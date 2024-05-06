Синдром Стивенса–Джонсона (ССД) и токсический эпидермальный некролиз (ТЭН)

Синдром Стивенса–Джонсона и токсический эпидермальный некролиз – это тяжелые кожные реакции гиперчувствительности. Наиболее частой причиной является прием лекарственных препаратов, в особенности содержащих сульфа-группу, противоэпилептические и антибактериальные средства. Пятнистые высыпания быстро распространяются и сливаются с последующим образованием эпидермальных пузырей, некрозом и отторжением поверхностных слоев. Диагноз обычно очевиден по клинической картине исходных высыпаний и клиническому синдрому. Лечение заключается в поддерживающей терапии; применяется циклоспорин, плазмаферез или внутривенное введение иммуноглобулина, ранняя терапия кортикостероидами и ингибиторы фактора некроза опухоли-альфа.
Синдром Стивена-Джонса (ССД) и токсический эпидермальный некролиз (ТЭН) клинически сходны, за исключением распространенности высыпаний. Согласно одному широко используемому определению, поражение < 10% площади поверхности тела наблюдается при CДС и > 30% поверхности тела – при ТЭН; поражение от 10 до 30% поверхности тела рассматривается как перекрестный синдром CДC/ТЭН.
Этими расстройствами страдают от 2 до 9 человек на миллион (1). Частота, тяжесть или оба этих показателя могут быть выше у реципиентов трансплантатов костного мозга, у пациентов с ВИЧ, инфицированных Pneumocystis jirovecii, у пациентов с системной красной волчанкой и у пациентов с другими хроническими ревматологическими заболеваниями.
Общие справочные материалы
1. Hsu DY, Brieva J, Silverberg NB, Silverberg JI. Morbidity and Mortality of Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis in United States Adults. J Invest Dermatol. 2016;136(7):1387-1397. doi:10.1016/j.jid.2016.03.023
Этиология ССД и ТЭН
Медикаменты провоцируют большинство случаев ССД и ТЭН. Чаще всего развитие заболевания обусловлено приемом следующих препаратов:
Препараты, содержащие сульфо-группу (например, сульфасалазин)
Другие антибиотики (например, аминопенициллины [обычно ампициллин или амоксициллин], фторхинолоны, цефалоспорины)
Противосудорожные препараты (например, фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, вальпроевая кислота и ее производные, ламотриджин)
Нестероидные противовоспалительные препараты (например, пироксикам и мелоксикам)
Антиретровирусные препараты (например, невирапин)
Различные другие препараты (например, аллопуринол, хлормезанон)
Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа (1)
Случаи заболевания, не связанные с приемом лекарственных препаратов, рассматриваются как обусловленные:
Инфекционным процессом (главным образом при инфицировании Mycoplasma pneumoniae)
Вакцинация
У детей с синдромом Стивенса-Джонсона наиболее вероятной причиной являются инфекции, большинство из них связаны с M. pneumoniae.
Изредка причину не могут выявить.
Справочные материалы по этиологии
1. Zhu J, Chen G, He Z, et al. Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis in patients treated with immune checkpoint inhibitors: A safety analysis of clinical trials and FDA pharmacovigilance database. EClinicalMedicine. 2021;37:100951. Published 2021 Jun 10. doi:10.1016/j.eclinm.2021.100951
Патофизиология ССД и ТЭН
Точный механизм развития синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза неизвестен; однако, согласно одной из теорий считается, что измененный метаболизм лекарственного препарата (например, неспособность выводить реактивные метаболиты) у некоторых пациентов является триггером цитотоксической реакции в кератиноцитах на антигены лекарственных средств, опосредованной Т-клетами. CD8 + T-клетки были идентифицированы как важные медиаторы в образовании волдырей. Полученные данные указывают на то, что гранулизин, высвобождаемый цитотоксическими Т-клетками и натуральными киллерными клетками, может играть роль в гибели кератиноцитов; концентрация гранулизина в жидкости волдыря коррелирует с тяжестью заболевания. Интерлейкин-15 также повышен у пациентов с ССД/ТЭН и, как было установлено, увеличивает выработку гранулизина.
Другая теория состоит в том, что взаимодействие между Fas (рецептор на поверхности клеток, участвующий в апоптозе) и его лигандами, в частности растворимой формой Fas-лиганда, высвобождаемой мононуклеарными клетками, ведет к гибели клеток и формированию волдырей.
Предполагается возможность наличия генетической предрасположенности к СШД/TЭН.
Симптомы и признаки ССД и ТЭН
В течение 1–3 недель после начала приема препарата, вызывающего заболевание, у больных начинается продромальный период в виде недомогания, лихорадки, головной боли, кашля и кератоконъюнктивита. Затем внезапно на коже лица, шеи и верхней части туловища появляются пятна, часто мишеневидные. Эти пятна одновременно появляются на разных участках тела, сливаются с образованием крупных плоских пузырей, покрышка которых отторгается в течение 1–3 дней. Ногти и брови могут отторгаться вместе с эпителием. Могут быть вовлечены ладони и ступни. Характерны болезненность кожи, слизистых оболочек и глаз. В некоторых случаях диффузная эритема является первым патологическим состоянием кожи при токсическом эпидермальном некролизе.
DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
При тяжелом токсическом эпидермальном некролизе крупные пласты эпителия отслаиваются со всей поверхности тела в местах давления (симптом Никольского), обнажая влажные болезненные участки кожи красного цвета. В большинстве случаев шелушение кожи сопровождается болезненными корками и эрозиями во рту, кератоконъюнктивитом и проблемами с половыми органами (например, уретритом, фимозом, вагинальными синехиями). Эпителий бронхов может также отслаиваться, вызывая кашель, диспноэ, пневмонию, отек легких и гипоксию. Могут развиваться гломерулонефрит и гепатит.
Диагностика ССД и ТЭН
Клиническая оценка
Часто биопсия кожи
Диагноз часто очевиден по внешнему виду высыпаний и быстрому прогрессированию симптомов. При гистологическом исследовании отслоившейся кожи выявляется характерный признак – некротические изменения эпителия.
Дифференциальная диагностика синдрома Стивенса–Джонсона (ССД) и раннего токсического эпидермального некролиза (ТЭН) включает мультиформную эритему, вирусные экзантемы и другие высыпания вследствие приема лекарственных средств; СДС/TЭН обычно дифференциируют по клиническим признакам, таким как развитие расстройства, они характеризуются значительной болью и шелушением кожи. На поздних стадиях ТЭН дифференциальный диагноз следует проводить с:
Синдромом токсического шока (как правило, с более заметным вовлечением многих органов и различными кожными проявлениями, такими как макулярная сыпь на ладонях и ступнях, которая переходит в шелушение в течение примерно 2 недель)
Эксфолиативной эритродермией (как правило, меньше поражает слизистые оболочки и не так болезненна)
Паранеопластической пузырчаткой (иногда с различными кожно-слизистыми симптомами или у пациентов с доказанным раком)
У детей ТЭН возникает реже и его следует отличать от стафилококкового синдрома ошпаренной кожи. Отличительные признаки синдрома ошпаренной кожи, вызванного стафилококками, обычно включают отсутствие высыпаний на слизистых, отсутствие факторов риска ТЭН (например, приема лекарств в анамнезе) и клиническое подозрение на стафилококковую инфекцию.
Лечение ССД и ТЭН
Поддерживающая терапия
Циклоспорин
Возможно применение кортикостероидов, плазмафереза, внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) или ингибиторов фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа
Лечение наиболее эффективно при распознавании синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза на ранних стадиях и проведении лечения в условиях дерматологического стационара или отделения интенсивной терапии; при тяжелом заболевании может понадобиться лечение в ожоговом отделении (1).
Больным с поражением глаз требуется консультация офтальмолога и специализированный уход за глазами. Прием препарата, который может являться причиной заболевания, следует немедленно прекратить. Больных изолируют для минимизации контакта с инфекционными агентами, вводят жидкости, электролиты, препараты крови и при необходимости препараты для искусственного питания. Уход за кожей включает немедленное лечение вторичной бактериальной инфекции и ежедневный уход за раной, как при тяжелых ожогах. Профилактическое системное применение антибиотиков является спорным, и его часто избегают.
Фармакотерапия ССД/ТЭН является спорным вопросом. Циклоспорин (3–5 мг/кг перорально один раз в день) ингибирует клетки CD8 и, как было показано, уменьшает продолжительность активного заболевания (например, на 2–3 дня в некоторых случаях) и, возможно, снижает смертность (2). Использование системных кортикостероидов остается предметом споров. Многие эксперты считали, что системные кортикостероиды увеличивали смертность из-за повышенного уровня развития инфекции и риска развития замаскированного сепсиса. Тем не менее, некоторые сообщения свидетельствуют об улучшение исходов при ранней терапии кортикостероидами (3).
Плазмаферез позволяет удалить реактивные метаболиты или антитела и может рассматриваться в качестве метода лечения.
Раннее лечение высокими дозами ВВИГ в дозе 2,7 г/кг в течение 3 дней блокирует антитела и Fas-лиганды. Однако, несмотря на некоторые замечательные первоначальные результаты использования высоких доз ВВИГ для лечения ТЭН, дальнейшие клинические исследования с участием небольших когорт сообщили о противоречивых результатах, а ретроспективный анализ не выявил улучшения или даже показал более высокую, чем ожидалось, смертность (4).
