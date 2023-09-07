Атипичные невусы – это доброкачественные меланоцитарные образования с неровными и нечеткими границами, неравномерной окраской обычно коричневых и светло-коричневых оттенков, пятнистым или папулезным компонентами. Пациенты с атипичными невусами имеют повышенный риск развития меланомы. Тактика ведения заключается в пристальном клиническом наблюдении и биопсии высокоатипичных или изменившихся образований. Больные должны уменьшить инсоляцию и регулярно проводить самообследование для выявления новых родинок или изменений в уже существующих родинках.

Атипичные родинки – невусы с несколько отличной клинической и патоморфологической картиной (нарушение архитектоники и атипия меланоцитов). У некоторых больных имеется только один или несколько атипичных невусов, у других пациентов образования множественные. Хотя большинство меланом возникают de novo, некоторые из них развиваются из атипичных родинок (1). Факторы риска возникновения меланомы включают увеличение количества атипичных невусов и увеличение воздействия ультрафиолетового излучения и солнца.

Признаки атипичных невусов Атипичный невус На данном изображении показан нетипичный невус с характерной неровной границей и меняющейся окраской. Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C. Множественные атипичные невусы На этом изображении показаны атипичные невусы с характерными границами неправильной формы и переменной окраской. Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C. Родинка неправильной формы На данной фотографии показана округлая родинка с неровными границами. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Атипичный невус На данном изображении показан нетипичный невус с характерной неровной границей и меняющейся окраской. Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C. Множественные атипичные невусы На этом изображении показаны атипичные невусы с характерными границами неправильной формы и переменной окраской. Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C. Родинка неправильной формы На данной фотографии показана округлая родинка с неровными границами. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Склонность к развитию атипичных невусов может наследоваться (аутосомно-доминантно) или быть спорадической, без явной семейной ассоциации. Синдром семейных атипичных невусов и меланомы означает наличие множественных атипичных родинок и меланомы у ≥ 2 родственников первой степени родства. Эти больные имеют значительно повышенный риск развития меланомы (2).

Общие справочные материалы 1. Friedman RJ, Farber MJ, Warycha MA, et al: The "dysplastic" nevus. Clin Dermatol 27(1):103-115, 2009. doi: 10.1016/j.clindermatol.2008.09.008 2. Soura E, Eliades PJ, Shannon K, et al: Hereditary melanoma: Update on syndromes and management: Genetics of familial atypical multiple mole melanoma syndrome. J Am Acad Dermatol. 74(3):395-407, 2016; quiz 408-10. doi: 10.1016/j.jaad.2015.08.038

Симптомы и признаки атипичных невусов Атипичные невусы часто крупнее остальных невусов (> 6 мм в диаметре) и имеют преимущественно округлые очертания (в отличие от многих меланом), однако границы образования нечеткие и имеется умеренная асимметрия. В отличие от них, меланомы имеют большую неровность цвета и могут иметь области, которые являются красными, синими, беловатыми или депигментированными с внешним видом шрама или рубца.

Диагностика атипичных невусов Клиническая оценка

Дерматоскопическое обследование

Биопсия

Регулярные объективные обследования Атичные невусы нужно дифференцировать от меланомы. Особенностями, по которым можно предположить меланому, являются: A: Асимметрия - асимметричный внешний вид

Б: Бордюр - неровные границы (то есть не круглые или овальные)

В: Вкрапление - изменение цвета невоидной опухоли, необычные цвета или цвет значительно отличается или темнее, чем цвет других невоидных опухолей пациента

Д: Диаметр—> 6 мм

Г: Эволюция - новая невоидная опухоль у пациента > 30 лет или изменения невоидной опухоли Хотя клиническая картина иногда может указывать на наличие атипических невусов (см. таблицу Характеристики типичных и атипичных невусов), визуальная дифференциация между атипичными невусами и меланомой остается сложной. Для диагностики и определения степени атипичности необходимо проводить биопсию наиболее подозрительного образования. Биопсия должна быть направлена на то, чтобы охватить всю глубину и ширину поражения; эксцизионная биопсия является идеальным вариантом. Таблица Характеристики атипичных и типичных невоидных опухолей Таблица Больных с множественными атипичными родинками и отягощенных личным или семейным анамнезом по меланоме следует регулярно обследовать (например, при меланоме у родственников необходим ежегодный осмотр, при меланоме в анамнезе у больного осмотр должен проводиться чаще). Некоторые дерматологи наблюдают пигментные пятна меланоцитарных поражений с помощью ручного инструмента, известного как дерматоскоп. Дермоскопия позволяет дерматологу видеть структуры, не видимые невооруженным глазом. При проведении дермоскопии можно выявить некоторые признаки высокого риска, указывающие на меланому (например, сине-белый ободок, нерегулярные точки и глобулы, нетипичная пигментная сеть, обратная сеть).

Лечение атипичных невусов Удаление путем иссечения или срезания (по желанию)

Полная резекция поражений высокой степени атипии Профилактическое удаление всех атипичных невусов не предотвращает возникновение меланомы, поэтому проводить его не рекомендуется. Тем не менее, удаление атипичного невуса оправдано при любом из этих условий: Пациент, в анамнезе которого есть информация о возникновении меланомы (напр., возникновение меланомы в прошлом у члена семьи или у самого пациента).

Пациент не может гарантировать тщательное последующее наблюдение.

При дерматоскопии обнаружен невус с признаками повышенного риска развития меланомы.

Невус, который находиться в таком месте, что делает мониторинг поражения трудным или невозможным для пациента.

Профилактика атипичных невусов Защита от солнца (т.е., солнцезащитная одежда, солнцезащитный крем, нахождение в тени во время наибольшей активности солнечных лучей)

Регулярное самообследование

Фотографирование всей поверхности тела

Иногда наблюдение за членами семьи Пациенты с атипичными родинками должны избегать сильной инсоляции и использовать защиту от солнца. Пациентам, которые тщательно соблюдают защиту от солнца, нужно рекомендовать дополнительный прием достаточного количества витамина D. Также их следует обучить самообследованию кожи для выявления изменений имеющихся родинок и распознавания признаков меланомы. Фотографирование всего тела может помочь обнаружить новые невусы и отслеживать изменения, происходящие с существующими невусами. Рекомендуются последующие регулярные осмотры. Если у больного отягощен анамнез по меланоме (развившейся из атипичных невусов или de novo) или другим ракам кожи, необходимо обследовать родственников 1-ой линии. Больные из семей, склонных к развитию меланомы (т.е., ≥ 2 родственников 1-ой линии с меланомой кожи), подвержены высокому риску развития меланом в течение жизни. Следует обследовать всю кожу (включая волосистую часть головы и половые органы) членов семьи с высоким риском развития меланомы как минимум единожды для определения риска и необходимости последующих обследований.