Панникулит — это воспаление подкожной жировой клетчатки, которое может возникнуть по нескольким причинам. Диагноз устанавливается при клиническом обследовании и по результатам исследования биоптата. Лечение зависит от этиологии заболевания.
(См. также Узловатая эритрема (Erythema Nodosum)).
Панникулиты могут классифицироваться как очаговые или септальные в зависимости от основного участка воспаления жировой клетчатки.
Этиология панникулита
Развитие панникулита провоцируют многие факторы, в том числе:
Инфекции
Воспалительные заболевания (например, узловатая эритема, липодерматосклероз, узелковый полиартериит)
Физические факторы (например, холод, травма)
Лимфопролиферативные заболевания (например, Т-клеточная лимфома)
Системные ревматические заболевания (например, системная красная волчанка, системная склеродермия)
Заболевания поджелудочной железы (например, острый и хронический панкреатит, карцинома поджелудочной железы)
Симптомы и признаки панникулита
Панникулит характеризуется болезненными и эритематозными или фиолетовыми подкожными узлами, расположенными на конечностях, а иногда и на задней части грудной клетки, брюшной области, груди, лице или ягодицах. Хоть и редко, но узлы могут распространяться на кишечник, легкие, мошонку и череп.
Панникулит может сопровождаться признаками системного воспаления, такими как лихорадка и недомогание.
Диагностика панникулита
Клиническая оценка
Эксцизионная или инцизионная биопсия
Диагноз панникулита обычно устанавливается на основании данных клинической картины и может подтверждаться биопсией.
Лечение панникулита
Поддерживающая терапия
Противовоспалительные препараты
Иммуносупрессанты
Проводится лечение всех основных причин панникулита. Не существует специфического лечения панникулита. Ранее с переменным успехом применялось несколько стратегий, включая применение нестероидных противовоспалительных препаратов, антималярийных препаратов, дапсона и талидомида.
Для лечения больных с прогрессирующими симптомами или признаками системного поражения использовались кортикостероиды (в дозе 1–2 мг на 1 кг массы тела перорально или внутривенно один раз в день) и другие иммуносупрессивные или химиотерапевтические препараты.
Основные положения
Причины панникулита могут широко варьировать.
Диагностируйте панникулит на основании клинических данных (которые включают наличие болезненных, красных подкожных узелков) и подтвердите с помощью эксцизионной или послеоперационной биопсии.
Лечат панникулит с использованием поддерживающей терапии и рассматривают возможность применения противовоспалительнуой или иммунодепрессивной лекарственной терапии, особенно, если проявления являются выраженными.