skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Кожные папилломы

(Акрохордоны; Мягкие фибромы)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Мягкие фибромы – часто встречающиеся мягкие, маленькие, телесного цвета или пигментированные образования на ножке; обычно имеются множественные образования, характерна локализация на коже шеи, подмышечных ямок и паховой области. Множественные кожные наросты могут быть связаны с инсулинорезистентностью.

Мягкие фибромы обычно бессимптомны, но возможно развитие раздражения.

Пациентам с множественными кожными пятнами иногда рекомендуется скрининг на наличие инсулин резистентности (1).

Общие справочные материалы

  1. 1. Schilling WH, Crook MA: Cutaneous stigmata associated with insulin resistance and increased cardiovascular risk. Int J Dermatol 53(9):1062-1069, 2014. doi: 10.1111/ijd.12463

Лечение новообразований на коже

  • Удалить, если создает дискомфорт или косметический дефект

Раздраженные или вызывающие выраженный косметический недостаток мягкие фибромы можно удалить путем криодеструкции, электрокоагуляции или иссечения скальпелем или ножницами.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.