Кожные папилломы

Мягкие фибромы – часто встречающиеся мягкие, маленькие, телесного цвета или пигментированные образования на ножке; обычно имеются множественные образования, характерна локализация на коже шеи, подмышечных ямок и паховой области. Множественные кожные наросты могут быть связаны с инсулинорезистентностью.
© Springer Science+Business Media
Мягкие фибромы обычно бессимптомны, но возможно развитие раздражения.
Пациентам с множественными кожными пятнами иногда рекомендуется скрининг на наличие инсулин резистентности (1).
Общие справочные материалы
1. Schilling WH, Crook MA: Cutaneous stigmata associated with insulin resistance and increased cardiovascular risk. Int J Dermatol 53(9):1062-1069, 2014. doi: 10.1111/ijd.12463
Лечение новообразований на коже
Удалить, если создает дискомфорт или косметический дефект
Раздраженные или вызывающие выраженный косметический недостаток мягкие фибромы можно удалить путем криодеструкции, электрокоагуляции или иссечения скальпелем или ножницами.