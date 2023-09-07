Детские гемангиомы – это возвышающиеся, красные или пурпурные гиперплазированные сосудистые образования, появляющиеся в течение первого года жизни. В большинстве случаев отмечена спонтанная инволюция; в случаях обструкции органа зрения, дыхательных путей или других структур требуется лечение. Идеальное лечение варьирует в зависимости от многих факторов конкретного пациента.
Детские гемангиомы – это наиболее часто встречающаяся опухоль у детей, поражающая от 5 до 10% детей в возрасте до 1 года (1). Детские гемангиомы выявляются при рождении у 10–20% пораженных детей и почти всегда в течение первых нескольких недель жизни; иногда более глубоко расположенные образования не выявляются в течение нескольких месяцев после рождения. Размер и количество сосудов быстро увеличиваются, обычно достигая максимума примерно в возрасте 1 г.
Инфантильные гемангиомы можно классифицировать по внешнему виду (поверхностные, глубокие или кавернозные) или с использованием других описательных терминов (например, вишневая гемангиома). Однако, поскольку все эти образования имеют сходные патофизиологические механизмы развития и течение, предпочтительно использование общего термина «детская гемангиома».
Общие справочные материалы
1. Tiemann L, Hein S: Infantile hemangioma: A review of current pharmacotherapy treatment and practice pearls. J Pediatr Pharmacol Ther 25(7):586-599, 2020. doi: 10.5863/1551-6776-25.7.586
Симптомы и признаки инфантильных гемангиом
Поверхностно расположенные образования имеют ярко-красный цвет; более глубокие образования отличаются голубоватым оттенком. При небольшой травме может развиваться кровотечение или изъязвление; язвы могут быть болезненными.
Инфантильные гемангиомы определенных локализаций могут влиять на функцию органов. Очаги поражения на лице или в области ротоглотки могут влиять на зрение или вызывать обструкцию дыхательных путей; расположение образований вблизи устья уретры или ануса может приводить к нарушению мочеиспускания и стула. Периокулярная гемангиома у ребенка считается чрезвычайной ситуацией, и должно быть проведено оперативное лечение, чтобы избежать постоянных визуальных дефектов. Гемангиомы пояснично-крестцового отдела позвоночника могут быть признаком скрытой неврологической или мочеполовой аномалии.
© Springer Science+Business Media
Образования медленно инволютируют начиная с возраста 12–18 месяцев, уменьшаясь в размере со снижением числа сосудов. В целом при инфантильных гемангиомах отмечена инволюция на 10% в год (например, на 50% к 5-му году жизни, на 60% к 6-му году), с максимальной инволюцией к 10-ти годам. Поражения вследствие инволюции имеют желтоватый оттенок или телеангиоэктазии, дряблую или морщинистую фиброзно-жировую ткань. Остаточные изменения почти всегда пропорциональны максимальному размеру образования и степени его васкуляризации.
Диагностика детской гемангиомы
Клиническая оценка
Диагноз детская гемангиома устанавливают на основании клинических данных; в случае подозрения на поражение жизненно важных органов можно оценить протяженность образований с помощью МРТ.
Лечение детской гемангиомы
Индивидуализированное и основанное на локализации, размере и степени тяжести поражений
Для поверхностных или неосложненных поражений, которые требуют лечения, возможно применение местных или внутриочаговых кортикостероидов или местных бета-блокаторов (1)
При осложненных поражениях или поражениях, сопряженных с высоким риском, которые требуют лечения, назначают пропранолол перорально (2)
При изъязвлении образований терапия согласно принципам лечения язв
Обычно удается избежать хирургического вмешательства
Не существует универсальной рекомендации по лечению детской гемангиомы. Поскольку большинство поражений проходят спонтанно, перед началом лечения обычно показано наблюдение. Следует рассматривать лечение для осложненных поражений и для очагов с высоким риском, т.е. таких, которые
Угрожают жизни
Угрожают функции органов (например, зрению)
Охватывают большие участки лица
Распределены в области подбородка (в последующем помешают мужчинам бриться)
Имеют изъязвления
Множественные
Расположены в поястнично-крестцовой области
Наружная терапия и уход за раной эффективны при изъязвлении высыпаний и способствуют профилактике образования рубца, развития кровотечения и болевого синдрома. Применяют компрессы, топический мупироцин или метронидазол, барьерные повязки (большей частью полиуретановые пленочные повязки или пропитанная вазелином марля) или барьерные кремы для предотвращения инфекции и/или уменьшения колонизации.
Если осложнения не угрожают жизни и функция жизненно важных органов не нарушена, проведения хирургического иссечения или других деструктивных процедур следует избегать, поскольку они часто вызывают образование более выраженного рубца, чем при спонтанной инволюции. Чтобы помочь родителям согласиться на отсутствие медицинского вмешательства, врач может разъяснить естественное течение ДГ (помогает демонстрация фотографий), провести серию фотографирований образования для подтверждения инволюции образования, а также внимательно и доброжелательно выслушивать все тревожащие их вопросы.
Справочные материалы по лечению
1. Boos MD, Castelo-Soccio: Experience with topical timolol maleate for the treatment of ulcerated infantile hemangiomas (IH). J Am Acad Dermatol 74(3):567-570, 2016. doi: 10.1016/j.jaad.2015.10.021
2. Hogeling M, Adams S, Wargon O: A randomized controlled trial of propranolol for infantile hemangiomas. Pediatrics 128(2):e259-266, 2011. doi: 10.1542/peds.2010-0029
Основные положения
Инфантильные гемангиомы поражают от 5 до 10% детей в возрасте до 1 г.
Поражения медленно уменьшаются, начиная с 12 до 18 месячного возраста, с максимальной инволюцией в возрасте до 10 лет.
Используйте средства для наружной терапии и ухода за раной при изъязвлении очага и для предотвращения образования рубца, развития кровотечения и болевого синдрома.
Если осложнения не являются опасными для жизни и нет угрозы для жизненно важных органов, можно избежать хирургического вмешательства.