеток (меланоцитов).
DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Родинки – это пятна, папулы или состоящие из гнезд меланоцитов или невусных клеток узелки, цвет которых варьируется от телесного до коричневого. Родинки развиваются почти у всех и имеют большое значение прежде всего потому, что они могут стать диспластичными или злокачественными и их необходимо дифференцировать от меланомы.
Image provided by Thomas Habif, MD.
Юнкциональный невус представляет собой равномерно пигментированные пятна и бляшки коричневого цвета без четких границ.
Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C.
Сложный невус – это пятно коричневого цвета с четкими границами.
Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C.
Интрадермальный невус, который представляет собой приподнятый узелок телесного цвета на коже головы.
© Springer Science+Business Media
На данной фотографии изображен галоневус, окруженный кольцом депигментированной кожи, находящийся рядом с невусом без ореола.
DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На данной фотографии изображен меланоформный невус, состоящий из темных пигментированных клеток (меланоцитов).
DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Общие справочные материалы
1. Tsao H, Bevona C, Goggins W, et al: The transformation rate of moles (melanocytic nevi) into cutaneous melanoma: A population-based estimate. Arch Dermatol139(3):282-288, 2003. doi: 10.1001/archderm.139.3.282
Диагностика невуса
Клиническая оценка
Иногда биопсия
Поскольку родимые пятна встречаются очень часто, а меланомы – редко, профилактическое удаление не правомерно. Тем не менее, следует рассмотреть возможность проведения биопсии и гистологического исследования, если родинки имеют определенные характерные признаки для беспокойства (известные как АБВГД меланомы):
A: Асимметрия - асимметричный внешний вид
Б: Бордюр - неровные границы (то есть не круглые или овальные)
В: Вкрапление - изменение цвета невоидной опухоли, необычные цвета или цвет значительно отличается или темнее, чем цвет других невоидных опухолей пациента
Д: Диаметр—> 6 мм
Г: Эволюция - новая невоидная опухоль у пациента > 30 лет или изменения невоидной опухоли
Если родинка становится болезненной или зудящей, кровоточит или изъязвляется, может быть рассмотрена необходимость биопсии.
Биоптат должен забираться на достаточную глубину для точной микроскопической диагностики и должен содержать по возможности все образование целиком, особенно в случае подозрения на рак. Однако широкое иссечение не должно быть первоначальной процедурой даже при очень подозрительных образованиях. Многие из этих образований меланомой не являются, и даже при меланоме надлежащее лечение и рекомендации для отбора проб из лимфатических узлов определяются на основе гистопатологических признаков. Эксцизионная биопсия не увеличивает вероятность метастазирования при злокачественном новообразовании и позволяет избежать широкого хирургического иссечения доброкачественного образования.
Лечение невусов
Иногда иссечение
Невусы можно удалить путем «бритвенной» биопсии или иссечения для получения хорошего косметического результата, и все удаленные родинки следует исследовать гистологически. Если пациента беспокоит рост волос на поверхности родимого пятна, такое образование следует иссекать скальпелем, а не проводить «бритвенную» биопсию. В противном случае, волосы будут вырастать заново.
Основные положения
Почти каждый человек имеет родинки, но люди, которые имеют > 50, подвержены повышенному риску развития меланомы.
Рассмотрите возможность проведения биопсии, если родинки имеют АБВДЭ характеристики: Aсимметрия; неровные Бордюры; Вкрапления высокого риска (вариации в пределах или между родинками или необычные цвета); Диаметр > 6 мм; Эволюция (новые родинки после 30 лет или изменения в существующих родинках).
Рассмотрите возможность удаления, если родинка является существенной косметической проблемой.