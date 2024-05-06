Панникулит характеризуется болезненными и эритематозными или фиолетовыми подкожными узлами, расположенными на конечностях, а иногда и на задней части грудной клетки, брюшной области, груди, лице или ягодицах. Хоть и редко, но узлы могут распространяться на кишечник, легкие, мошонку и череп.

Панникулит может сопровождаться признаками системного воспаления, такими как лихорадка и недомогание.

Панникулит Скрыть подробности На фотографии показаны фиолетовые инфильтрованные бляшки на передней внутренней части бедер. © Springer Science+Business Media