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Мальформации лимфатических сосудов

(лимфангиома; ограниченная лимфангиома; кистозная гигрома; кавернозная лимфангиома)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Мальформации лимфатических сосудов – это возвышающиеся над кожным покровом образования, состоящие из расширенных лимфатических сосудов.

Большинство лимфатических мальформаций присутствуют при рождении или развиваются в течение первых 2 лет жизни.

Образования обычно имеют желтоватый оттенок, но если вовлечены и мелкие кровеносные капилляры, то иногда может отмечаться красноватый или пурпурный оттенок. При прокалывании образования получают бесцветную или окрашенную кровью жидкость.

Диагностика мальформации лимфатических сосудов

  • Клиническая оценка

Диагноз лимфатических мальформаций ставят клинически и с помощью УЗИ и МРТ, поскольку дифференциальный клинический диагноз может быть обширным.

Лечение мальформаций лимфатических сосудов

  • Обычно не требуется

Лечения лимфатической мальформации обычно не требуется. Общие методы лечения включают склеротерапию и иссечение. Часто возникают рецидивы.

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