Простой хронический лишай – это хронический дерматит, вызванный повторяющимися царапинами и/или трением кожи. Расчесывание или трение приводит к дальнейшему возникновению зуда, а он - к дальнейшему расчесыванию и/или трению, что формирует порочный круг (цикл зуд-расчесывание). Диагноз ставится при осмотре. Лечение направлено на устранение первоначальной причины зуда и включает в себя обучение и поведенческие техники для предотвращения чесания и растирания, а также применение наружных глюкокортикостероидов и антигистаминных препаратов.
(См. также Определение дерматита).
Этиология простого хронического лишая
Простой хронический лишай – это утолщенная и уплотненная (со струпьями) кожа с образованием различных чешуек, возникающих вторично в результате повторного расчесывания или трения кожи.
Простой хронический лишай не является первичным заболеванием. Ощущение зуда в определенном участке кожи (в результате патологических изменений кожи или без таковых) провоцирует трение и механическую травму кожи, что приводит к формированию вторичной лихенификации и дальнейшей стимуляции зуда.
Простой хронический лишай часто встречается у людей с тревожными расстройствами и эмоциональной лабильностью. Пациенты с атопией или атопическим дерматитом являются особенно восприимчивыми, учитывая их предрасположенность к зуду.
Простой хронический лишай мошонки или вульвы часто является следствием зуда по причине радикулопатии чувствительных нейронов в крестцовом отделе.
Патофизиология простого хронического лишая
Начиная с раннего сигнала - зуда (причина которого иногда неясна), пациент реагирует многократными расчесываниями и/или растиранием кожи. Патофизиологические процессы, лежащие в основе простого хронического лишая, неизвестны, однако могут включать нарушение восприятия и обработки нервной системой ощущения зуда.
Симптомы и признаки простого хронического лишая
Простой хронический лишай характеризуется образованием зудящих, сухих, шелушащихся, гиперпигментированных, лихенифицированных бляшек (одиночных или множественных) с неправильными, округлыми или угловатыми очертаниями. Заболевание поражает легкодоступные участки кожи, чаще всего ноги, руки, шею, торс и область половых органов. Он не поражает участки кожи, к которым пациент не может достать, например середину спины (если только пациент не использует инструмент для того, чтобы чесать спину).
Узловатая почесуха является сопутствующей патологией и, вероятно, представляет собой более выраженное проявление заболевания. При этом заболевании поражения кожи (узелки) более плотные и, как правило, множественные.
Диагностика простого хронического лишая
Клиническая оценка
Диагноз простого хронического лишая ставится во время обследования. Полностью сформированная бляшка часто гиперпигментирована, с разной степенью покраснения, с хорошо очерченными границами, усиленным кожным рисунком, имеет утолщенный и плотный внешний вид, характерный для лихенизации.
Основным дифференциальным диагнозом является красный плоский лишай, иногда необходимо проведение биопсии для их дифференциации.
Лечение простого хронического лишая
Лечение причины зуда
Обучение и изменения поведения
Глюкокортикостероиды (чаще всего местно но иногда в виде внутриочаговых инъекций)
Антигистаминные препараты
Если удается установить первичную причину зуда (например, радикулопатия, плохо подобранная обувь, атопия), ее следует пролечить или устранить. В других случаях первичная терапия пациента с простым хроническим лишаем заключается в разъяснении пациенту негативных эффектов от расчесывания и трения.
Дополнительное лечение заключается в наружном применении кортикостероидов. Плотные, хорошо очерченные поражения обычно требуют применения высокоэффективных наружных кортикостероидов (например, мази с клобетазолом). Эффективность может быть дополнительно повышена путем использования местных кортикостероидов под окклюзивную повязку, например, путем покрытия обработанной области полиэтиленовой пленкой и оставлением ее на ночь. Существуют также коммерческие продукты, в которых кортикостероиды для местного применения (например, флурандренолид) нанесены на пластырь. Маленькие зоны поражения можно обколоть препаратом из группы кортикостероидов длительного действия, таким как кристаллическая суспензия триамцинолона ацетонида в дозе 5-10 мг/мл; лечение можно повторять каждую 3–4-ю неделю.
Также могут быть полезны пероральные блокаторы H1-рецепторов антигистаминные препараты, эмоленты и капсаициновый крем.
Основные положения
Появляясь, зуд, постоянное расчесывание и/или трение с самого начала становятся причиной сохранения зуда, создавая порочный круг.
Зуд, сухость, шелушение, гиперпигментация, лихеинизированные бляшки неправильной, овальной или угловатой формы возникают на ногах, руках, шее, верхней части туловища и на гениталиях.
Диагноз ставится на основании клинических данных; биопсия требуется редко.
Причину первичного зуда, если ее можно установить, необходимо устранить.
Пациенты должны быть осведомлены о замкнутом круге, который начинается с чесания/растирания, и о том, как избегать повторения таких действий; кортикостероиды для наружного применения и антигистаминные препараты помогают контролировать зуд.