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Дерматофитидная реакция

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Дерматофитидная реакция – это воспалительная реакция на дерматофитии на участках кожи, отдаленных от первичного очага инфекции. Диагноз ставится по микроскопическому исследованию соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия. Лечение зависит от первичной дерматофитии.

Дерматофитидные (идентичные или «id»-реакции от англ. Identity – идентичность или идентификатор) реакции многообразны; они не вызваны местным ростом грибка, а скорее являются воспалительной реакцией на дермотофитию на отдаленных участках тела.

Поражения, как правило, зудящие, но могут манифестировать как

Процесс может быть распространенным.

Кольцевидная центробежная эритема
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На этой фотографии показаны кольцевидные и дугообразные поражения центробежной кольцевидной эритемы.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Дерматофитидная реакция
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Эта дерматофитидная (id-реакция) реакция проявляется в виде многочисленных везикул на пальцах.
Image courtesy of CDC/Dr. Lucille K. Georg via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Диагностика дерматофитидной реакции

  • Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия

Диагноз дерматофитидная реакция устанавливается при микроскопии соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия, результаты которой отрицательные при «id»-реакции и положительные при отдаленном очаге дерматофитии.

Лечение дерматофитидной реакции

  • Лечение первичного дерматофитоза

При лечении первичного очага инфекции дерматофитиды (микиды) регрессируют; до их разрешения для уменьшения симптомов можно использовать наружные кортикостероидные и/или противозудные препараты (например, гидроксизин в дозе 25 мг перорально 4 раза в день) (см. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций).

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