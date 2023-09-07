Мальформации лимфатических сосудов – это возвышающиеся над кожным покровом образования, состоящие из расширенных лимфатических сосудов.
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Большинство лимфатических мальформаций присутствуют при рождении или развиваются в течение первых 2 лет жизни.
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Образования обычно имеют желтоватый оттенок, но если вовлечены и мелкие кровеносные капилляры, то иногда может отмечаться красноватый или пурпурный оттенок. При прокалывании образования получают бесцветную или окрашенную кровью жидкость.
Диагностика мальформации лимфатических сосудов
Клиническая оценка
Диагноз лимфатических мальформаций ставят клинически и с помощью УЗИ и МРТ, поскольку дифференциальный клинический диагноз может быть обширным.
Лечение мальформаций лимфатических сосудов
Обычно не требуется
Лечения лимфатической мальформации обычно не требуется. Общие методы лечения включают склеротерапию и иссечение. Часто возникают рецидивы.