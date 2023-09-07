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Липома

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Липомы представляют собой мягкие подвижные подкожные узелки, состоящие из адипоцитов (жировых клеток); состояние кожи над образованием не нарушено.

Липомы очень распространенные доброкачественные образования, как правило, одиночные, однако у некоторых пациентов бывает несколько липом. Распространенные места возникновения - проксимальные участки конечностей, туловище и шея. Множественные липомы могут носить семейный характер и/или ассоциироваться с различными синдромами (например, генетические нарушения).

Липомы обычно бессимптомны, однако могут быть чувствительными или болезненными. Липома обычно подвижна в пределах подкожной жировой клетчатки. Обычно липомы имеют мягкую консистенцию, но некоторые становятся плотными.

Диагностика липом

  • Клиническая оценка

Диагностика липомы, как правило, основывается на клинических признаках, но в случае быстрорастущего поражения следует провести биопсию.

Лечение липом

  • Иссечение или липосакция, если образование вызывает дискомфорт

Лечение обычно не требуется, хотя липомы, доставляющие беспокойство, можно иссечь или удалить методом липосакции.

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