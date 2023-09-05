Дерматофитидная реакция – это воспалительная реакция на дерматофитии на участках кожи, отдаленных от первичного очага инфекции. Диагноз ставится по микроскопическому исследованию соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия. Лечение зависит от первичной дерматофитии.
Дерматофитидные (идентичные или «id»-реакции от англ. Identity – идентичность или идентификатор) реакции многообразны; они не вызваны местным ростом грибка, а скорее являются воспалительной реакцией на дермотофитию на отдаленных участках тела.
Поражения, как правило, зудящие, но могут манифестировать как
Везикулезные высыпания на коже кистей и стоп
Фолликулярные папулы
Бляшки по типу рожистого воспаления
Кольцевидная центробежная эритема
Процесс может быть распространенным.
Диагностика дерматофитидной реакции
Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия
Диагноз дерматофитидная реакция устанавливается при микроскопии соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия, результаты которой отрицательные при «id»-реакции и положительные при отдаленном очаге дерматофитии.
Лечение дерматофитидной реакции
Лечение первичного дерматофитоза
При лечении первичного очага инфекции дерматофитиды (микиды) регрессируют; до их разрешения для уменьшения симптомов можно использовать наружные кортикостероидные и/или противозудные препараты (например, гидроксизин в дозе 25 мг перорально 4 раза в день) (см. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций).