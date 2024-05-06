Кольцевидная гранулема

При локализованных поражениях иногда эффективны местные или внутриочаговые кортикостероиды, топический такролимус, криотерапия и/или фототерапия

При обширных поражениях иногда используют гидроксихлорохин, изотретиноин, дапсон и/или циклоспорин

Обычно лечение не требуется; характерен спонтанный регресс высыпаний, но в течение нескольких лет. Для пациентов с более распространенными или вызывающими беспокойство поражениями может быть более желательно быстрое разрешение.

При локализованных поражениях могут использоваться топические или внутриочаговые кортикостероиды высокой активности, топический такролимус, криотерапия и различные формы фототерапии.

При распространенных поражениях могут быть эффективны гидроксихлорохин, изотретиноин, дапсон и циклоспорин.

Сообщалось, что терапия ингибиторами фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа эффективна при лечении кольцевидной гранулемы, но у некоторых пациентов она также является потенциальным провоцирующим фактором.