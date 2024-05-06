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Панникулит

Авторы:Julia Benedetti, MD, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено мая 2024

Панникулит — это воспаление подкожной жировой клетчатки, которое может возникнуть по нескольким причинам. Диагноз устанавливается при клиническом обследовании и по результатам исследования биоптата. Лечение зависит от этиологии заболевания.

(См. также Узловатая эритрема (Erythema Nodosum)).

Панникулиты могут классифицироваться как очаговые или септальные в зависимости от основного участка воспаления жировой клетчатки.

Этиология панникулита

Развитие панникулита провоцируют многие факторы, в том числе:

Симптомы и признаки панникулита

Панникулит характеризуется болезненными и эритематозными или фиолетовыми подкожными узлами, расположенными на конечностях, а иногда и на задней части грудной клетки, брюшной области, груди, лице или ягодицах. Хоть и редко, но узлы могут распространяться на кишечник, легкие, мошонку и череп.

Панникулит может сопровождаться признаками системного воспаления, такими как лихорадка и недомогание.

Панникулит
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На фотографии показаны фиолетовые инфильтрованные бляшки на передней внутренней части бедер.
© Springer Science+Business Media
Склерозирующий панникулит
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На данном фото представлено болезненное воспаление подкожной жировой клетчатки нижней конечности в результате липодерматосклероза, которое ошибочно можно принять за флегмону.
© Springer Science+Business Media

Диагностика панникулита

  • Клиническая оценка

  • Эксцизионная или инцизионная биопсия

Диагноз панникулита обычно устанавливается на основании данных клинической картины и может подтверждаться биопсией.

Лечение панникулита

  • Поддерживающая терапия

  • Противовоспалительные препараты

  • Иммуносупрессанты

Проводится лечение всех основных причин панникулита. Не существует специфического лечения панникулита. Ранее с переменным успехом применялось несколько стратегий, включая применение нестероидных противовоспалительных препаратов, антималярийных препаратов, дапсона и талидомида.

Для лечения больных с прогрессирующими симптомами или признаками системного поражения использовались кортикостероиды (в дозе 1–2 мг на 1 кг массы тела перорально или внутривенно один раз в день) и другие иммуносупрессивные или химиотерапевтические препараты.

Основные положения

  • Причины панникулита могут широко варьировать.

  • Диагностируйте панникулит на основании клинических данных (которые включают наличие болезненных, красных подкожных узелков) и подтвердите с помощью эксцизионной или послеоперационной биопсии.

  • Лечат панникулит с использованием поддерживающей терапии и рассматривают возможность применения противовоспалительнуой или иммунодепрессивной лекарственной терапии, особенно, если проявления являются выраженными.

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