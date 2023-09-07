Липомы представляют собой мягкие подвижные подкожные узелки, состоящие из адипоцитов (жировых клеток); состояние кожи над образованием не нарушено.

Липома Изображение © Springer Science+Business Media

Липомы очень распространенные доброкачественные образования, как правило, одиночные, однако у некоторых пациентов бывает несколько липом. Распространенные места возникновения - проксимальные участки конечностей, туловище и шея. Множественные липомы могут носить семейный характер и/или ассоциироваться с различными синдромами (например, генетические нарушения).

Множественные липомы Изображение © Springer Science+Business Media

Липомы обычно бессимптомны, однако могут быть чувствительными или болезненными. Липома обычно подвижна в пределах подкожной жировой клетчатки. Обычно липомы имеют мягкую консистенцию, но некоторые становятся плотными.

Диагностика липом Клиническая оценка Диагностика липомы, как правило, основывается на клинических признаках, но в случае быстрорастущего поражения следует провести биопсию.