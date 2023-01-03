Это неспецифическая воспалительная реакция на вещества, контактирующие с кожей. Многочисленные вещества могут раздражать кожу, в том числе:

Химические (например, кислоты, щелочи, растворители, соли металлов)

Мыла (например, абразивные средства, детергенты)

Растения (например, пуансетия, перцы)

Постоянная влага (например, из жидкостей организма, мочи и слюны)

Свойства раздражающего вещества (например, высокие или низкие показатели рН, растворимость в липидной пленке кожи), условия окружающей среды (например, низкая влажность, высокая температура, интенсивное трение) и состояние пациента (например, очень молодой или пожилой) влияют на вероятность развития КДР. Часто ИКД можно разделить на категории:

Острый ИКД: мощные раздражители, такие как едкие химические вещества, могут немедленно повредить кожу, обычно проявляясь острой жгучей болью.

Хронический или нарастающий ИКД: менее мощные раздражители требуют более длительного (хронического) или повторяющегося (накапливающегося) контакта с кожей, чтобы вызвать ИКД; такие формы заболевания обычно проявляются зудом.

Профессиональный контактный дерматит является контактным дерматитом, вызванным одним или более из многих возможных раздражителей кожи, связанных с профессиональной деятельностью. Он может быть острым, хроническим или кумулятивным.

Атопические расстройства увеличивают риск развития ИКД из-за нарушения барьерной функции кожи и более низкого порога раздражения кожи.

Фототоксический дерматит ( see page Химическая фоточувствительность) является вариантом, при котором местное (например, духи, каменноугольная смола) или проглоченное (например, псоралены) вещество становится токсином для кожи только после воздействия ультрафиолетового света, чаще всего длинноволнового ультрафиолетового света (УФ-А). Таким образом, фототоксический дерматит возникает только на коже, подвергшейся воздействию ультрафиолета и, как правило, имеет четкие границы.