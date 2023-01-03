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Определение дерматита

(Экзема)

Авторы:Thomas M. Ruenger, MD, PhD, Georg-August University of Göttingen, Germany
Проверено/пересмотрено янв. 2023

Термин "дерматит" обозначает воспаление кожи. Тем не менее, в клинической дерматологии термин "дерматит" используется для описания различных состояний кожи, которые имеют одинаковую картину воспалительной реакции с похожими клиническими проявлениями.

Гистологически лимфоциты просачиваются в дерму, а затем мигрируют в эпидермис, провоцируя межклеточный эпидермальный отек (спонгиоз), гиперпролиферацию, утолщение и гиперкератоз. Дерматопатологическим термином, обозначающим этот процесс, является пузырьковый дерматит или экзематозный дерматит. Хотя различные типы дерматитов и могут отличаться друг от друга некоторыми незначительными гистологическими особенностями, они не могут быть четко дифференцированы только по гистологическим признакам.

Экзема является синонимом дерматита, но часто используется, в основном специалистами, не работающими в сфере практического здравоохранения, для обозначения атопического дерматита (специфический тип дерматита). Лихеноидный и пограничный дерматит являются гистологическими терминами и не указывают на клинически выраженный дерматит.

Термин «эксфолиативный дерматит» больше не используется. Ранее он использовался для описания эритродермии. Эритродермия может возникнуть вследствие дерматита, но также может быть вызвана другими заболеваниями кожи.

Симптомы и признаки дерматитов обусловленные их гистологическими особенностями:

  • Эритема (вследствие воспаления кожи и увеличения кровотока)

  • Утолщение кожи (из-за клеточного эпидермального инфильтрата и отека)

  • Шелушение (вследствие гиперпролиферации эпидермиса и гиперкератоза)

  • Зуд (возможно, из-за высвобождения гистамина во время воспаления)

  • Эрозии, возможно, сочащиеся или с корками и вторичные инфекции, все в результате расчесов, вызванных зудом

Наиболее выраженные проявления дерматита в острой фазе это – эритема и шелушение. Наиболее выраженными проявлениями дерматита в хронической фазе являются утолщение кожи и лихенификация.

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