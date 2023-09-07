Мальформации лимфатических сосудов – это возвышающиеся над кожным покровом образования, состоящие из расширенных лимфатических сосудов.

Кистозная гигрома Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Большинство лимфатических мальформаций присутствуют при рождении или развиваются в течение первых 2 лет жизни.

Лимфангиома ограниченная (lymphangioma circumscriptum) Изображение Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Образования обычно имеют желтоватый оттенок, но если вовлечены и мелкие кровеносные капилляры, то иногда может отмечаться красноватый или пурпурный оттенок. При прокалывании образования получают бесцветную или окрашенную кровью жидкость.

Диагностика мальформации лимфатических сосудов Клиническая оценка Диагноз лимфатических мальформаций ставят клинически и с помощью УЗИ и МРТ, поскольку дифференциальный клинический диагноз может быть обширным.