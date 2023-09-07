Липомы представляют собой мягкие подвижные подкожные узелки, состоящие из адипоцитов (жировых клеток); состояние кожи над образованием не нарушено.
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Липомы очень распространенные доброкачественные образования, как правило, одиночные, однако у некоторых пациентов бывает несколько липом. Распространенные места возникновения - проксимальные участки конечностей, туловище и шея. Множественные липомы могут носить семейный характер и/или ассоциироваться с различными синдромами (например, генетические нарушения).
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Липомы обычно бессимптомны, однако могут быть чувствительными или болезненными. Липома обычно подвижна в пределах подкожной жировой клетчатки. Обычно липомы имеют мягкую консистенцию, но некоторые становятся плотными.
Диагностика липом
Клиническая оценка
Диагностика липомы, как правило, основывается на клинических признаках, но в случае быстрорастущего поражения следует провести биопсию.
Лечение липом
Иссечение или липосакция, если образование вызывает дискомфорт
Лечение обычно не требуется, хотя липомы, доставляющие беспокойство, можно иссечь или удалить методом липосакции.