Дерматомикоз бороды и усов (стафилококковый фолликулит)

Антимикотики внутрь

Иногда преднизон

Лечение дерматомикоза бороды и усов заключается в применении микронизированного гризеофульвина дозой от 500 мг до 1 г перорально 1 раз в день до 2–3 недель после регресса высыпаний (см. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций). Также использовались тербинафин в дозе 250 мг перорально 1 раз в день и итраконазол в дозе 200 мг перорально 1 раз в день.

При сильном воспалении поражений следует добавить преднизон на короткий курс (для уменьшения симптомов и, возможно, уменьшения риска рубцевания), начиная с 40 мг перорально 1 раз в день (взрослым) с постепенным снижением дозы в течение 2 недель.