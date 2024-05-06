Синдром Стивенса–Джонсона (ССД) и токсический эпидермальный некролиз (ТЭН)

Поддерживающая терапия

Циклоспорин

Возможно применение кортикостероидов, плазмафереза, внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) или ингибиторов фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа

Лечение наиболее эффективно при распознавании синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза на ранних стадиях и проведении лечения в условиях дерматологического стационара или отделения интенсивной терапии; при тяжелом заболевании может понадобиться лечение в ожоговом отделении (1).

Больным с поражением глаз требуется консультация офтальмолога и специализированный уход за глазами. Прием препарата, который может являться причиной заболевания, следует немедленно прекратить. Больных изолируют для минимизации контакта с инфекционными агентами, вводят жидкости, электролиты, препараты крови и при необходимости препараты для искусственного питания. Уход за кожей включает немедленное лечение вторичной бактериальной инфекции и ежедневный уход за раной, как при тяжелых ожогах. Профилактическое системное применение антибиотиков является спорным, и его часто избегают.

Фармакотерапия ССД/ТЭН является спорным вопросом. Циклоспорин (3–5 мг/кг перорально один раз в день) ингибирует клетки CD8 и, как было показано, уменьшает продолжительность активного заболевания (например, на 2–3 дня в некоторых случаях) и, возможно, снижает смертность (2). Использование системных кортикостероидов остается предметом споров. Многие эксперты считали, что системные кортикостероиды увеличивали смертность из-за повышенного уровня развития инфекции и риска развития замаскированного сепсиса. Тем не менее, некоторые сообщения свидетельствуют об улучшение исходов при ранней терапии кортикостероидами (3).

Плазмаферез позволяет удалить реактивные метаболиты или антитела и может рассматриваться в качестве метода лечения.

Раннее лечение высокими дозами ВВИГ в дозе 2,7 г/кг в течение 3 дней блокирует антитела и Fas-лиганды. Однако, несмотря на некоторые замечательные первоначальные результаты использования высоких доз ВВИГ для лечения ТЭН, дальнейшие клинические исследования с участием небольших когорт сообщили о противоречивых результатах, а ретроспективный анализ не выявил улучшения или даже показал более высокую, чем ожидалось, смертность (4).

Ингибиторы ФНО-альфа инфликсимаб и этанерцепт помогут уменьшить воспаление.

Талидомид также был проверен, но использование этого препарата увеличивает уровень смертности, и в настоящее время противопоказан (5).