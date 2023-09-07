Детская гемангиома

Поверхностно расположенные образования имеют ярко-красный цвет; более глубокие образования отличаются голубоватым оттенком. При небольшой травме может развиваться кровотечение или изъязвление; язвы могут быть болезненными.

Инфантильные гемангиомы определенных локализаций могут влиять на функцию органов. Очаги поражения на лице или в области ротоглотки могут влиять на зрение или вызывать обструкцию дыхательных путей; расположение образований вблизи устья уретры или ануса может приводить к нарушению мочеиспускания и стула. Периокулярная гемангиома у ребенка считается чрезвычайной ситуацией, и должно быть проведено оперативное лечение, чтобы избежать постоянных визуальных дефектов. Гемангиомы пояснично-крестцового отдела позвоночника могут быть признаком скрытой неврологической или мочеполовой аномалии.

Периокулярная младенческая гемангиома Изображение © Springer Science+Business Media

Образования медленно инволютируют начиная с возраста 12–18 месяцев, уменьшаясь в размере со снижением числа сосудов. В целом при инфантильных гемангиомах отмечена инволюция на 10% в год (например, на 50% к 5-му году жизни, на 60% к 6-му году), с максимальной инволюцией к 10-ти годам. Поражения вследствие инволюции имеют желтоватый оттенок или телеангиоэктазии, дряблую или морщинистую фиброзно-жировую ткань. Остаточные изменения почти всегда пропорциональны максимальному размеру образования и степени его васкуляризации.