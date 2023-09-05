Дерматофитидная реакция – это воспалительная реакция на дерматофитии на участках кожи, отдаленных от первичного очага инфекции. Диагноз ставится по микроскопическому исследованию соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия. Лечение зависит от первичной дерматофитии.

Дерматофитидные (идентичные или «id»-реакции от англ. Identity – идентичность или идентификатор) реакции многообразны; они не вызваны местным ростом грибка, а скорее являются воспалительной реакцией на дермотофитию на отдаленных участках тела.

Поражения, как правило, зудящие, но могут манифестировать как

Везикулезные высыпания на коже кистей и стоп

Фолликулярные папулы

Бляшки по типу рожистого воспаления

Узловатая эритема

Кольцевидная центробежная эритема

Крапивница

Процесс может быть распространенным.

Кольцевидная центробежная эритема Скрыть подробности На этой фотографии показаны кольцевидные и дугообразные поражения центробежной кольцевидной эритемы. Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Дерматофитидная реакция Скрыть подробности Эта дерматофитидная (id-реакция) реакция проявляется в виде многочисленных везикул на пальцах. Image courtesy of CDC/Dr. Lucille K. Georg via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Диагностика дерматофитидной реакции Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия Диагноз дерматофитидная реакция устанавливается при микроскопии соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия, результаты которой отрицательные при «id»-реакции и положительные при отдаленном очаге дерматофитии.