Ингибиторы ФНО-альфа инфликсимаб и этанерцепт помогут уменьшить воспаление.
Талидомид также был проверен, но использование этого препарата увеличивает уровень смертности, и в настоящее время противопоказан (5).
Справочные материалы по лечению
1. Seminario-Vidal L, Kroshinsky D, Malachowski SJ, et al. Society of Dermatology Hospitalists supportive care guidelines for the management of Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis in adults. J Am Acad Dermatol. 2020;82(6):1553-1567. doi:10.1016/j.jaad.2020.02.066
2. Ng QX, De Deyn MLZQ, Venkatanarayanan N, Ho CYX, Yeo WS. A meta-analysis of cyclosporine treatment for Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis. J Inflamm Res. 2018;11:135-142. Published 2018 Mar 28. doi:10.2147/JIR.S160964
3. Zimmermann S, Sekula P, Venhoff M, et al. Systemic Immunomodulating Therapies for Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Dermatol. 2017;153(6):514-522. doi:10.1001/jamadermatol.2016.5668
4. Kirchhof MG, Miliszewski MA, Sikora S, et al. Retrospective review of Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis treatment comparing intravenous immunoglobulin with cyclosporine. J Am Acad Dermatol. 2014;71(5):941–947. doi:10.1016/j.jaad.2014.07.016
5. Wolkenstein P, Latarjet J, Roujeau JC, et al. Randomised comparison of thalidomide versus placebo in toxic epidermal necrolysis. Lancet. 1998;352(9140):1586-1589. doi:10.1016/S0140-6736(98)02197-7
Прогноз при ССД и ТЭН
Тяжелый токсический эпидермальный некролиз сходен с обширными ожогами; пациенты остро больны, могут быть не способны открыть глаза или принять пищу и страдают от массивной потери жидкости и электролитов. Они подвержены высокому риску присоединения вторичной инфекции, развития мультиорганной недостаточности и смерти.
Смертность может достигать 25–35 % у взрослых, но, как правило, ниже у детей и при раннем лечении (1).
При ранней терапии выживаемость при ТЭН приближается к 90%. Оценка тяжести заболевания при токсическом эпидермальном некролизе (SCORTEN) систематически оценивает 7 независимых факторов риска в течение первых 24 часов после поступления в больницу для определения риска смертности конкретного пациента.
Шкала оценки степени тяжести токсического эпидермального некролиза (SCORTEN)
Фактор риска*
Баллы
0
1
Возраст
< 40 лет
≥ 40 лет
Сопутствующее онкологическое заболевание
Нет
Да
Частота сердечных сокращений (ударов в минуту)
< 120
≥ 120
Содержание азота мочевины крови в сыворотке крови
≤ 28 мг/дл (10 ммоль/л)
> 28 мг/дл (10 ммоль/л)
Площадь поражения тела в первый день осмотра
< 10%
≥ 10%
Бикарбонат сыворотки
≥ 20 мЭкв/л (≥ 20 ммоль/л)
< 20 мЭкв/л (< 20 ммоль/л)
Глюкоза сыворотки крови
≤ 250 мг/дл (≤ 13,88 ммоль/л)
> 250 мг/дл (> 13,88 ммоль/л)
* Другие факторы риска указывают на более высокие баллы и более высокий уровень смертности (%) следующим образом:
ДИ = доверительный интервал.
Data from Bastuji-Garin S, Fouchard N, Bertocchi M, et al: SCORTEN: A severity-of-illness score for toxic epidermal necrolysis. J Invest Dermatol 115:149–153, 2000. doi: 10.1046/j.1523-1747.2000.00061.x
Справочные материалы по прогнозу
1. Del Pozzo-Magaña BR, Lazo-Langner A. Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis in Children: A Literature Review of Current Treatments. EMJ Dermatol. 2016;4[1]:83-89. doi:10.33590/emjdermatol/10314211
Основные положения
Лекарственные являются причиной большинства случаев синдрома Стивенса-Джонсона (ССД) и токсического эпидермального некролиза (ТЭН), но потенциальными причинами также являются инфекции, вакцинация и реакция «трансплантат против хозяина».
Подтверждают диагноз с помощью биопсии (обнаружение некротического эпителия), если клинические характеристики (например, кольцевидные поражения прогрессируют в буллы, вовлечение глаз и слизистых оболочек, положительный симптом Никольского, шелушение кожи) не являются убедительными.
Раннее лечение позволяет снизить высокий уровень смертности, о котором часто сообщают в литературе.
За исключением легких случаев лечение СДC/ТЭН проводится в ожоговом отделении и отделении интенсивной терапии.
Если поражены глаза, требуется консультация офтальмолога.
В тяжелых случаях рассматривайте возможность применения циклоспорина и плазмафереза.