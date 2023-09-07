Кожные папилломы (Акрохордоны; Мягкие фибромы) Авторы: Dartmouth Geisel School of Medicine Denise M. Aaron , MD , Проверено/пересмотрено сент. 2023

Мягкие фибромы – часто встречающиеся мягкие, маленькие, телесного цвета или пигментированные образования на ножке; обычно имеются множественные образования, характерна локализация на коже шеи, подмышечных ямок и паховой области. Множественные кожные наросты могут быть связаны с инсулинорезистентностью.

Кожные папилломы Изображение © Springer Science+Business Media Мягкие фибромы обычно бессимптомны, но возможно развитие раздражения. Пациентам с множественными кожными пятнами иногда рекомендуется скрининг на наличие инсулин резистентности (1). Общие справочные материалы 1. Schilling WH, Crook MA: Cutaneous stigmata associated with insulin resistance and increased cardiovascular risk. Int J Dermatol 53(9):1062-1069, 2014. doi: 10.1111/ijd.12463 Лечение новообразований на коже Удалить, если создает дискомфорт или косметический дефект Раздраженные или вызывающие выраженный косметический недостаток мягкие фибромы можно удалить путем криодеструкции, электрокоагуляции или иссечения скальпелем или ножницами.