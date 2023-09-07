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Невусы

(Меланоцитарные невусы)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Родинки – это пятна, папулы или состоящие из гнезд меланоцитов или невусных клеток узелки, цвет которых варьируется от телесного до коричневого. Основная их клиническая значимость (помимо косметической) заключается в их сходстве с меланомой. Пигментные пятна оценивают на наличие характерных признаков риска (новый или изменившейся внешний вид, неровные границы, несколько цветов в пределах одного поражения, кровотечения, изъязвления или зуд), которые могли бы указывать на атипичные невусы или меланому.

Почти у каждого есть несколько родимых пятен, которые обычно возникают в детстве или в подростковом периоде. Существуют различные типы родинок (см. таблицу Классификация родинок). В период пубертата часто появляются новые родинки, а имеющиеся могут увеличиваться и темнеть. Клетки невуса в конечном итоге могут быть заменены жировой или фиброзной тканью. Невусы cпустя десятилетия обычно меняют консистенцию, зачастую становясь более мягкими и дряблыми, а иногда более плотными и менее пигментированными. Родинки могут потемнеть во время беременности.

Маловероятно, что единичная родинка станет злокачественной (пожизненный риск составляет примерно 1 к 3000 у мужчин и к 10000 у женщин) (1); однако пациенты с большим количеством доброкачественных родинок (примерно > 50) имеют повышенный риск развития меланомы. Таких пациентов следует обучить самообследованию и выявлению признаков риска, а также наблюдению за состоянием кожи, как части основного ухода (см. диагностика родинок).

Таблица
Таблица

Классификация невоидных опухолей

Тип

Клинические характеристики

Гистология

Переходный невус

От светло-коричневого до почти черного

Обычно плоские, но могут быть слегка выпуклые; 1-10 мм

Группы меланоцитов на границе эпидермиса и дермы

Сложные невусы

От светло-коричневого до темно-коричневого

Могут быть немного или значительно выпуклые; 3-6 мм

Группы меланоцитов на границе эпидермиса и дермы, а также в дерме

Интрадермальный невус

Телесного цвета; - может быть гладким, волосатым или бородавчатым

Возвышенные; 3-6 мм

Меланоциты и клетки невуса почти полностью ограничиваются дермой

Галоневус

Любой тип невоидной опухоли, окружен 2-6 мм кольцом депигментированной кожи

То же, что и для других невоидных опухолей, но с воспалением и потерей меланоцитов на кольцевидном участке кожи вокруг образования

Голубой невус

Серо-голубой

Обычно плоские, но могут быть слегка выпуклые; 2-4 мм

Глубоко пигментированные дендритные меланоциты и рассеянные меланофаги в дерме

Голубые невусы представляют собой доброкачественные родинки, которые выглядят как серо-синюшные пятна или тонкие папулы. Глубина и плотность пигмента в коже приводят к видимой синюшной окраске.

Карта родинок
Родимое пятно
Родимое пятно

Родинки – это пятна, папулы или состоящие из гнезд меланоцитов или невусных клеток узелки, цвет которых варьируется от телесного до коричневого. Родинки развиваются почти у всех и имеют большое значение прежде всего потому, что они могут стать диспластичными или злокачественными и их необходимо дифференцировать от меланомы.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Переходный невус
Переходный невус

Юнкциональный невус представляет собой равномерно пигментированные пятна и бляшки коричневого цвета без четких границ.

Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C.

Сложные невусы
Сложные невусы

Сложный невус – это пятно коричневого цвета с четкими границами.

Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C.

Интрадермальный невус
Интрадермальный невус

Интрадермальный невус, который представляет собой приподнятый узелок телесного цвета на коже головы.

© Springer Science+Business Media

Галоневус
Галоневус

На данной фотографии изображен галоневус, окруженный кольцом депигментированной кожи, находящийся рядом с невусом без ореола.

... Прочитайте дополнительные сведения

DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Голубой невус
Голубой невус

На данной фотографии изображен меланоформный невус, состоящий из темных пигментированных клеток (меланоцитов).

DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Родимое пятно
Родимое пятно

Родинки – это пятна, папулы или состоящие из гнезд меланоцитов или невусных клеток узелки, цвет которых варьируется от телесного до коричневого. Родинки развиваются почти у всех и имеют большое значение прежде всего потому, что они могут стать диспластичными или злокачественными и их необходимо дифференцировать от меланомы.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Переходный невус
Переходный невус

Юнкциональный невус представляет собой равномерно пигментированные пятна и бляшки коричневого цвета без четких границ.

Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C.

Сложные невусы
Сложные невусы

Сложный невус – это пятно коричневого цвета с четкими границами.

Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C.

Интрадермальный невус
Интрадермальный невус

Интрадермальный невус, который представляет собой приподнятый узелок телесного цвета на коже головы.

© Springer Science+Business Media

Галоневус
Галоневус

На данной фотографии изображен галоневус, окруженный кольцом депигментированной кожи, находящийся рядом с невусом без ореола.

... Прочитайте дополнительные сведения

DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Голубой невус
Голубой невус

На данной фотографии изображен меланоформный невус, состоящий из темных пигментированных клеток (меланоцитов).

DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Общие справочные материалы

  1. 1. Tsao H, Bevona C, Goggins W, et al: The transformation rate of moles (melanocytic nevi) into cutaneous melanoma: A population-based estimate. Arch Dermatol139(3):282-288, 2003. doi: 10.1001/archderm.139.3.282

Диагностика невуса

  • Клиническая оценка

  • Иногда биопсия

Поскольку родимые пятна встречаются очень часто, а меланомы – редко, профилактическое удаление не правомерно. Тем не менее, следует рассмотреть возможность проведения биопсии и гистологического исследования, если родинки имеют определенные характерные признаки для беспокойства (известные как АБВГД меланомы):

  • A: Асимметрия - асимметричный внешний вид

  • Б: Бордюр - неровные границы (то есть не круглые или овальные)

  • В: Вкрапление - изменение цвета невоидной опухоли, необычные цвета или цвет значительно отличается или темнее, чем цвет других невоидных опухолей пациента

  • Д: Диаметр—> 6 мм

  • Г: Эволюция - новая невоидная опухоль у пациента > 30 лет или изменения невоидной опухоли

Если родинка становится болезненной или зудящей, кровоточит или изъязвляется, может быть рассмотрена необходимость биопсии.

Биоптат должен забираться на достаточную глубину для точной микроскопической диагностики и должен содержать по возможности все образование целиком, особенно в случае подозрения на рак. Однако широкое иссечение не должно быть первоначальной процедурой даже при очень подозрительных образованиях. Многие из этих образований меланомой не являются, и даже при меланоме надлежащее лечение и рекомендации для отбора проб из лимфатических узлов определяются на основе гистопатологических признаков. Эксцизионная биопсия не увеличивает вероятность метастазирования при злокачественном новообразовании и позволяет избежать широкого хирургического иссечения доброкачественного образования.

Лечение невусов

  • Иногда иссечение

Невусы можно удалить путем «бритвенной» биопсии или иссечения для получения хорошего косметического результата, и все удаленные родинки следует исследовать гистологически. Если пациента беспокоит рост волос на поверхности родимого пятна, такое образование следует иссекать скальпелем, а не проводить «бритвенную» биопсию. В противном случае, волосы будут вырастать заново.

Основные положения

  • Почти каждый человек имеет родинки, но люди, которые имеют > 50, подвержены повышенному риску развития меланомы.

  • Рассмотрите возможность проведения биопсии, если родинки имеют АБВДЭ характеристики: Aсимметрия; неровные Бордюры; Вкрапления высокого риска (вариации в пределах или между родинками или необычные цвета); Диаметр > 6 мм; Эволюция (новые родинки после 30 лет или изменения в существующих родинках).

  • Рассмотрите возможность удаления, если родинка является существенной косметической проблемой.

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