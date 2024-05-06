Кольцевидная гранулема – это доброкачественное хроническое идиопатическое состояние, характеризующееся образованием папул или узелков, которые распространяются по периферии, образуя кольцо вокруг нормальной или несколько вдавленной кожи. Диагноз устанавливается при клиническом обследовании и иногда по результатам исследования биоптата. Лечение проводится местными или внутриочаговыми кортикостероидами, топическим такролимусом, криотерапией и фототерапией.
Этиология кольцевидной гранулемы
Этиология кольцевидной гранулемы неизвестна, но предполагает участие клеточных иммунных реакций (IV типа), иммунокомплексного васкулита и патологии тканевых моноцитов. Сообщалось о связи многих заболеваний, инфекций, лекарств и факторов окружающей среды с кольцевидной гранулемой у пациентов, однако любые ассоциации так и остаются под вопросом. Распространенность Borrelia заболевания среди женщин в два раза выше.
Симптомы и признаки кольцевидной гранулемы
Высыпания имеют эритематозный, желтовато-коричневый, голубоватый цвет или цвет окружающей кожи; может возникать единичный очаг поражения либо высыпания могут быть множественными, но наиболее характерная локализация – тыльная поверхность стоп, ноги, кисти или пальцы кистей. Обычно высыпания бессимптомны, но иногда могут быть болезненными. Очаги поражения часто распространяются или сливаются, образуя кольца. Центр каждого кольца может быть чистым или слегка западать и иногда иметь более бледный или светло-коричневый оттенок. В некоторых случаях сыпь может быть распространенной и генерализованной. Очаги поражения могут выглядеть гипопигментированными на фоне темной кожи.
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
Диагностика кольцевидной гранулемы
Клиническая оценка
Иногда биопсия
Диагноз кольцевидной гранулемы обычно устанавливается на основании данных клинической картины, но может быть подтвержден при биопсии кожи.
В отличие от микоза гладкой кожи туловища (который может привести к образованию выпуклых кольцевидных высыпаний с чистым центром), кольцевидная гранулема обычно не имеет чешуек и не зудит.
Лечение кольцевидной гранулемы
При локализованных поражениях иногда эффективны местные или внутриочаговые кортикостероиды, топический такролимус, криотерапия и/или фототерапия
При обширных поражениях иногда используют гидроксихлорохин, изотретиноин, дапсон и/или циклоспорин
Обычно лечение не требуется; характерен спонтанный регресс высыпаний, но в течение нескольких лет. Для пациентов с более распространенными или вызывающими беспокойство поражениями может быть более желательно быстрое разрешение.
При локализованных поражениях могут использоваться топические или внутриочаговые кортикостероиды высокой активности, топический такролимус, криотерапия и различные формы фототерапии.
При распространенных поражениях могут быть эффективны гидроксихлорохин, изотретиноин, дапсон и циклоспорин.
Сообщалось, что терапия ингибиторами фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа эффективна при лечении кольцевидной гранулемы, но у некоторых пациентов она также является потенциальным провоцирующим фактором.
Основные положения
Диагностируют кольцевидную гранулему на основании клинических признаков (например, характерных колец с чистым центром и отсутствием шелушения).
Если симптомы вызывают беспокойство, следует попробовать примененить различные местные или системные препараты, криотерапию или фототерапию.