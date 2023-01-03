Простой хронический лишай – это утолщенная и уплотненная (со струпьями) кожа с образованием различных чешуек, возникающих вторично в результате повторного расчесывания или трения кожи.

Простой хронический лишай не является первичным заболеванием. Ощущение зуда в определенном участке кожи (в результате патологических изменений кожи или без таковых) провоцирует трение и механическую травму кожи, что приводит к формированию вторичной лихенификации и дальнейшей стимуляции зуда.

Простой хронический лишай часто встречается у людей с тревожными расстройствами и эмоциональной лабильностью. Пациенты с атопией или атопическим дерматитом являются особенно восприимчивыми, учитывая их предрасположенность к зуду.

Простой хронический лишай мошонки или вульвы часто является следствием зуда по причине радикулопатии чувствительных нейронов в крестцовом отделе.