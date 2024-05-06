Реакции на лекарственные препараты

Клиническое обследование и указания на прием лекарственных препаратов в анамнезе

Иногда биопсия кожи

Для установления диагноза часто требуется детальный сбор анамнеза, в т.ч. сведений о приеме препаратов, отпускаемых без рецепта. Поскольку реакция может не развиваться в течение нескольких дней или даже недель после первого приема препарата, важно учитывать данные о приеме всех новых препаратов, а не только того, который больной начал принимать последним.

Данные лабораторных исследований не содействуют постанове диагноза, хотя результаты биопсии пораженной кожи часто наводящие.

Чувствительность можно окончательно установить только с помощью повторного назначения препарата, что представляет опасность для пациентов и не всегда этично по отношению к тем, у которых были тяжелые реакции. Иногда, патч-тест (аппликационная кожная проба) может быть полезным у пациентов с фиксированной лекарственной сыпью.