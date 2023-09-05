Дерматомикоз бороды и усов (стафилококковый фолликулит)

Микоз бороды и усов – это дерматофития, чаще всего обусловленная инфицированием Trichophyton mentagrophytes или T. verrucosum. Диагноз устанавливается на основании исследования выдернутых волосков, помещенных во влажный препарат с гидроксидом калия. Лечение с помощью пероральных противогрибковых препаратов и иногда преднизона.
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Микоз бороды и усов – это дерматофития, которая проявляется поверхностными кольцевидными высыпаниями в области бороды и усов, однако может вызывать и более глубокое поражение, напоминающее фолликулит. Микоз гладкой кожи также может проявляться как керион (большой, бугристый узелок, вызванный тяжелой воспалительной реакцией на дерматофит), который может привести к потере волос с рубцеванием.
Диагностика дерматомикоза области бороды и усов
Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия
Диагноз дерматомикоза бороды и усов устанавливается путем идентификации грибкового элемента (гифы) с помощью влажного препарата с гидроксидом калия из выщипанных волос, посевом или биопсией.
Дифференциальная диагностика фолликулярных папул и пустул в области бороды включает бактериальный фолликулит.
Лечение дерматомикоза бороды и усов
Антимикотики внутрь
Иногда преднизон
Лечение дерматомикоза бороды и усов заключается в применении микронизированного гризеофульвина дозой от 500 мг до 1 г перорально 1 раз в день до 2–3 недель после регресса высыпаний (см. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций). Также использовались тербинафин в дозе 250 мг перорально 1 раз в день и итраконазол в дозе 200 мг перорально 1 раз в день.
При сильном воспалении поражений следует добавить преднизон на короткий курс (для уменьшения симптомов и, возможно, уменьшения риска рубцевания), начиная с 40 мг перорально 1 раз в день (взрослым) с постепенным снижением дозы в течение 2 недель.